Snack World s'offre un inattendu remake

Un peu tout le monde avait oublié cette licence, mais pas Level-5 qui a cette semaine annoncé le retour dedans le cadre d'une sorte de véritable remake largement affiné sur le rendu et les textures, en plus d'offrir tout un tas de choses pour presque le considérer, aux dires des développeurs, comme un nouveau jeu.On attendra des détails d'ici la sortie (non datée) sur PC/PS5/Switch 2 mais outre les graphismes, ça parle « d'améliorations majeures » sur le gameplay et un nouveau mode de jeu permettant d'incarner Chup (le héros de l'anime) avec sa propre histoire.