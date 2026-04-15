PS Plus Extra : la fournée d'avril [LEAK] PS Plus Extra : la fournée d'avril [LEAK]

La liste des jeux PS Plus Extra (& Premium) sera dévoilée en fin d'après-midi mais comme de coutume, le ninja billbil-kun prend les devants pour nous dévoiler trois d'entre eux, avec tout d'abord Horizon Zero Dawn Remastered pour permettre de débuter la franchise phare de Guerilla dans les meilleures conditions.



Il sera accompagné du sympathique The Crew Motorfest et Football Manager 26. Rendez-vous dans quelques heures pour le reste du programme.