recherche
News / Blogs
Cinéma : Super Mario Galaxy se pose (pour l'heure) comme le plus gros succès de 2026
Nintendo et Illumination valident totalement le succès de Super Mario Galaxy avec désormais 630 millions de dollars de recettes en l'espace de 12 jours d'exploitation. C'est toujours un peu moins que le premier film sur le même laps de temps (678 millions), mais pour l'heure, les entreprises concernées peuvent se féliciter des points suivants :

- A déjà dépassé le total du film Sonic the Hedgehog 3 pour devenir le 3e plus grand succès de l'histoire des adaptations JV en film (derrière Super Mario Bros. et Minecraft).
- Actuel plus gros succès de 2026 aux USA comme dans le monde entier, devant Projet Dernière Chance (510 millions).

De quoi encore titiller Disney sur la scène de l'animation, qui souffle devant la contre-performance de Jumpers (seulement 354 millions au total) mais la contre-attaque arrive avec Toy Story 5 dont les deux précédents ont dépassé le milliard de revenus.

4
Qui a aimé ?
link49, aeris336, gaeon, fanlink1
publié le 13/04/2026 à 09:53 par Gamekyo
commentaires (22)
aeris336 publié le 13/04/2026 à 09:59
Succes mérité pour cet excellent film

Vivement le film Zelda le 7 mai 2027
cyr publié le 13/04/2026 à 10:00
Jumper....merde je voulais aller le voir.....

Par contre pour mario.....c'est non.

Faite un wario a la place, la j'irais le voir.
negan publié le 13/04/2026 à 10:06
Excellent
gasmok2 publié le 13/04/2026 à 10:11
Pas le film du siècle mais j'y ai passé un agréable moment.
Par contre qu'est-ce que c'est beau !!
shambala93 publié le 13/04/2026 à 11:20
Ouais c’était sympa mais j’ai préféré le premier. Moins brouillon.
pimoody publié le 13/04/2026 à 11:22
Séance IMAX 3D aujourd’hui, je pars avec l’ambition de juste le prendre pour un divertissement dont on aurait rêvé enfant, en espérant quand même un minimum de cohérence. J’ai tellement lu de retours négatifs, que du coup je pense que je vais y voir quasi que du positif.

(Faut quand même avoir à l’esprit que le jeux-vidéo Mario c’est tout sauf une histoire et des protagonistes développer à la base, c’est surtout des archétypes).
rocan publié le 13/04/2026 à 11:23
pimoody J'ai adoré en IMAX ! Les couleurs sont superbes, l'animation de façon générale aussi.
eruroraito7 publié le 13/04/2026 à 11:45
Jumpers reste un beau succès ça sentait l'énorme flop comme Elio finalement il va finir légèrement rentable
zephon publié le 13/04/2026 à 12:35
jumpers était très sympa, bonne nouvelle si il finit rentable
kidicarus publié le 13/04/2026 à 12:45
cyr tu as toutes les vacances pour le voir, mais après les vacances il sera retiré.
Jumpers est très sympa, mieux que Elio. Je suis sûr que ça te plaira.
pimoody publié le 13/04/2026 à 13:24
rocan oui l’animation à l’air vraiment top, pour ça que je pense que dans ce format ça sera bien qui plus est en 3D.

D’ailleurs on re-regardé le premier cette semaine sur projecteur et c’est toujours aussi excellent franchement niveau animation, pourtant je suis pas le plus grand fervant de l’animation 3D, mais sur l’univers de jeux-vidéo comme Mario ça fonctionne très bien (au final, c’est surtout le dernier acte pour moi qui était "raté" et pas très inspiré).
rocan publié le 13/04/2026 à 13:38
pimoody Je l'ai vu en 3D aussi, vraiment top Avec cette suite, c'est le premier film qui prend des stéroïdes, il faut le voir 2 fois pour vraiment se décontracter et profiter de tous les clins d'oeil.
evasnake publié le 13/04/2026 à 14:10
la contre-performance de Jumpers (seulement 354 millions au total)

Je sais pas pourquoi l'auteur croit ça (peut-être pcq on s'éloigne de son domaine de connaissance), mais non, le box office est pas mal!

Les spécialistes croyaient qu'ils allaient flopper vu l'absence de com'. C'est au contraire au-dessus des prévisions. Pas le carton absolu, mais un succès très solide, qui permet à Pixar de remonter un peu la pente.

