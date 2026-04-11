Wuchang : Fallen Feathers n'aura pas réussi à se remettre de la polémique en Chine

Triste histoire pour, énième Soulsborne asiatique n'ayant pas rencontré son public, déjà à cause de la concurrence, mais surtout parce qu'une grosse partie de sa cible première l'a boycotté pour des raisons politiciennes.Rappelons en effet que dans le cadre du lancement, une polémique a très vite émergée en Chine sur le contexte : l'histoire prend place à la fin de la dynastie Ming, alors que le Sichuan est envahi par les soldats mandchous de la dynastie Qing. Mais le problème, c'est qu'entre deux massacres de démons, le personnage principal va surtout buter sur son chemin des soldats Ming, et non mandchous, causant une véritable gronde des nationalistes chinois haïssant particulièrement la dynastie Qing (tout en considérant que la dynastie Ming fut la dernière véritable dynastie chinoise).Bref, un boycott qui n'a pas fait du bien à la rentabilité du jeu (même avec un chèque Game Pass) et un rapport du média local Gamersky fait l'état des lieux :- Le jeu n'a pas atteint sa rentabilité, et n'a donc généré aucun profit pour le studio.- La prime pour les employés fut de 100 yuans (l'équivalent de 14$…).- Toute l'équipe du jeu a été licenciée, certains encore aujourd'hui avec des salaires non versés.- Du contenu post-game était bouclé, probablement aujourd'hui annulé.- Le réalisateur Xia Siyuan a quitté le studio en début d'année après plusieurs mois de harcèlement en ligne.