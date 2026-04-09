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Metal Gear Solid : le film est officiellement confirmé, avec deux réalisateurs aux commandes
Après 14 ans d'attente, ça y est c'est la bonne : l'adaptation en film Live de Metal Gear Solid est OFFICIELLEMENT confirmée par Columbia Pictures avec à la réalisation le duo Zach Lipovsky et Adam B. Stein après s'être assez récemment illustrés sur Destination Final Bloodlines (très bon final en passant, avant que New Line ne décide de tout gâcher en annonçant un autre film).

Pas plus d'informations pour le moment mais on peut rappeler que durant un temps, c'était Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island) qui devait être aux commandes avant un abandon. Le réalisateur avait de base choisi Oscar Isaac pour le rôle de Solid Snake et l'on ignore si la nouvelle team en fera de même.
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link49
publié le 09/04/2026 à 21:08 par Gamekyo
commentaires (13)
marchand2sable publié le 09/04/2026 à 21:36
Curieux de voir s’ils vont commencer par MGS 3 ou le 1.
altendorf publié le 09/04/2026 à 21:40
Donc Sony récupère le projet sans Jordan Vogt-Robert, why not.
clad80 publié le 09/04/2026 à 21:40
Oscar Issac a déjà 47 ans... avec l'éventualité de faire plusieurs films ( en fonction du succès du premier ), je pense que c'est mort pour lui. et franchement erreur de casting !

Je sais qu'il y a pas mal de fancast, mais autant prendre un acteur quasiment inconnu. Comme ça on verra plus le personnage que l'acteur choisi :

"Oh mais c'est le mec de Star Wars, oh mais c'est le mec de la série Stranger Things"

Bref déjà on verra ce que donne l'adaptation de The Legend of Zelda, et en espérant que Hideo Kojima aura un petit rôle de consultant !

marchand2sable Je miserai sur le 1 avec un possible remake/remaster d'ici là.

De mon point de vue les quelques twists scénaristiques du 1 marche mieux, sans compter les personnages iconiques : Solid Snake, Otacon, Meryl, Miller, Liquid Snake, Gray Fox, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Ravane e.t.c
adamjensen publié le 09/04/2026 à 21:47
J'aime bien la licence, jusqu'à un certain épisode, mais je le sens pas trop leur film.
Je préfère que ca reste un Jeu Vidéo.
marchand2sable publié le 09/04/2026 à 22:23
clad80

Comme Konami a sorti le remake/remaster du 3 en premier et qu’une nouvelle génération de joueurs découvre la saga avec celui-là, je me suis posé la question.

adamjensen

On espère que ce sera pas comme les RE pour ne citer qu’eux…
adamjensen publié le 09/04/2026 à 22:25
marchand2sable
Tant que c'est pas Anderson qui s'en occupe...
newtechnix publié le 09/04/2026 à 22:29
Oscar Isaac mauvais choix
Autre erreur à ne pas commettre le fiston de Kurt Russell (Snake Plissken personnage qui a clairement inspiré kojima)

Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island) aurait pu convenir pour offrir un truc Calibré hollywood.

Bizarrement j'aurais pas craché sur un Spielberg au commande du bazar.

Après reste le problème Kojima, peut-on faire un film MGS sans faire appel à Kojima

Pour l'instant y'a de quoi être vraiment super dubitatif, le projet semble pas emballant alors qu'il a tout pour qu'ils mettent le paquet...alors dédain d'Hollywood pensant qu'on pourrait se satisfaire d'un traitement série B comme Resident Evil ou Monter Hunter au cinéma...y'a de quoi avoir très peur en fait
grospich publié le 09/04/2026 à 23:39
Je ne vois personne de mieux que Tom Holland pour incarner Solid Snake.
burningcrimson publié le 10/04/2026 à 01:17
grospich Tu veux dire Pedro Pascal ? Plus sérieusement, on a un film, inspiré d'un jeu qui est déjà limite un film... Je le sens pas du tout
pastorius1 publié le 10/04/2026 à 01:28
On arrive vraiment à la fin je crois...
fablus publié le 10/04/2026 à 04:16
marchand2sable S'ils adaptent Metal Gear Solid 1 en film, John Carpenter va leur tomber dessus pour plagiat
hibito publié le 10/04/2026 à 04:22
Mads Mikkelsen aurait été parfait pour un Solid Snake vieillissant
terminagore publié le 10/04/2026 à 04:30
Franchement, merci mais non merci.
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Fiche descriptif
Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
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Nom : Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Konami
Genre : compilation
Autres versions : Xbox Series X - Switch
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