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Sony Pictures : The Legend of Zelda a bouclé son tournage + adaptation anime de Bloodborne
Double annonce de la part de Sony Pictures lors de la CinemaCon 2026 avec tout d'abord le fait que l'adaptation cinématographique Live de The Legend of Zelda a bouclé son tournage et peut maintenant entrer dans la longue étape de la post-prod. Ce fruit d'un partenariat avec Nintendo (qui assure 50 % du budget), réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe) reste prévu pour le 7 mai 2027 dans les salles.

Parallèlement, ce même Sony Pictures a annoncé la mise en route d'un film d'animation Bloodborne, classé R. Ce sera l'unique information pour le moment, mais de quoi raviver la flamme des fans qui continuent d'espérer « autre chose » autour de la franchise.
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link49, aozora78
publié le 14/04/2026 à 05:26 par Gamekyo
commentaires (16)
walterwhite publié le 14/04/2026 à 06:13
Miam miam

C’est sadique n’empêche de faire ça, sachant qu’il y a tellement d’attente autour de Bloodborne, que ça soit suite ou portage.
shanks publié le 14/04/2026 à 06:20
walterwhite
Au moins, après l'affaire Bluepoint, on a compris que c'était pas PlayStation les responsables de l'absence de remake.

Miyazaki il peut se faire un beau billet il s'en fout.
walterwhite publié le 14/04/2026 à 06:28
shanks Pour ceux qui s’informent de l’actualité oui, SONY n’y est pour rien, pour les autres, ils leur en veulent.

Miyazaki va peut être revoir sa copie si ce film d’animation rencontre un succès
cyr publié le 14/04/2026 à 07:23
Sony picture pour la distribution the legend of zelda?
Déjà que je vais pas voir les films mario....
aeris779 publié le 14/04/2026 à 08:01
Curieux de voir si les choix pris avec les deux films Mario seront les memes qu’avec le film Zelda, notamment au niveau de la narration

J’ai hate de voir la premiere bande annonce, certainement en fin d’année
pharrell publié le 14/04/2026 à 08:21
Déjà ? Je pensais que le tournage allait être beaucoup plus long.

Bon y aura surement un premier trailer à Noel. On verra bien si ça sonne Netflix ou plutôt HBO...
gasmok2 publié le 14/04/2026 à 08:26
Sony Pictures...en espérant un meilleur résultat que leur famoso "Spiderverse" (je parle des Venoms, Moebius, Madame Web......pas des films d'animation qui eux sont excellents)

pharrell
Si seulement ça pouvait sonner Peter Jackson
rasalgul publié le 14/04/2026 à 08:38
Sony qui régale
cyr publié le 14/04/2026 à 09:05
Par contre , link il va parler?

Si non ça devrait pas coûter chère dans la traduction....
rogeraf publié le 14/04/2026 à 09:20
Le film Bloodborne, déja que le jeu est pas tres connu ...
cyr oui la voix de Casimir a été choisie, ça rendra bien
newtechnix publié le 14/04/2026 à 09:25
walterwhite l'histoire ets plus tordu que ça:

From software (et/ou) Miyazaki estime que Sony ne les a pas considéré comme d'autres, en gros cela ressemble à de la jalousie...j'imagine un traitement à la Kojima.

Donc ils se sont braqués et derrière quand Sony est revenu proposé un ou des deals, ils ont fait niet ( jusqu'à qu'on découvre carrément un deal exclusif avec nintendo, Miyazaki semble avoir été vraiment touché dans son orgueil ).

From Software a pas les cartes en main pour faire plier Miyazaki...suffit de voir jusqu'où cela a mené Konami avec Kojima.

Espérons que ce film d'animation va pouvoir les rabibocher.
newtechnix publié le 14/04/2026 à 09:29
cyr Sony et on a évité Netflix et Disney.

La question qui se pose est dans le style adopté: un truc à la TP voir même le Seigneur des anneaux de Peter Jackson ....ou un Skysword plus léger.

On imagine aussi qu'ils feront un jour un anime façon Windwaker ou même un anime.
cyr publié le 14/04/2026 à 09:32
newtechnix après, peut importe.

Mais je le sent, vraiment pas. Link ne parlant pas. (Bon il va parler c'est sur)
cyr publié le 14/04/2026 à 09:34
newtechnix après, peut importe.

Mais je le sent, vraiment pas. Link ne parlant pas. (Bon il va parler c'est sur).

Mais après dans quel ton, style ....mystère....

Hâte ceci dit de voir qui va jouer ganondorf
ratchet publié le 14/04/2026 à 09:53
C’est SONY pour le film Zelda ? (Nintendo) assez rigolo.
kikoo31 publié le 14/04/2026 à 10:08
cyr ratchet ça aurait été tellement mieux si c'était Philips au commande
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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Nom : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
Support : Wii U
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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