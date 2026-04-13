Cinéma : Super Mario Galaxy se pose (pour l'heure) comme le plus gros succès de 2026

Nintendo et Illumination valident totalement le succès deavec désormais 630 millions de dollars de recettes en l'espace de 12 jours d'exploitation. C'est toujours un peu moins que le premier film sur le même laps de temps (678 millions), mais pour l'heure, les entreprises concernées peuvent se féliciter des points suivants :- A déjà dépassé le total du filmpour devenir le 3e plus grand succès de l'histoire des adaptations JV en film (derrièreet).- Actuel plus gros succès de 2026 aux USA comme dans le monde entier, devant(510 millions).De quoi encore titiller Disney sur la scène de l'animation, qui souffle devant la contre-performance de(seulement 354 millions au total) mais la contre-attaque arrive avecdont les deux précédents ont dépassé le milliard de revenus.