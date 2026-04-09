Metal Gear Solid : le film est officiellement confirmé, avec deux réalisateurs aux commandes Metal Gear Solid : le film est officiellement confirmé, avec deux réalisateurs aux commandes

Après 14 ans d'attente, ça y est c'est la bonne : l'adaptation en film Live de Metal Gear Solid est OFFICIELLEMENT confirmée par Columbia Pictures avec à la réalisation le duo Zach Lipovsky et Adam B. Stein après s'être assez récemment illustrés sur Destination Final Bloodlines (très bon final en passant, avant que New Line ne décide de tout gâcher en annonçant un autre film).



Pas plus d'informations pour le moment mais on peut rappeler que durant un temps, c'était Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island) qui devait être aux commandes avant un abandon. Le réalisateur avait de base choisi Oscar Isaac pour le rôle de Solid Snake et l'on ignore si la nouvelle team en fera de même.