Death by Scrolling veut une deuxième chance

Ron Gilbert et l'un des vieux routards du milieu, connu pour son travail sur des IP commeet, et si personne ne lui reprochera de vouloir tenter de faire autre chose que du P&C, peut-être que sa petite équipe aurait dû prendre en compte que le monde du rogue est impitoyable par sa concurrence.Carest un énorme flop (pic de 175 joueurs sur Steam à sa sortie en octobre dernier, et « 0 » au moment d'écrire ces lignes) mais cette petite expérience où le scrolling défile sans interruption tentera une nouvelle chance cette semaine, à la fois par une sortie consoles (PS5, XBS, Switch, pour seulement 7,99€) mais aussi avec une MAJ pour tous ajoutant un nouveau perso, un biome et de multiples améliorations de gameplay. Bonne chance quand même...