Crimson Desert : la majorité des améliorations promises ''dans les deux mois'' sont disponibles
Pearl Abyss, c'est des mecs qui te sortent une feuille de route pour les deux mois à venir et qui balancent la moitié des choses annoncées dès le lendemain. Car c'est exactement ce qui vient de se passer avec Crimson Desert dont la nouvelle mise à jour a été déployée il y a quelques heures, offrant les choses suivantes :
- Possibilité d'accélérer les dialogues même standards (sans les bandes-noires).
- On peut même régler la vitesse de « l'avance rapide » (jusqu'à X4).
- Les Nexus Abyssaux se repèrent plus facilement.
- Davantage d'aides pour certaines énigmes un peu trop obscures.
- Amélioration du stockage pour bien séparer les choses dans le camp.
- Possibilité de se téléporter même sur une monture, en nageant, en escalade, etc.
- Amélioration sur le lock lors des phases de boss.
- Nouvelle compétence pour Kliff.
- Damiane/Oongka bénéficient maintenant de compétences de terrain (pour les énigmes).
- Les quêtes de faction sont mieux différenciées sur la map.
- Icône pour différencier les coffres, grottes et abysses déjà complétés.
- Possibilité de supprimer les armes dans le dos à l'écran.
- Nouvelles options de réglages de la caméra.
- 3 nouvelles pistes (et une 4e durant le rare écran de chargement).
Rappelons que pour la prochaine MAJ (ou en tout cas « dans les deux mois à venir »), il sera possible de refaire boss et libérations de camp pour tester vos aptitudes si vous avez déjà vidé la map. Entre autres choses.
publié le 11/04/2026 à 11:10 par Gamekyo
C'est le truc que je veux le plus.
Je veux dasher avec un seul appui et faire une roulade avec 2 appuie, comme la majorité des jeux d'actions.
La ça me frustre dans les combats, la roulade est lente et ne va pas avec les combats de ce jeu et au vu du nombre d'ennemies ..ect
Le jeu fonctionnait très bien au day one .
Non rien de tout ça, en tout cas au day one je n’ai eu aucun problème majeur hormis la prise en main qui se fait avec le temps sur le gameplay. Comme BDO d’ailleurs
En une semaine ils ont très vite réglé les problèmes.
Le jour où vous verrez un jeu AAA qui sort aussi bien optimisé (hors nintendo et exclus sony) faudra m'appeler.
Personne ne dit que le jeu était injouable à sa sortie, il était déjà bien optimisé. Donc y'a déjà de la désinformation de certains.
Là on parle d'améliorations et d'écoute des joueurs.
Après on a tous galéré sur certains trucs et ca reste galère la prise en main pour les nouveaux, et ca restera comme ca si on prend en compte le nombre hallucinants de possibilités. On est pas sur un open world générique.
Le jour où vous verrez un jeu AAA qui sort aussi bien optimisé (hors nintendo et exclus sony) faudra m'appeler.
Et donc kamina à tort ? C'est pas parce que vous kiffez le jeu qu'il faut fermer les yeux et dire que *ouais mais tous le monde fait ça aussi*, ça reste un problème.
Et personne ne parle d'optimisation ici, avant même que le jeu ne sorte, DF a dit explicitement, que le jeu tournait très bien sur PC, et qu'ils n'avaient pas encore la version Pro.
Donc encore une fois de quoi vous parlez ?
Le jeu, le jour de sa sortie était en *mostly negative* est-ce que vous savez pourquoi ? Et ça n'a rien à voir avec la technique encore une fois, tout était bien ici, mais les soucis étaient universelle.
Merci de faire la part des choses.
Le jeu mérite visiblement son succès. Ce qui l’a un peu pénalisé à son lancement vient de la presse qui l’a pas notée à sa juste valeur puisque peu de testeurs l’ont terminé, voir bien avancé pour saisir l’essence de ce qu’il a à offrir.
Vraiment hâte de m’y plonger
Le jeu a été bashé car il sort des clous des open world, qu'il est compliqué à prendre en main, et surtout parce que très souvent ceux qui donnent leur avis day one c'est surtout les frustrés qui sont perdus dès qu'on leur prémâche pas le jeu avec des assistances de partout... Et c'est vrai qu'il y a des trucs pas clairs... mais de là à mettre une note négative... C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais tu sais comme moi la toxicité de donner son avis day one en restant focus sur un mini truc qui a déplu, c'est ca la génération d'assistés qui est en PLS dès qu'un truc n'est pas comme d'habitude à force de jouer à des gameplay identiques.
