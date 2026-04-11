recherche
News / Blogs
Level-5 : Holy Horror Mansion progresse, mais il faudra encore se montrer patient
L'annonce remonte déjà à septembre 2024 et la fin de la nouvelle bande-annonce se montre clair en disant qu'il « reste encore du chemin à parcourir ». On parle donc de Holy Horror Mansion, sorte de nouveau Yo-Kai Watch qui refuse de porter ce nom (peut-être aussi parce que la licence n'est plus du tout porteuse commercialement), mais on restera dans la même veine : une ville et ses alentours à visiter, et tout un tas de bestioles à recruter pour des combats. Juste qu'il y aura un appareil photo magique en plus pour on ne sait encore quoi.

Pas encore de date ni de supports (parions sur le combo PC/PS5/Switch 2) mais la promesse d'un event cette année pour montrer à quoi s'attendre côté cross-média.

0
Qui a aimé ?
publié le 11/04/2026 à 18:56 par Gamekyo
commentaires (3)
ravyxxs publié le 11/04/2026 à 19:16
Pendant un moment j'ai cru que c'était le jeu de fou de Peal Abyss là, façon Pokemon etc.
.
ootaniisensei publié le 11/04/2026 à 19:21
ravyxxs DokeV, ça ressemble un peu visuellement
burningcrimson publié le 11/04/2026 à 19:39
La machine est de nouveau en route chez Level-5, on verra si la qualité sera au rendez-vous.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Level-5
41
Ils aiment
Nom : Level-5
Copyright © Gamekyo