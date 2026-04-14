S.T.A.L.K.E.R. 2 s'offre du contenu narratif gratuit en attendant son extension S.T.A.L.K.E.R. 2 s'offre du contenu narratif gratuit en attendant son extension

GSC Game World nous signale en cette période calme que S.T.A.L.K.E.R. 2 vient d'accueillir sa nouvelle mise à jour gratuite, offrant cette fois quelques rapides correctifs pour surtout se focaliser sur un bonus narratif centré autour des laboratoires X dont quelques mystères seront révélés au gré des missions spécialement dédiées.



De quoi patienter jusqu'à l'arrivée de la première vraie extension prévue cet été (« Cost of Hope ») avec tout ce que l'on doit attendre de ce type de gros DLC, dont des nouvelles zones et en bonus la possibilité de visiter de fond en comble la tristement célèbre centrale nucléaire de Tchernobyl.