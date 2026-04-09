Visiblement, Nexon ne risque pas de lancer de suite un The First Berserker 2
Plutôt sympa dans la catégorie Soulsborne, The First Berserker : Khazan a surtout payé le prix d'une concurrence aujourd'hui bien trop imposante pour qu'une « expérience standard » puisse trouver son audience. Il y a un an, Nexon avouait des résultats commerciaux inférieurs aux attentes, et même si aujourd'hui encore, l'espoir perdure un peu grâce au marché chinois (où l'éditeur attend toujours une approbation), la sous-franchise est mise de côté aussi bien pour le suivi que pour une éventuelle suite.
Aucun licenciement, ce qui est presque un exploit à notre époque, mais une réorganisation de l'équipe dédiée qui partira aider ceux sur deux autres spin-off de Dungeon & Fighter (un beat'em all 2D et une sorte de Genshin Impact). En dehors de cette licence, le genre Soulsborne n'est pas abandonné par Nexon qui compte toujours nous proposer un jour ou l'autre Vindictus : Defying Fate, très proche selon les infos d'un The First Berserker : Khazan dans son style et son exploration, mais avec quelques différences : plusieurs persos jouables (un par style de combat), possibilité d'invoquer des IA face aux boss, et de la coop mais exclusivement dans des raids endgame. Le trailer ci-dessous date de 2024 et on continue d'en attendre des nouvelles.
soyons serieux, tu peux pas proposer ce type de jeu en mettant 3 types d'armes (grosse epee, lance et double épée).
meme nioh 1 en 2017 sans les dlc avait + de types d'armes
si par malheur tu n'aime pas les 3 type d'armes, bah tu joue pas au jeu en fait.
il manque deja la base = katana
et apres tu peux ajouter des fouets ou d'autres armes.
pour moi c'est ça qui a tué le jeu et pourquoi il n'a pas trop de visibilité alors qu'il est bon.
Le coté manga ne plait pas a tout le monde, tout comme le manque de variété et d'originalité des environnements qu'on ressentait fortement dans les trailers ne donnait pas vraiment envie. Quand tu fait un Soul en 2025, il faut sortir un minimum du lot.
Puis quelle idée de supprimer la demo du jeu...
Le gameplay étaient top, et j’ai même réussi à faire découvrir à d’autres grâce à la mise à jour qui était beaucoup plus souple sur la difficulté.
c'est comme nioh 3 la boucle est bouclé pour ce dernie
A l'heure actuelle tout ces souls like je les ai tous adoré mais celui que j'ai trouvé vraiment excellent tant par l'ambiance , scenario ,etc...hormis les jeux de from software c'est LIES OF P que j'ai trouvé exceptionnel