Et les notes remontent avec le temps parce qu'il faut du temps de jeu pour apprécier le jeu, prendre en main toutes les possibilités et même après 50h je débloque encore des nouveaux trucs de gameplay...
kamina a juste tort de dire que le jeu sort en kit, il est complet depuis le début et le jeu est jouable tel qu'il l'était à sa sortie. Les mises à jour c'est du bonus d'optimisation et de contenu supplémentaire qui n'empêche pas de jouer au jeu de base 1.0, c'est pas un ravalement de façade comme cyberpunk ou no man sky ou plein d'autres jeux qui sont tellement buggés ou vides de contenu que tu ne peux pas aller au bout du jeu avec la version 1.0.
On parle de Bethesda ?!
Le truc était en développement depuis XXX années et là bizarrement en même pas 3 semaines on a déjà eus 45 mise a jour qui règle 3/4 des problèmes comme si ils avaient pas pu y faire avant. Un peu gros.
ravyxxs Le jeu tournait aussi parfaitement de mon côté Day one sur series X
walterwhite Après je vais pas te mentir, mais je comprends les testeurs qui n'ont pas fini le jeu, déjà les copies sont arrivés tard, et après le lancement, les devs ont dit qu'il y avait genre 400-600 heures de contenu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Les joueurs qui sont pénard chez eux oublient de souligner ça, JVC comme beaucoup et je pense facile 70% de la presse n'ont pas fait tous les boss optionnel inclut. Et tu peux vite faire une overdose. J'ai pas touché au jeu depuis 4 jours, car je vais commencer SH2. Ca fait du bien. Mais bon, tu en as pour ton argent gars, c'est largement récompensé Et le jour où tu le prendras, il sera pas plein pot. Mais ouais chaud de tout faire, et tu as des boss au design, très mal trouvé et qui te casse violent les couilles. Après y a un système qui te ramène à la vie comme Sekiro. Pour un boss par exemple je suis revenu à la vie pendant le combat genre 8-10 fois, c'est toi qui décide au passage.
sandman on sait très bien pourquoi les tests étaient négatifs à sa sortie, rien à voir avec l'état du jeu, rien à voir avec l'optimisation du jeu... Rien à voir avec les difficultés qu'on rencontre dans le jeu.
Arrête mec arrête, désolé mais je vais pas continuer dans la discussion ou alors fait la part des choses, j'ai l'impression que tu lis pas ce que je mets et que tu tournes en rond. A la limite, si les notes des joueurs étaient celle d'aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, je t'aurais donné entièrement raison, mais tu as tout simplement tort, car day one c'était pas ça DU TOUT ! Donc fait pas genre, le jeu était parfait ou très bon depuis le début. Sur Steam je tiens à précisé qu'on a tous passé le cap de 2 H donc les remboursements existaient quasi pas... 6 jours après le jeu, le jeu est passé de *mostly negative* à *mixed* puis *mostly positive* et enfin *very positive*.
Donc soit t'es ultra fan du jeu, et tant mieux, mais doucement, car j'étais là le moment où le jeu était dispo.
Merci de ne pas mentir.
plasmide On parle pas de technique merci de bien lire s'il te plaît. La technique était bien optimisé PARTOUT. Et même DF l'ont dit. Les soucis étaient ailleurs.
Fait avec....fait avec quoi mec ? Le jeu sur SERIE X a eu un bug avec la touche ALT ??????
Tu as ALT sur Serie X ? Si tu veux juste me les briser en ce samedi, dit le de suite, ou à la limite, excuse toi, et comprends que de un, on parle pas de technique comme j'ai dit, mais d'autre chose, et comme je le souligne depuis le début, d'input lag sur PC. Chose que j'ai l'impression qui a du mal à rentrer dans vos têtes....
Et pour appuyer ENCORE le tout, les testeurs, n'ont eu AUCUNE version console...mais PC....donc les soucis mentionnés...font écho de la version......PC !!!
Comprende ??
Et avant que tu me sautes à la gorge, je parle de Steam depuis le début dans l'article au deuxième commentaire...
Donc à toi de faire avec...
Je te mets au pied du mur donc avec des arguments valable et irréfutable, tu me dis *Mais ferme là avec ta condescendance maladive.*
WOW....
Y a aucune baston ici, t'es le premier commentaire emflammé....je vais pas te répondre pour ma cure
D'ailleurs même en te relisant je ne sais pas pourquoi tu t'énerves comme ca, on sait même pas de quoi tu parles...
