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Marvel's Guardians of the Galaxy : vers une nouvelle petite chance sur Switch 2 ?
Des portages d'anciens jeux sur Nintendo Switch 2, on va y avoir droit d'un bout à l'autre de la génération et voilà que Marvel's Guardians of the Galaxy pourrait faire partie des concernés avec même une sortie rapide vu que cette nouvelle édition vient d'être classifiée par l'organisme PEGI.

De quoi peut-être redonner une chance à un produit Eidos Montréal (du temps où l'éditeur faisait encore partie de Square Enix) qui ne méritait vraiment pas son échec commercial.

7
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roivas, gasmok2, link49, legato, gameslover, ziggourat, escobar
publié le 10/04/2026 à 10:23 par Gamekyo
commentaires (19)
cyr publié le 10/04/2026 à 10:27
Ptdr....je l'avais pris via le gamepass, et je l'ai jamais lancé...

J'aime bien les gardiens de la galaxy, mais si c'est un jeux de baston.....non merci
wickette publié le 10/04/2026 à 10:35
J’ai bien aimé le jeu, juste dommage qu’ils aient craft un super monde mais on le parcours trop linéairement

Je pense que gotg2 aurait été superbe car les défauts du 1 étaient pas fatals, le potentiel et la passion y étaient…dommage
tripy73 publié le 10/04/2026 à 10:35
cyr : ce n'est pas du tout un jeu de baston, c'est un jeu d'action narratif, avec des choix à faire de temps en temps. Le jeu est vraiment excellent même si j'ai trouvé que le système de combat n'était pas assez profond pour offrir une véritable variété.
negan publié le 10/04/2026 à 10:36
PUTAIN la fausse joie ...
gasmok2 publié le 10/04/2026 à 10:44
Il était excellent et si ça permet de faire quelques de plus pourquoi pas car le jeu est réellement excellent.

Le bide pas mérité, dû à une communication catastrophique ou beaucoup pensaient que c'était un GaaS comme Avengers alors que c'est un super jeu solo.

Pour ceux qui ne l'ont jamais fait n'hésitez pas à le faire
amario publié le 10/04/2026 à 11:08
Dommage que le jeu et les décors reste répétitives au possible. Il était sympa sans plus
ootaniisensei publié le 10/04/2026 à 11:11
cyr C'est un jeu d'action aventure

Je l'ai fais la semaine dernière et quel jeu ! Mon jeu Marvel préféré et de loin, il a malheureusement payé les pots cassés pour Avengers
cyr publié le 10/04/2026 à 11:15
tripy73 ootaniisensei

Je vais lui laisser une petite chances alors. Des qu'il y aura la fiche sur l'eshop, je mettrais un petit cœur.

Mais pokopia est prioritaire
fablus publié le 10/04/2026 à 11:16
J'en suis qu'à la moitié et il a déjà intégré mon top 100 all time. Vraiment super ! Les décors sont variés contrairement à ce que dit amario. Il a bidé aussi car il a souffert de la comparaison avec les films. Les personnages étant plus proches des Comics.

tripy73 Je trouve le système de combat hyper dynamique et jouissif. Quel grand foutoir ça part dans tous les sens. L'arbre de compétence est top, les combos aussi et le mode pour motiver les troupes hilarant.

Les dialogues sont hyper travaillés et tellement drôles, ça se vanne non-stop. Il es linéaire certes, mais la narration est hyper maitrisée et le level design dans ce qui se faire de mieux de nos jours.
tripy73 publié le 10/04/2026 à 11:38
fablus : pour l'ambiance et les dialogues, ainsi que l'histoire c'est clairement excellent, mais perso même si le système de combat est dynamique, je trouve qu'il manque de profondeur dans l'ensemble.
gasmok2 publié le 10/04/2026 à 11:45
fablus
Je confirme, c'est un des rares jeux ou les vannes que les mecs s'envoient m'ont fait rire
mooplol publié le 10/04/2026 à 11:48
Super jeux
ratchet publié le 10/04/2026 à 12:11
Le jeu est excellent très bonne surprise ????
rendan publié le 10/04/2026 à 12:14
Déjà fini à l'époque et je le referai sur Switch 2 tiens carrément
bigfoot publié le 10/04/2026 à 12:17
J’ai eu le plaisir de le faire gratos sur pc via Epic Game, l’humour de la licence est bien présente et le jeu est excellent, ça pourrait être cool d’avoir une suite à ce projet.
rogeraf publié le 10/04/2026 à 12:28
C'est plus une console, c'est un émulateur cette machine. Prochaine annonce, annonce de Borderlands 2 Switch 2 edition
sasquatsch publié le 10/04/2026 à 13:14
L'écriture est géniale et dans tout haut du panier de ce qui s'est fait jusqu'à présent jamais vu auparavant
Très linéaire à parcourir mais plaisant
Système de combat ok mais pas top
Malgré les boosters capacités de tout chacun qui varient le plaisir de la baston
Et puis c'est très joli et créatif... On dirait avoir bouffé du champignon martien
soulfull publié le 10/04/2026 à 13:42
J'ai adoré ,j'avais complétement oublié que je ne l'avais pas fini, magnifique ambiance, beaux graphismes et dialogues au top.
mattewlogan publié le 10/04/2026 à 14:30
C’est un super jeu d’action aventure
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Fiche descriptif
Marvel's Guardians of the Galaxy
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Nom : Marvel's Guardians of the Galaxy
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Eidos Montréal
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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