MOUSE : un ultime trailer à J-8

Après avoir accusé un certain retard,se permet ironiquement de prendre de l'avance en diffusant une semaine à l'avance son trailer de lancement pour bien rappeler sa sortie le 16 avril sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2).Il vous en coûtera 29,99€, pour une expérience purement solo d'une douzaine d'heures selon les promesses des développeurs, et même une vingtaine si vous êtes du genre à ne rien vouloir louper.