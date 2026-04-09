Metal Gear Solid : le film est officiellement confirmé, avec deux réalisateurs aux commandes
Après 14 ans d'attente, ça y est c'est la bonne : l'adaptation en film Live de Metal Gear Solid est OFFICIELLEMENT confirmée par Columbia Pictures avec à la réalisation le duo Zach Lipovsky et Adam B. Stein après s'être assez récemment illustrés sur Destination Final Bloodlines (très bon final en passant, avant que New Line ne décide de tout gâcher en annonçant un autre film).
Pas plus d'informations pour le moment mais on peut rappeler que durant un temps, c'était Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island) qui devait être aux commandes avant un abandon. Le réalisateur avait de base choisi Oscar Isaac pour le rôle de Solid Snake et l'on ignore si la nouvelle team en fera de même.
publié le 09/04/2026 à 21:08 par Gamekyo
Je sais qu'il y a pas mal de fancast, mais autant prendre un acteur quasiment inconnu. Comme ça on verra plus le personnage que l'acteur choisi :
"Oh mais c'est le mec de Star Wars, oh mais c'est le mec de la série Stranger Things"
Bref déjà on verra ce que donne l'adaptation de The Legend of Zelda, et en espérant que Hideo Kojima aura un petit rôle de consultant !
marchand2sable Je miserai sur le 1 avec un possible remake/remaster d'ici là.
De mon point de vue les quelques twists scénaristiques du 1 marche mieux, sans compter les personnages iconiques : Solid Snake, Otacon, Meryl, Miller, Liquid Snake, Gray Fox, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Ravane e.t.c
Je préfère que ca reste un Jeu Vidéo.
Comme Konami a sorti le remake/remaster du 3 en premier et qu’une nouvelle génération de joueurs découvre la saga avec celui-là, je me suis posé la question.
adamjensen
On espère que ce sera pas comme les RE pour ne citer qu’eux…
Tant que c'est pas Anderson qui s'en occupe...
Autre erreur à ne pas commettre le fiston de Kurt Russell (Snake Plissken personnage qui a clairement inspiré kojima)
Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island) aurait pu convenir pour offrir un truc Calibré hollywood.
Bizarrement j'aurais pas craché sur un Spielberg au commande du bazar.
Après reste le problème Kojima, peut-on faire un film MGS sans faire appel à Kojima
Pour l'instant y'a de quoi être vraiment super dubitatif, le projet semble pas emballant alors qu'il a tout pour qu'ils mettent le paquet...alors dédain d'Hollywood pensant qu'on pourrait se satisfaire d'un traitement série B comme Resident Evil ou Monter Hunter au cinéma...y'a de quoi avoir très peur en fait