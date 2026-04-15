Crimson Desert atteint les 5 millions de ventes

Le bouche-à-oreille continue d'avoir un très bon effet sur la performance de, désormais à 5 millions de ventes en l'espace d'un mois seulement. Pas si commun sont aujourd'hui les RPG ou jeux d'aventure à atteindre ce palier, et surtout aussi rapidement : à titre de comparaison,a récemment annoncé le même score, mais en un an (et avec quelques promos).Bref, une bonne affaire pour Pearl Abyss qui aura réussi son coup, renforcé pour son avenir et sans oublier quelques autres mises à jour à venir pour parfaire l'expérience avant de tourner la page.