Marvel's Guardians of the Galaxy : vers une nouvelle petite chance sur Switch 2 ?

Des portages d'anciens jeux sur Nintendo Switch 2, on va y avoir droit d'un bout à l'autre de la génération et voilà quepourrait faire partie des concernés avec même une sortie rapide vu que cette nouvelle édition vient d'être classifiée par l'organisme PEGI.De quoi peut-être redonner une chance à un produit Eidos Montréal (du temps où l'éditeur faisait encore partie de Square Enix) qui ne méritait vraiment pas son échec commercial.