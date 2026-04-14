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S.T.A.L.K.E.R. 2 s'offre du contenu narratif gratuit en attendant son extension
GSC Game World nous signale en cette période calme que S.T.A.L.K.E.R. 2 vient d'accueillir sa nouvelle mise à jour gratuite, offrant cette fois quelques rapides correctifs pour surtout se focaliser sur un bonus narratif centré autour des laboratoires X dont quelques mystères seront révélés au gré des missions spécialement dédiées.

De quoi patienter jusqu'à l'arrivée de la première vraie extension prévue cet été (« Cost of Hope ») avec tout ce que l'on doit attendre de ce type de gros DLC, dont des nouvelles zones et en bonus la possibilité de visiter de fond en comble la tristement célèbre centrale nucléaire de Tchernobyl.
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goldmen33
publié le 14/04/2026 à 14:10 par Gamekyo
commentaires (10)
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 14:21
Shanks T'y joue ?
sasquatsch publié le 14/04/2026 à 14:51
Ah bon Tchernobyl centrale n'est pas un lieu que l'on sait visiter dans le jeu de base ? Moi qui me suis fait tout un film croyant que celà était possible...
En tout cas je suis impatient de déballer ma version qui attend depuis plus d'un an
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 15:01
sasquatsch Je sais plus trop, mais je sais que Tchernoyl c'est la fin du jeu, le dernier endroit où tu affrontes des illuminés etc, je me souviens pas de voir ou visiter la centrale de fond en comble, c'est plus des couloirs et arrivé au point clé de l'explosion, mais encore là c'est plus des choix cinématographique, pas de gros boss etc...
sasquatsch publié le 14/04/2026 à 15:09
ravyxxs ok merci. Bon bin... Vivement le DLC alors...
Je viens de finir Indiana et ai finalement de la place pour installer Stalker...
Faudra que je décroche de Arc Riders mais c'est tellement bon
shanks publié le 14/04/2026 à 15:24
ravyxxs
Plus maintenant, j'ai déjà difficilement du temps pour du neuf donc pour revenir en arrière...
vyse publié le 14/04/2026 à 15:30
sasquatsch non ; déjà dans le 1 c'était dans le DLC
brook1 publié le 14/04/2026 à 15:31
sasquatsch Tu la visites à la fin du jeu. Les boss que tu affrontes dans la centrale changent par rapport au choix narratif que tu as fait au cours du jeu.
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 16:13
vyse brook1

sasquatsch Mes VDD on bien répondu.

shanks Moi et mon backlog....j'attends la version 2.0 sinon j'y touche pas, tu pourrais peut être faire un test d'ici cet version qui devrait tout corriger dans les grandes lignes j'espère...
sasquatsch publié le 14/04/2026 à 17:00
vyse brook1 merci pour l'info
ravyxxs tu rêves il vient de te dire qu'il n'a pas le temps... Je te trouve assez exigeant là où c'est un humour bien masqué ? !
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 17:19
sasquatsch Exigeant comment ? La 2.0 ?
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Fiche descriptif
S.T.A.L.K.E.R. 2
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Nom : S.T.A.L.K.E.R. 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : GSC Game World
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
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