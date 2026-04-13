Alkahest : des nouvelles deux ans après le reveal

Deux ans déjà depuis le reveal du joli, considéré par quelques fans comme une potentielle suite de la franchisepar son ambiance oppressante, avec la promesse d'une certaine forme de réalisme dans les affrontements et un gros travail d'écriture sur les annexes (moins de quêtes, plus de qualité).Le seul problème c'est que depuis 2024, on n'a pas beaucoup avancé niveau informations, pas même la moindre fenêtre de sortie (PC, 'consoles'), mais voici toujours un nouveau trailer.