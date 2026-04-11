Crimson Desert : la majorité des améliorations promises ''dans les deux mois'' sont disponibles Crimson Desert : la majorité des améliorations promises ''dans les deux mois'' sont disponibles

Pearl Abyss, c'est des mecs qui te sortent une feuille de route pour les deux mois à venir et qui balancent la moitié des choses annoncées dès le lendemain. Car c'est exactement ce qui vient de se passer avec Crimson Desert dont la nouvelle mise à jour a été déployée il y a quelques heures, offrant les choses suivantes :



- Possibilité d'accélérer les dialogues même standards (sans les bandes-noires).

- On peut même régler la vitesse de « l'avance rapide » (jusqu'à X4).

- Les Nexus Abyssaux se repèrent plus facilement.

- Davantage d'aides pour certaines énigmes un peu trop obscures.

- Amélioration du stockage pour bien séparer les choses dans le camp.

- Possibilité de se téléporter même sur une monture, en nageant, en escalade, etc.

- Amélioration sur le lock lors des phases de boss.

- Nouvelle compétence pour Kliff.

- Damiane/Oongka bénéficient maintenant de compétences de terrain (pour les énigmes).

- Les quêtes de faction sont mieux différenciées sur la map.

- Icône pour différencier les coffres, grottes et abysses déjà complétés.

- Possibilité de supprimer les armes dans le dos à l'écran.

- Nouvelles options de réglages de la caméra.

- 3 nouvelles pistes (et une 4e durant le rare écran de chargement).



Rappelons que pour la prochaine MAJ (ou en tout cas « dans les deux mois à venir »), il sera possible de refaire boss et libérations de camp pour tester vos aptitudes si vous avez déjà vidé la map. Entre autres choses.