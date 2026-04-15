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Crimson Desert atteint les 5 millions de ventes
Le bouche-à-oreille continue d'avoir un très bon effet sur la performance de Crimson Desert, désormais à 5 millions de ventes en l'espace d'un mois seulement. Pas si commun sont aujourd'hui les RPG ou jeux d'aventure à atteindre ce palier, et surtout aussi rapidement : à titre de comparaison, Kingdom Come Deliverance 2 a récemment annoncé le même score, mais en un an (et avec quelques promos).

Bref, une bonne affaire pour Pearl Abyss qui aura réussi son coup, renforcé pour son avenir et sans oublier quelques autres mises à jour à venir pour parfaire l'expérience avant de tourner la page.

7
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goldmen33, thauvinho, momotaros, killia, burningcrimson, link49, ouken
publié le 15/04/2026 à 08:14 par Gamekyo
commentaires (26)
hatefield publié le 15/04/2026 à 08:17
Parfait.
jeanouillz publié le 15/04/2026 à 08:18
Pendant ce temps là, Starfield sur Ps5 atteint les... 140k de copies vendues
negan publié le 15/04/2026 à 08:25
Ça fera plus de 10 millions sur la longueur c'est beau pour eux
rogeraf publié le 15/04/2026 à 08:26
Dans 6 mois ca sera 10 millions. Y aura surement des promos jusqu'a moins 50 pourcents. J'imagine que le studio va se mettre sur la suite !
mattewlogan publié le 15/04/2026 à 08:37
J’aimerais bien connaître le budget total marketing inclus pour savoir le taux de rentabilité qu’ils doivent avoir?
djfab publié le 15/04/2026 à 08:37
rogeraf : pour l'instant ils reprennent DokeV. De plus, pas sur qu'une suite soit nécessaire, ce sera peut être comme Elden Ring.
azerty publié le 15/04/2026 à 08:39
Bouche à oreille et steamers
malroth publié le 15/04/2026 à 08:59
Gg

Vraiment j'adore le jeu malgré ses defauts. Du FUN manette en main, tout simplement.

On lance le jeu, on s'amuse. Point.

Le but ultime d'un divertissement
walterwhite publié le 15/04/2026 à 09:00
Je suis allé le chercher hier
thauvinho publié le 15/04/2026 à 09:07
Mérité
rogeraf publié le 15/04/2026 à 09:18
djfab ok
rasalgul publié le 15/04/2026 à 09:29
Vivement les promos ou le GP

C'est lui le Goty
belmoncul publié le 15/04/2026 à 09:45
Il va du coup bientôt se faire racheter...
killia publié le 15/04/2026 à 09:49
Y a 0 friction pour entrer dans le jeu et y rester. Pourtant les open world (classiques) me gavent depuis RDR2 mais là y a constamment un goût de "reviens y" car y a toujours un truc à accomplir. Et ça reste suffisament varié pour s’y investir.

Le scénario qui est certes son point faible est assez plaisant pour etre suivi sans déplaisir.

Bref, vraiment le jeu a de bonnes raisons d’être loué et le studio récompensé pour ses prises de risque.
N'en déplaise à la presse et ceux qui l'enfoncent par aigreur envers le médium.
mithrandir publié le 15/04/2026 à 09:52
J'ai craqué aussi et pour l'instant c'est très bon !
marios1 publié le 15/04/2026 à 10:00
killia Franchement, qu’on critique le début de l’histoire, je peux entendre. Mais à partir du chapitre 4-5 (de mémoire), c’est loin d’être aussi catastrophique qu’on le dit

