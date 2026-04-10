Valor Mortis : un trailer pour le ''Soulsborne FPS'' des créateurs de Ghostrunner
Hier, One More Level a remis en avant son Valor Mortis, nouvelle licence qui tentera de se reposer sur certains éléments du gameplay FPS d'un Ghostrunner du même développeur, mais à la sauce Soulsborne, le tout dans une Europe bien napoléonienne. Les zombies en plus. Le parkour aussi.
On saluera donc l'initiative de faire partir le genre dans une autre direction que d'habitude, et nous verrons bien ce qu'il en sort lors de son lancement prévu quelque part en fin d'année, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.