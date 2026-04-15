PS Plus Extra : la fournée d'avril [LEAK]
La liste des jeux PS Plus Extra (& Premium) sera dévoilée en fin d'après-midi mais comme de coutume, le ninja billbil-kun prend les devants pour nous dévoiler trois d'entre eux, avec tout d'abord Horizon Zero Dawn Remastered pour permettre de débuter la franchise phare de Guerilla dans les meilleures conditions.
Il sera accompagné du sympathique The Crew Motorfest et Football Manager 26. Rendez-vous dans quelques heures pour le reste du programme.
publié le 15/04/2026 à 10:20 par Gamekyo
Et puis je suppose qu'il n'y aura pas le DLC ?
xynot De ce que j'ai lu sur PsnProfiles, tu peux valider ta NG+ ultra hard en lançant ta sauvegarde de fin de NG+. Mais pour le reste il faut semble t'il tout recommencer oui.
Oula t'es remonté comme un coucou (oui on a les expressions de son âge hein).
Pour Hulst je peux comprendre mais il n'est pas le studio et même si j'ai pas accroché à l'écriture de HFW, j'ai quand même aimé son gameplay et son univers