Sony Pictures : The Legend of Zelda a bouclé son tournage + adaptation anime de Bloodborne
Double annonce de la part de Sony Pictures lors de la CinemaCon 2026 avec tout d'abord le fait que l'adaptation cinématographique Live de The Legend of Zelda a bouclé son tournage et peut maintenant entrer dans la longue étape de la post-prod. Ce fruit d'un partenariat avec Nintendo (qui assure 50 % du budget), réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe) reste prévu pour le 7 mai 2027 dans les salles.
Parallèlement, ce même Sony Pictures a annoncé la mise en route d'un film d'animation Bloodborne, classé R. Ce sera l'unique information pour le moment, mais de quoi raviver la flamme des fans qui continuent d'espérer « autre chose » autour de la franchise.
publié le 14/04/2026 à 05:26 par Gamekyo
C’est sadique n’empêche de faire ça, sachant qu’il y a tellement d’attente autour de Bloodborne, que ça soit suite ou portage.
Au moins, après l'affaire Bluepoint, on a compris que c'était pas PlayStation les responsables de l'absence de remake.
Miyazaki il peut se faire un beau billet il s'en fout.
Miyazaki va peut être revoir sa copie si ce film d’animation rencontre un succès
Déjà que je vais pas voir les films mario....
J’ai hate de voir la premiere bande annonce, certainement en fin d’année
Bon y aura surement un premier trailer à Noel. On verra bien si ça sonne Netflix ou plutôt HBO...
pharrell
Si seulement ça pouvait sonner Peter Jackson
Si non ça devrait pas coûter chère dans la traduction....
cyr oui la voix de Casimir a été choisie, ça rendra bien
From software (et/ou) Miyazaki estime que Sony ne les a pas considéré comme d'autres, en gros cela ressemble à de la jalousie...j'imagine un traitement à la Kojima.
Donc ils se sont braqués et derrière quand Sony est revenu proposé un ou des deals, ils ont fait niet ( jusqu'à qu'on découvre carrément un deal exclusif avec nintendo, Miyazaki semble avoir été vraiment touché dans son orgueil ).
From Software a pas les cartes en main pour faire plier Miyazaki...suffit de voir jusqu'où cela a mené Konami avec Kojima.
Espérons que ce film d'animation va pouvoir les rabibocher.
La question qui se pose est dans le style adopté: un truc à la TP voir même le Seigneur des anneaux de Peter Jackson ....ou un Skysword plus léger.
On imagine aussi qu'ils feront un jour un anime façon Windwaker ou même un anime.
Mais je le sent, vraiment pas. Link ne parlant pas. (Bon il va parler c'est sur)
Mais je le sent, vraiment pas. Link ne parlant pas. (Bon il va parler c'est sur).
Mais après dans quel ton, style ....mystère....
Hâte ceci dit de voir qui va jouer ganondorf