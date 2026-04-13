Cinéma : Super Mario Galaxy se pose (pour l'heure) comme le plus gros succès de 2026
Nintendo et Illumination valident totalement le succès de Super Mario Galaxy avec désormais 630 millions de dollars de recettes en l'espace de 12 jours d'exploitation. C'est toujours un peu moins que le premier film sur le même laps de temps (678 millions), mais pour l'heure, les entreprises concernées peuvent se féliciter des points suivants :
- A déjà dépassé le total du film Sonic the Hedgehog 3 pour devenir le 3e plus grand succès de l'histoire des adaptations JV en film (derrière Super Mario Bros. et Minecraft).
- Actuel plus gros succès de 2026 aux USA comme dans le monde entier, devant Projet Dernière Chance (510 millions).
De quoi encore titiller Disney sur la scène de l'animation, qui souffle devant la contre-performance de Jumpers (seulement 354 millions au total) mais la contre-attaque arrive avec Toy Story 5 dont les deux précédents ont dépassé le milliard de revenus.
Vivement le film Zelda le 7 mai 2027
Par contre pour mario.....c'est non.
Faite un wario a la place, la j'irais le voir.
Par contre qu'est-ce que c'est beau !!
(Faut quand même avoir à l’esprit que le jeux-vidéo Mario c’est tout sauf une histoire et des protagonistes développer à la base, c’est surtout des archétypes).
Jumpers est très sympa, mieux que Elio. Je suis sûr que ça te plaira.
D’ailleurs on re-regardé le premier cette semaine sur projecteur et c’est toujours aussi excellent franchement niveau animation, pourtant je suis pas le plus grand fervant de l’animation 3D, mais sur l’univers de jeux-vidéo comme Mario ça fonctionne très bien (au final, c’est surtout le dernier acte pour moi qui était "raté" et pas très inspiré).
Je sais pas pourquoi l'auteur croit ça (peut-être pcq on s'éloigne de son domaine de connaissance), mais non, le box office est pas mal!
Les spécialistes croyaient qu'ils allaient flopper vu l'absence de com'. C'est au contraire au-dessus des prévisions. Pas le carton absolu, mais un succès très solide, qui permet à Pixar de remonter un peu la pente.
Il s'agit également du meilleur démarrage d'une nouvelle licence d'animation depuis Coco (2017 donc)
On dirait que Nintendo a posé une limite créative...
Ensuite Bowser... Comment dire... AttentioN SPOILER:... Son retour aux Sources s'est fait comme une lettre a la poste... Sans âme... En tout cas je n'ai nullement ai été touché...
Mais bon les petits grands enfants ont adoré. C'est ce qui compte.
Et visuellement c'est un sans faute... Mais là où je n'ai aucun souci a me relayer plusieurs fois des picard DreamWorks ou certains illumination... Ici c'est bon nul besoin de revoir même pas dans 30ans...
Autant le 1 m'a plus aussi pour l'histoire, autant c'est vrai, le deux en mais juste plein les mirettes avec de l'action non stop. Je te rejoins complétement, un 6/10 pour les non fan de mario, et un bon 7/10, mais pas un chef d’œuvre.
Mais mon deuxième visionnage m'a bien démontré qu'il s'agit d' un film plus "construit" qu'il n'y paraît. Bref c'est une suite solide, un film généreux, assez drôle par endroit et superbement réalisé. Des films de cette qualité là j'en reprendrai volontiers.
choroq Tout ça reste très subjectif. Un non joueur qui n'a quasiment aucune ref peut s'enjailler devant ce film, tout comme un fan assidu de Nintendo/Mario peut faire la moue parce qu'il ne va pas aimer le traitement de tel ou tel personnage et s'attendait à autre chose.
Oui, mais force est de constater, que le 2 c'est vraiment un max de clin d'oeil au fan...depuis 1989 a aujourd'hui. Je doute qu'un enfant a toute les ref, il sera émerveillé, mais aussi interpellé qu'un adulte.
En comparaison, le deuxième film va chercher des références plus précises et "niches", Mario Galaxy, Odyssey, Mario Bros 2/USA, etc... Mais c'est un peu dans l'ordre des choses. Un peu comme les jeux Smash Bros, qui au fil des opus vont de plus en plus ajouter au roster des personnages peu connus là où Melee marquait des points facilement en ajoutant simplement Bowser ou Zelda jouables.
Il y en a plus aussi peut être parce que le premier à posé la base et donc le deuxième entre plus vite dans le vif du sujet, avec très peu de passages à Brooklyn.
J'espère qu'avec le prochain film Nintendo et Illumination oseront proposer un film plus lent, avec plus de personnages, lieux et situation inédites.
Après ça reste du Mario, par fidélité au matériau d'origine, ça doit laisser pas mal de place à l'action et rester relativement simple/ feel good.