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Alkahest : des nouvelles deux ans après le reveal
Deux ans déjà depuis le reveal du joli Alkahest, considéré par quelques fans comme une potentielle suite de la franchise Dark Messiah par son ambiance oppressante, avec la promesse d'une certaine forme de réalisme dans les affrontements et un gros travail d'écriture sur les annexes (moins de quêtes, plus de qualité).

Le seul problème c'est que depuis 2024, on n'a pas beaucoup avancé niveau informations, pas même la moindre fenêtre de sortie (PC, 'consoles'), mais voici toujours un nouveau trailer.

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gameslover
publié le 13/04/2026 à 07:34 par Gamekyo
commentaires (1)
pcverso publié le 13/04/2026 à 08:18
Tellement hate quil sort celui la , ce genre de jeu manque . Gros Day one pour moi ve titre étant grand fan de dm il est en wishlist depuis la première annonce .
Gras
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Fiche descriptif
Alkahest
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Nom : Alkahest
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Push On
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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