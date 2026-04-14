S.T.A.L.K.E.R. 2 s'offre du contenu narratif gratuit en attendant son extension
GSC Game World nous signale en cette période calme que S.T.A.L.K.E.R. 2 vient d'accueillir sa nouvelle mise à jour gratuite, offrant cette fois quelques rapides correctifs pour surtout se focaliser sur un bonus narratif centré autour des laboratoires X dont quelques mystères seront révélés au gré des missions spécialement dédiées.
De quoi patienter jusqu'à l'arrivée de la première vraie extension prévue cet été (« Cost of Hope ») avec tout ce que l'on doit attendre de ce type de gros DLC, dont des nouvelles zones et en bonus la possibilité de visiter de fond en comble la tristement célèbre centrale nucléaire de Tchernobyl.
publié le 14/04/2026 à 14:10 par Gamekyo
En tout cas je suis impatient de déballer ma version qui attend depuis plus d'un an
Je viens de finir Indiana et ai finalement de la place pour installer Stalker...
Faudra que je décroche de Arc Riders mais c'est tellement bon
Plus maintenant, j'ai déjà difficilement du temps pour du neuf donc pour revenir en arrière...
sasquatsch Mes VDD on bien répondu.
shanks Moi et mon backlog....j'attends la version 2.0 sinon j'y touche pas, tu pourrais peut être faire un test d'ici cet version qui devrait tout corriger dans les grandes lignes j'espère...
ravyxxs tu rêves il vient de te dire qu'il n'a pas le temps... Je te trouve assez exigeant là où c'est un humour bien masqué ? !