Il s'agit également du meilleur démarrage d'une nouvelle licence d'animation depuis Coco (2017 donc)
sasquatsch publié le 13/04/2026 à 14:21
Alors oui. Tsunami de clins d'oeil qui font plaisir mais comme je le pensais avant d'y aller... C'est du très simple... Loin de la qualité de narration de l'âge d'or de Pixar ou DreamWorks... Ou même les premiers illumination...
On dirait que Nintendo a posé une limite créative...
Ensuite Bowser... Comment dire... AttentioN SPOILER:... Son retour aux Sources s'est fait comme une lettre a la poste... Sans âme... En tout cas je n'ai nullement ai été touché...
Mais bon les petits grands enfants ont adoré. C'est ce qui compte.
Et visuellement c'est un sans faute... Mais là où je n'ai aucun souci a me relayer plusieurs fois des picard DreamWorks ou certains illumination... Ici c'est bon nul besoin de revoir même pas dans 30ans...
link49 publié le 13/04/2026 à 15:20
J'avoues que j'y ai partciipé, vu que j'y compte même y retourner le voir.
wickette publié le 13/04/2026 à 17:54
Project Hail Mary, Super Mario Galaxy, Jumpers, Dune 3, Odyssey, Toy Story 5 et j'en passe...l'année quand même
choroq publié le 13/04/2026 à 19:54
sasquatsch

Autant le 1 m'a plus aussi pour l'histoire, autant c'est vrai, le deux en mais juste plein les mirettes avec de l'action non stop. Je te rejoins complétement, un 6/10 pour les non fan de mario, et un bon 7/10, mais pas un chef d’œuvre.
gaeon publié le 13/04/2026 à 20:13
Après l'avoir vu j'étais un peu perdu, l'impression d'avoir vu un film brouillon qui en fait trop avec du fan service facile.

Mais mon deuxième visionnage m'a bien démontré qu'il s'agit d' un film plus "construit" qu'il n'y paraît. Bref c'est une suite solide, un film généreux, assez drôle par endroit et superbement réalisé. Des films de cette qualité là j'en reprendrai volontiers.

choroq Tout ça reste très subjectif. Un non joueur qui n'a quasiment aucune ref peut s'enjailler devant ce film, tout comme un fan assidu de Nintendo/Mario peut faire la moue parce qu'il ne va pas aimer le traitement de tel ou tel personnage et s'attendait à autre chose.
choroq publié le 13/04/2026 à 20:51
gaeon

Oui, mais force est de constater, que le 2 c'est vraiment un max de clin d'oeil au fan...depuis 1989 a aujourd'hui. Je doute qu'un enfant a toute les ref, il sera émerveillé, mais aussi interpellé qu'un adulte.
gaeon publié le 13/04/2026 à 21:51
choroq Tu as raison même si le premier aussi débordait de clins d'oeil, juste j'ai l'impression que ceux fait par le premier était plus "accessibles" qui ne connait pas un peu le chateau de la princesse, les power up de base, DK ou la rainbow road ?

En comparaison, le deuxième film va chercher des références plus précises et "niches", Mario Galaxy, Odyssey, Mario Bros 2/USA, etc... Mais c'est un peu dans l'ordre des choses. Un peu comme les jeux Smash Bros, qui au fil des opus vont de plus en plus ajouter au roster des personnages peu connus là où Melee marquait des points facilement en ajoutant simplement Bowser ou Zelda jouables.

Il y en a plus aussi peut être parce que le premier à posé la base et donc le deuxième entre plus vite dans le vif du sujet, avec très peu de passages à Brooklyn.
J'espère qu'avec le prochain film Nintendo et Illumination oseront proposer un film plus lent, avec plus de personnages, lieux et situation inédites.
dooku publié le 13/04/2026 à 22:15
Mais putain un simple divertissement faut quand même un minimum de scénario
gaeon publié le 13/04/2026 à 22:31
dooku Ca tombe bien il y en a un. D'ailleurs je pense que quelqu'un qui n'aurait pas vu le premier risque de se poser pas mal de questions et passer à côté du film.

Après ça reste du Mario, par fidélité au matériau d'origine, ça doit laisser pas mal de place à l'action et rester relativement simple/ feel good.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
2
Ils aiment
Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Autres versions : Switch Switch 2 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo