Marvel's Guardians of the Galaxy : vers une nouvelle petite chance sur Switch 2 ?
Des portages d'anciens jeux sur Nintendo Switch 2, on va y avoir droit d'un bout à l'autre de la génération et voilà que Marvel's Guardians of the Galaxy pourrait faire partie des concernés avec même une sortie rapide vu que cette nouvelle édition vient d'être classifiée par l'organisme PEGI.
De quoi peut-être redonner une chance à un produit Eidos Montréal (du temps où l'éditeur faisait encore partie de Square Enix) qui ne méritait vraiment pas son échec commercial.
J'aime bien les gardiens de la galaxy, mais si c'est un jeux de baston.....non merci
Je pense que gotg2 aurait été superbe car les défauts du 1 étaient pas fatals, le potentiel et la passion y étaient…dommage
Le bide pas mérité, dû à une communication catastrophique ou beaucoup pensaient que c'était un GaaS comme Avengers alors que c'est un super jeu solo.
Pour ceux qui ne l'ont jamais fait n'hésitez pas à le faire
Je l'ai fais la semaine dernière et quel jeu ! Mon jeu Marvel préféré et de loin, il a malheureusement payé les pots cassés pour Avengers
Je vais lui laisser une petite chances alors. Des qu'il y aura la fiche sur l'eshop, je mettrais un petit cœur.
Mais pokopia est prioritaire
tripy73 Je trouve le système de combat hyper dynamique et jouissif. Quel grand foutoir ça part dans tous les sens. L'arbre de compétence est top, les combos aussi et le mode pour motiver les troupes hilarant.
Les dialogues sont hyper travaillés et tellement drôles, ça se vanne non-stop. Il es linéaire certes, mais la narration est hyper maitrisée et le level design dans ce qui se faire de mieux de nos jours.
Je confirme, c'est un des rares jeux ou les vannes que les mecs s'envoient m'ont fait rire
Très linéaire à parcourir mais plaisant
Système de combat ok mais pas top
Malgré les boosters capacités de tout chacun qui varient le plaisir de la baston
Et puis c'est très joli et créatif... On dirait avoir bouffé du champignon martien