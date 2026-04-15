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PS Plus Extra : la fournée d'avril [LEAK]
La liste des jeux PS Plus Extra (& Premium) sera dévoilée en fin d'après-midi mais comme de coutume, le ninja billbil-kun prend les devants pour nous dévoiler trois d'entre eux, avec tout d'abord Horizon Zero Dawn Remastered pour permettre de débuter la franchise phare de Guerilla dans les meilleures conditions.

Il sera accompagné du sympathique The Crew Motorfest et Football Manager 26. Rendez-vous dans quelques heures pour le reste du programme.
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link49
publié le 15/04/2026 à 10:20 par Gamekyo
commentaires (7)
magneto860 publié le 15/04/2026 à 12:34
Pas d'autopop pour Horizon 1. Ca a beau être un de mes jeux préférés, je n'aurai pas le temps de le refaire cette année.

Et puis je suppose qu'il n'y aura pas le DLC ?
gamerdome publié le 15/04/2026 à 12:42
magneto860 Si, le remaster inclus l'extension.
xynot publié le 15/04/2026 à 12:44
magneto860 pas d'auto pop sur horizon remaster ? J'avoue flemme de re-platiner, ils abusent
magneto860 publié le 15/04/2026 à 12:52
gamerdome Cool !

xynot De ce que j'ai lu sur PsnProfiles, tu peux valider ta NG+ ultra hard en lançant ta sauvegarde de fin de NG+. Mais pour le reste il faut semble t'il tout recommencer oui.
foxstep publié le 15/04/2026 à 14:06
J'aimais bien Horizon mais Hermen Hulst à reussi à faire de moi un hater de la licence voir de tout le studio, que Guerrila créve cette bande de clochard sans identité ne mérite pas mon soutien.
gasmok2 publié le 15/04/2026 à 14:43
foxstep
Oula t'es remonté comme un coucou (oui on a les expressions de son âge hein).
Pour Hulst je peux comprendre mais il n'est pas le studio et même si j'ai pas accroché à l'écriture de HFW, j'ai quand même aimé son gameplay et son univers
akinen publié le 15/04/2026 à 15:55
gasmok2 la même pour moi. Y’a des chances malgré tout que je snobe le prochain. J’ai plus envie de donner mon temps à ce genre d’écriture.
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Horizon Zero Dawn Remastered
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Nom : Horizon Zero Dawn Remastered
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : PlayStation Studios
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
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