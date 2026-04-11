Wuchang : Fallen Feathers n'aura pas réussi à se remettre de la polémique en Chine
Triste histoire pour Wuchang : Fallen Feather, énième Soulsborne asiatique n'ayant pas rencontré son public, déjà à cause de la concurrence, mais surtout parce qu'une grosse partie de sa cible première l'a boycotté pour des raisons politiciennes.
Rappelons en effet que dans le cadre du lancement, une polémique a très vite émergée en Chine sur le contexte : l'histoire prend place à la fin de la dynastie Ming, alors que le Sichuan est envahi par les soldats mandchous de la dynastie Qing. Mais le problème, c'est qu'entre deux massacres de démons, le personnage principal va surtout buter sur son chemin des soldats Ming, et non mandchous, causant une véritable gronde des nationalistes chinois haïssant particulièrement la dynastie Qing (tout en considérant que la dynastie Ming fut la dernière véritable dynastie chinoise).
Bref, un boycott qui n'a pas fait du bien à la rentabilité du jeu (même avec un chèque Game Pass) et un rapport du média local Gamersky fait l'état des lieux :
- Le jeu n'a pas atteint sa rentabilité, et n'a donc généré aucun profit pour le studio.
- La prime pour les employés fut de 100 yuans (l'équivalent de 14$…).
- Toute l'équipe du jeu a été licenciée, certains encore aujourd'hui avec des salaires non versés.
- Du contenu post-game était bouclé, probablement aujourd'hui annulé.
- Le réalisateur Xia Siyuan a quitté le studio en début d'année après plusieurs mois de harcèlement en ligne.
C’était pas terrible.
L’optimisation était à chier.
Sans parler de la censure…
Aucune surprise pour moi.
Pas le souls-like le plus innovant certes mais il a quelques mécaniques de gameplay sympatoches et le level design façon dark souls 1 est bien pensé.
Je pense que ça reste un jeu à tenter pour les fans de dark souls qui veulent une vibe plus asiatique.
Le gameplay bien foutu et les boss vraiment chouette
Dommage, vraiment les gens avec leurs histoires de polémique, j’en peux plus lol
Malgré cela, c'est bien triste car c'est vraiment LE jeu sous-estimé de 2025.
Mais la les mecs ont niqués tout le monde y compris les occidentaux (pas vraiment concernés par cette histoire politico chinoise) qui ont du subir cette maj de merde stupide. Je veux bien que le public chinois le prenne mal, c'est leur Histoire, mais pourquoi l'imposer en occident ?
Perso j'ai fini par vendre le jeu car ce genre de trucs c'est pas acceptable.
J'ai fait le jeu sans les MAJs et c'est le Soulslike que j'ai le plus apprécié. ( Excellent taff sur le level design et une histoire bien plus recherché qu'il n'y paraît au premier abord entre autre. )
Sans cette polémique, le studio n'aurait certainement pas connu ce triste sort.