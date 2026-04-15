Crimson Desert atteint les 5 millions de ventes

Le bouche-à-oreille continue d'avoir un très bon effet sur la performance de Crimson Desert, désormais à 5 millions de ventes en l'espace d'un mois seulement. Pas si commun sont aujourd'hui les RPG ou jeux d'aventure à atteindre ce palier, et surtout aussi rapidement : à titre de comparaison, Kingdom Come Deliverance 2 a récemment annoncé le même score, mais en un an (et avec quelques promos).
Bref, une bonne affaire pour Pearl Abyss qui aura réussi son coup, renforcé pour son avenir et sans oublier quelques autres mises à jour à venir pour parfaire l'expérience avant de tourner la page.
Vraiment j'adore le jeu malgré ses defauts. Du FUN manette en main, tout simplement.
On lance le jeu, on s'amuse. Point.
Le but ultime d'un divertissement
C'est lui le Goty
Le scénario qui est certes son point faible est assez plaisant pour etre suivi sans déplaisir.
Bref, vraiment le jeu a de bonnes raisons d’être loué et le studio récompensé pour ses prises de risque.
N'en déplaise à la presse et ceux qui l'enfoncent par aigreur envers le médium.
Alors oui, on est loin du niveau de narration d’un Ragnarok ou d’un RDR2, pour citer un autre open world. Mais le scénario de CD, c’est un point que tu peux (dois) aborder dans ton test pour signaler aux joueurs que c’est clairement pas un point fort du jeu. Mais c’est clairement pas quelque chose qui doit justifier de descendre le jeu.
bien content pour eux et j'espere le double minimum !
peur de le commencer et de me lasser au bout d'un moment :/
Ravis pour eux au vu des retours du jeu
Concernant le gros nombre d’activités, vois ça plutôt comme une grosse offre de services. En gros, on te force jamais à tout faire, tu peux juste te focaliser sur ce que tu aimes. Moi par exemple, c’est l’exploration et après 130h de jeu je prends toujours un plaisir de fou à parcourir de nouvelles zones (et à vue sans ouvrir la map toutes les 4 secondes).
J’avance dans l’histoire quand l’envie m’en prend (je suis à 70% de l’histoire uniquement malgré mon temps de jeu). Je vais le finir mais franchement même si c’était pas le cas j’aurai quand même kiffé mon expérience de jeu.
On parle beaucoup d’inspiration que le jeu aurait comme RDR2 ou la paravoile de BotW alors que pour moi là où ils ont le plus pioché c’est bien dans BotW mais plutôt pour le plaisir d’explorer. Dans Elden Ring aussi.
Bien que le jeu est vraiment incroyable sur certains aspects comme l'environnement, le vent qui souffle tout le temps, des PNJ partout qui ne font pas grand chose et pas mal de choses à faire jusqu'en 2035. Il y a quand même un prix à payer par le fait que le jeu propose une introduction catastrophique... avec un scénario qui n'a aucune direction ou qui donne envie... Passer de guerrier à mettre un balai dans une cheminée comme première quête... mdr.
Mais voilà avec toutes ces maladresses, il est vrai qu'il y a quelques choses qui pousse à aller plus loin, sans vraiment un plaisir total. Entre grande frustration et plaisir de découvrir. à l'image des combats, on peut spammer comme un ouf la touche attaque et tout va bien se passer (sauf pour les boss, mais ils deviennent de plus en plus facile avec les patchs). Un jeu curieux qui va faire des millions de ventes et tant mieux pour ceux qui kiffent.
Mais faut quand même remettre un peu les choses à leur place et ne pas oublier le tas de choses assez mal faites dans ce jeu
Merci pour ton retour
Je vais surement me laisser tenté un efois la hype redscendu, vu le backlog que j'ai