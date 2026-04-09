Visiblement, Nexon ne risque pas de lancer de suite un The First Berserker 2

Plutôt sympa dans la catégorie Soulsborne,a surtout payé le prix d'une concurrence aujourd'hui bien trop imposante pour qu'une « expérience standard » puisse trouver son audience. Il y a un an, Nexon avouait des résultats commerciaux inférieurs aux attentes, et même si aujourd'hui encore, l'espoir perdure un peu grâce au marché chinois (où l'éditeur attend toujours une approbation), la sous-franchise est mise de côté aussi bien pour le suivi que pour une éventuelle suite.Aucun licenciement, ce qui est presque un exploit à notre époque, mais une réorganisation de l'équipe dédiée qui partira aider ceux sur deux autres spin-off de(un beat'em all 2D et une sorte de Genshin Impact). En dehors de cette licence, le genre Soulsborne n'est pas abandonné par Nexon qui compte toujours nous proposer un jour ou l'autre, très proche selon les infos d'undans son style et son exploration, mais avec quelques différences : plusieurs persos jouables (un par style de combat), possibilité d'invoquer des IA face aux boss, et de la coop mais exclusivement dans des raids endgame. Le trailer ci-dessous date de 2024 et on continue d'en attendre des nouvelles.