Sony Pictures : The Legend of Zelda a bouclé son tournage + adaptation anime de Bloodborne Sony Pictures : The Legend of Zelda a bouclé son tournage + adaptation anime de Bloodborne

Double annonce de la part de Sony Pictures lors de la CinemaCon 2026 avec tout d'abord le fait que l'adaptation cinématographique Live de The Legend of Zelda a bouclé son tournage et peut maintenant entrer dans la longue étape de la post-prod. Ce fruit d'un partenariat avec Nintendo (qui assure 50 % du budget), réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe) reste prévu pour le 7 mai 2027 dans les salles.



Parallèlement, ce même Sony Pictures a annoncé la mise en route d'un film d'animation Bloodborne, classé R. Ce sera l'unique information pour le moment, mais de quoi raviver la flamme des fans qui continuent d'espérer « autre chose » autour de la franchise.