Je viens de parcourir les avis négatifs, personne ne parle de jeux qui ne tournent pas sur steam. Ca parle de quetes fedex, ca parle d'ergonomie, ca parle de jeu générique, ca parle de mmo low cost, ca parle de tout sauf d'un jeu en kit. y'en a 1 qui parle de latence des touches ce que tu indiques également, mais ca reste mineur pour un jeu soit disant blindé de problèmes... dont 90% de chouineuses avec des arguments primaires qu'on ne devrait même pas relevé, et qui sont en train d'être noyé par les avis positifs sur le jeu. Pas ma faute si tu as un bug de latence et que tu prends comme vérité universelle les avis de mecs frustrés de ne pas avoir un enième open world générique, tout en se plaignant que c'est un open world générique.
Au bout d'un moment, tu viens chier sur chaque article crimson desert en disant qu'on est des mythomanes sont à aucun problème, perso je sais pas quoi faire, surtout si tu perds ton temps à dire ca sert à rien de parler avec toi tout en pondant un commentaire de 10 lignes alors qu'on ne sait même pas de quoi tu parles.
Et mon explication sur le changement des avis steam se tient totalement, mais apparemment tu préfères fermer les yeux sur la vérité sur les haters du day one qui existe depuis 15 ans sur steam.
Mais qui parle de ça ? J'ai pas parlé de ça, j'ai parlé que sur PC on avait des soucis d'input lag le jour de la sortie, que des exécutions ne s'exécutaient pas, des bugs etc.
Rien à voir avec l'optimisation, la technique ou même des crashs, y a dû en avoir, surtout sur PC, moi j'ai pas eu ça, mais des memory leaks et c'est fréquent de toute manière avec les CG à 12VRAM.
Au bout d'un moment, tu viens chier sur chaque article crimson desert en disant qu'on est des mythomanes sont à aucun problème
Tu m'as vu dire ça ? J'ai le jeu comme toi, ça serait bien de pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu dis que DAY ONE, tu as eu aucun soucis, que les testeurs mentent, je te dis que non. Ou est le soucis ? Parce que je suis pas aussi enthousiaste que toi ?
Et mon explication sur le changement des avis steam se tient totalement
Tu parles de haters, les haters sont sur Metacritic à review bombing, sur Steam on achète nos jeux mec...même les streameurs day one avaient des bugs, et pourtant, ils n'ont pas lâché le jeu, et aujourd'hui ça joue ENCORE au jeu, la preuve est que les majs ont tout changé.
Pas ma faute si tu as un bug de latence et que tu prends comme vérité universelle les avis de mecs frustrés de ne pas avoir un enième open world générique, tout en se plaignant que c'est un open world générique.
Donc, ton problème, c'est que tu ADORES ce jeu, ce que je comprends, et tu comprends pas, qu'on lui donne pas le même ressenti que les autres open world......à part avoir dit RDR2 reste mon open world favori et n'a rien de générique, du moins à sa sortie, je comprends pas ta frustration...j'ai dit que pour moi c'est facile un top 5 dans l'aventure....il faut que je dise quoi pour te satisfaire ? Non c'est le numéro 1 ? J'aime le jeu comme il est, et ça me suffit perso...
plasmide Non. Sur chaque article et depuis toujours
Tu lis ? *Au passage,beaucoup....*
Donc ne parle pas de mon ancien moi, les gens changent, et depuis bah j'ai aucune, AUCUNE embrouille,là t'es le premier qui parle de moi au passé,donc grand bien te fasse...
Pour le coup t'es vraiment pas cool, donc bon, je vais juste regarder ailleurs, et au passage tu réponds même pas à mon message, ou ne t'excuses,mais bon,tu préfères parler de moi au passé, comme tu veux...
Et je m'énerve pas, mais qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui ??
On discute ici, on échange, y a débat, arrêtez de voir de la colère partout c'est lourd...je suis pénard là mec, pas du tout énervé, genre du tout..
C'est le *arrête mec arrête* ???
..................
-> Ce qu'il faut se dire que c'est juste le plus vaste open world jamais créé et que c'est leur premier open world solo. Donc ils ont certainement bossé comme des dingues jusqu'au jour de sortie, ils ont fait au mieux avec le temps qu'ils avaient, mais il restait quelques améliorations / réajustement à faire. De plus, ils font des améliorations par rapport aux retours des joueurs, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant la sortie du jeu.
Je suis encore reticent car pour moi le scenario et les persos sont importants et ca semble etre en retrait sur CD mais d'un autre coté le jeu semble proposer vraiment une pure expérience videoludique avec plein de gameplay varié.