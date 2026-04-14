Insomniac : l'acteur Ben Jordon tease un nouveau Spider-Man chez Insomniac Games

Lorsque l'on parle actuellement du studio Insomniac, tous les regards sont naturellement tournés versdont la grosse présentation est promise pour ce printemps (en vue d'un lancement en septembre) mais chacun sait qu'il n'y a pas qu'une seule équipe au sein du prolifique représentant des PlayStation Studios et peu seront surpris d'apprendre qu'un nouveau projetserait en chantier.C'est du moins ce que tease ouvertement Ben Jordon (Peter Parker) sur son compte Instagram, en pleine séance de motion-capture, avec un petit message bien éloquent. Enfin, ça, c'était avant de se faire chopper par les détenteurs du chéquier qui lui ont gentiment demandé de supprimer sa publication.Maintenant à voir à quoi pourrait bien correspondre ce projet :- Spin-off pour introduire Silk ?- Spin-off Venom ?Dans tous les cas, on peut au moins estimer aujourd'hui que ce sera une exclusivité PlayStation, que ce soit sur cette génération, la suivante, ou les deux.