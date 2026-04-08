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MOUSE : un ultime trailer à J-8
Après avoir accusé un certain retard, MOUSE : P.I. for Hire se permet ironiquement de prendre de l'avance en diffusant une semaine à l'avance son trailer de lancement pour bien rappeler sa sortie le 16 avril sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2).

Il vous en coûtera 29,99€, pour une expérience purement solo d'une douzaine d'heures selon les promesses des développeurs, et même une vingtaine si vous êtes du genre à ne rien vouloir louper.

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alucardhellsing, kisukesan, burningcrimson, iglooo, nicolasgourry
publié le 08/04/2026 à 15:54 par Gamekyo
commentaires (9)
yanssou publié le 08/04/2026 à 15:57
Le 10 juillet en boîte
alucardhellsing publié le 08/04/2026 à 16:10
torotoro59 publié le 08/04/2026 à 16:10
La jolie petite édition physique Collector est réservée.
rogeraf publié le 08/04/2026 à 16:24
Bon ba je vais mettre 30 euros de coté ! Allez Paris
mrvince publié le 08/04/2026 à 16:37
Ca a l'air très cool. Day one.
forte publié le 08/04/2026 à 16:47
Déjà préco en boite, hâte !
cyr publié le 08/04/2026 à 18:48
Perso, j'ai vu la fiche fu jeux sur l'eshop et je peut pas.

Ça sent le plagiat a plein nez.
judebox publié le 08/04/2026 à 19:23
Préco en boite sur Switch 2 !
Et comme visiblement c'est les petits studios qui montrent l'exemple : ce n'est pas un GKC mais une vraie cartouche !
natedrake publié le 08/04/2026 à 19:58
Lui et Pragmata le lendemain, ça va être fou.
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Fiche descriptif
MOUSE
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Nom : MOUSE
Support : PC
Editeur : Playside Publishing
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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