Alors oui, on est loin du niveau de narration d’un Ragnarok ou d’un RDR2, pour citer un autre open world. Mais le scénario de CD, c’est un point que tu peux (dois) aborder dans ton test pour signaler aux joueurs que c’est clairement pas un point fort du jeu. Mais c’est clairement pas quelque chose qui doit justifier de descendre le jeu.
pcverso publié le 15/04/2026 à 12:05
100 h de jeu et toujours dans les deux premiere zones
bien content pour eux et j'espere le double minimum !
altendorf publié le 15/04/2026 à 12:17
GG Pearl Abyss !
gat publié le 15/04/2026 à 12:43
J’ai prévu de le faire mais après GTA VI, FF VII R??? et Cyberpunk. C’est à dire dans vingt ans.
gasmok2 publié le 15/04/2026 à 12:58
La durée de vie de ce jeu me fait un peu peur.
peur de le commencer et de me lasser au bout d'un moment :/
jenicris publié le 15/04/2026 à 13:30
Je compte le prendre bientôt

Ravis pour eux au vu des retours du jeu
marios1 publié le 15/04/2026 à 13:49
gasmok2 c’est le genre de jeu où la maxime « le plus important c’est le voyage, pas la destination » prend tout son sens. Si tu rentres dedans et que tu captes la vibe du jeu, tu peux prendre un plaisir monstre.

Concernant le gros nombre d’activités, vois ça plutôt comme une grosse offre de services. En gros, on te force jamais à tout faire, tu peux juste te focaliser sur ce que tu aimes. Moi par exemple, c’est l’exploration et après 130h de jeu je prends toujours un plaisir de fou à parcourir de nouvelles zones (et à vue sans ouvrir la map toutes les 4 secondes).

J’avance dans l’histoire quand l’envie m’en prend (je suis à 70% de l’histoire uniquement malgré mon temps de jeu). Je vais le finir mais franchement même si c’était pas le cas j’aurai quand même kiffé mon expérience de jeu.

On parle beaucoup d’inspiration que le jeu aurait comme RDR2 ou la paravoile de BotW alors que pour moi là où ils ont le plus pioché c’est bien dans BotW mais plutôt pour le plaisir d’explorer. Dans Elden Ring aussi.
zoske publié le 15/04/2026 à 13:54
mérité... Si un jeu qui a un scénario totalement osef avec un héros qui a autant de charisme qu'une moule avec des systèmes pompés sur pleins d'autres jeux tout en proposant une maniabilité brouillon.... est une bonne chose... Ben tant mieux pour vous et surtout pour eux! Car ils ont eu le mérite au moins d'aller au bout de leurs idées et du développement ainsi qu'un suivi via les patchs.

Bien que le jeu est vraiment incroyable sur certains aspects comme l'environnement, le vent qui souffle tout le temps, des PNJ partout qui ne font pas grand chose et pas mal de choses à faire jusqu'en 2035. Il y a quand même un prix à payer par le fait que le jeu propose une introduction catastrophique... avec un scénario qui n'a aucune direction ou qui donne envie... Passer de guerrier à mettre un balai dans une cheminée comme première quête... mdr.

Mais voilà avec toutes ces maladresses, il est vrai qu'il y a quelques choses qui pousse à aller plus loin, sans vraiment un plaisir total. Entre grande frustration et plaisir de découvrir. à l'image des combats, on peut spammer comme un ouf la touche attaque et tout va bien se passer (sauf pour les boss, mais ils deviennent de plus en plus facile avec les patchs). Un jeu curieux qui va faire des millions de ventes et tant mieux pour ceux qui kiffent.
Mais faut quand même remettre un peu les choses à leur place et ne pas oublier le tas de choses assez mal faites dans ce jeu
gasmok2 publié le 15/04/2026 à 13:56
marios1

Merci pour ton retour
Je vais surement me laisser tenté un efois la hype redscendu, vu le backlog que j'ai
sasquatsch publié le 15/04/2026 à 15:23
gat mouarf.... Idem
ducknsexe publié le 15/04/2026 à 16:37
Bravo à eux ! Cela montre que Pearl Abyss sait créer de bons jeux. C’est donc rassurant pour leur prochain titre : DokeV. En espérant cette fois-ci que les mises à jours seront déjà incluses !!
Gras
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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