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Snack World s'offre un inattendu remake
Un peu tout le monde avait oublié cette licence, mais pas Level-5 qui a cette semaine annoncé le retour de Snack World dans le cadre d'une sorte de véritable remake largement affiné sur le rendu et les textures, en plus d'offrir tout un tas de choses pour presque le considérer, aux dires des développeurs, comme un nouveau jeu.

On attendra des détails d'ici la sortie (non datée) sur PC/PS5/Switch 2 mais outre les graphismes, ça parle « d'améliorations majeures » sur le gameplay et un nouveau mode de jeu permettant d'incarner Chup (le héros de l'anime) avec sa propre histoire.

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publié le 11/04/2026 à 09:54 par Gamekyo
commentaires (2)
pimoody publié le 11/04/2026 à 10:01
J’ai le jeu qui traîne chez moi, si ils pouvaient faire en sorte que les premiers acquéreurs ne repaient pas pleins pots avec un pass, pour le coup je m’y repencherais peu être.
mattewlogan publié le 11/04/2026 à 10:03
pimoody mdr on peu rêver hein
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Snack World Reloaded
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Nom : Snack World Reloaded
Support : PC
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5 - Switch 2
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