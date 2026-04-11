Level-5 : Holy Horror Mansion progresse, mais il faudra encore se montrer patient

L'annonce remonte déjà à septembre 2024 et la fin de la nouvelle bande-annonce se montre clair en disant qu'il « reste encore du chemin à parcourir ». On parle donc de, sorte de nouveauqui refuse de porter ce nom (peut-être aussi parce que la licence n'est plus du tout porteuse commercialement), mais on restera dans la même veine : une ville et ses alentours à visiter, et tout un tas de bestioles à recruter pour des combats. Juste qu'il y aura un appareil photo magique en plus pour on ne sait encore quoi.Pas encore de date ni de supports (parions sur le combo PC/PS5/Switch 2) mais la promesse d'un event cette année pour montrer à quoi s'attendre côté cross-média.