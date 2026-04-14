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Insomniac : l'acteur Ben Jordon tease un nouveau Spider-Man chez Insomniac Games
Lorsque l'on parle actuellement du studio Insomniac, tous les regards sont naturellement tournés vers Marvel's Wolverine dont la grosse présentation est promise pour ce printemps (en vue d'un lancement en septembre) mais chacun sait qu'il n'y a pas qu'une seule équipe au sein du prolifique représentant des PlayStation Studios et peu seront surpris d'apprendre qu'un nouveau projet Spider-Man serait en chantier.

C'est du moins ce que tease ouvertement Ben Jordon (Peter Parker) sur son compte Instagram, en pleine séance de motion-capture, avec un petit message bien éloquent. Enfin, ça, c'était avant de se faire chopper par les détenteurs du chéquier qui lui ont gentiment demandé de supprimer sa publication.

Maintenant à voir à quoi pourrait bien correspondre ce projet :

- Marvel's Spider-Man 3 ?
- Spin-off pour introduire Silk ?
- Spin-off Venom ?

Dans tous les cas, on peut au moins estimer aujourd'hui que ce sera une exclusivité PlayStation, que ce soit sur cette génération, la suivante, ou les deux.

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link49
publié le 14/04/2026 à 12:38 par Gamekyo
commentaires (35)
nigel publié le 14/04/2026 à 12:48
Ça sent le projet qui vise la fenêtre de sortie de PS6 en cross plateforme.
skuldleif publié le 14/04/2026 à 12:48
X men ca m'aurait parlé mais la.. non
verseb publié le 14/04/2026 à 12:56
J'avais beaucoup aimé le 1 et assez apprécié les 2 suivants mais je trouve que ça commence à tourner en rond. Il est clair que si un 3 sort et que s'il s'avère dans la droite lignée du 2, j'attendrais qu'il sorte sur le ps plus et ne passerait pas à la caisse.
negan publié le 14/04/2026 à 13:18
Ça va être génial encore des gratte ciel et central Park ...
51love publié le 14/04/2026 à 13:19
Pitié.... Marvel...
gamerdome publié le 14/04/2026 à 13:20
RIP Resistance, Sunset Overdrive, une new ip shooter comme ils savaient si bien faire.
ratchet publié le 14/04/2026 à 13:26
negan Spider-man quoi.
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 13:27
negan putain.............l'overdose déjà que j'ai...

gamerdome olalala....sunset overdrive quelle bombe ce jeu.

ratchet On peut faire Spiderman à Vancouver,Seatle, Tokyo ou encore Paris lol.
aozora78 publié le 14/04/2026 à 13:28
Spidey qui apparait dans Wolverine ?
J'ai zéro hype sur Wolverine perso actuellement.
negan publié le 14/04/2026 à 13:29
ratchet Dans les comics il voyage dans tous les pays du monde arrêter avec votre excuse de merde.
kaiserstark publié le 14/04/2026 à 13:30
On sait déjà que c'est Venom, MP1ST a fait un article l'année dernière pour dire que le jeu visait une sortie pour 2026.

Après les jeux où je suis le plus curieux chez Insomniac, c'est leur nouveau Rachet et leur nouvelle licence (il y avait des concepts assez intéressant dans le leak).
altendorf publié le 14/04/2026 à 13:34
negan Spider-Man voyage parfois à l’international dans certains arcs (Avengers, Spider-Verse, Ends of the Earth), mais son cadre principal reste New York, et surtout Manhattan.
mooplol publié le 14/04/2026 à 13:43
On attend toujours venom en casse croûte
walterwhite publié le 14/04/2026 à 13:45
Vivement

Le 1 est une masterclass, le 2 est une vitrine mais plombé par les phases avec MJ.
magneto860 publié le 14/04/2026 à 14:03
C'est une ip pour vendre des consoles. Donc ce sera forcément sur PS6.

J'espère qu'ils bossent sérieusement sur un nouveau Ratchet dans le même temps.
shanks publié le 14/04/2026 à 14:05
altendorf
Ouais mais ça commence un peu à coincer tout ça.

Dans les films on s'en fout car on peut voir Spidey virevolter 5 ou 10 minutes par film pour entre deux foutre autre chose.

Là ça fait déjà 3 jeux qu'on passe 10/15h à envoyer nos toiles dans le ciel du même décors (globalement), va vraiment falloir qu'ils apportent du neuf.
cyr publié le 14/04/2026 à 14:06


magneto860 ça dépend de la période de sortie...si c'est au début de gen, ça sera cross gen
bigsnake publié le 14/04/2026 à 14:14
Normalement c'est la fin Spider-Man 3 donc logique et sûrement en Cross-gen.
gasmok2 publié le 14/04/2026 à 14:14
ratchet
En théorie oui mais dans l'univers de Spiderman les avions existent et ce serait bien qu'il en prenne un car New York ça commence à être redondant.

Contrairement à Batman et Gotham qui est une ville fictive, Spiderman est plus ancré dans un univers qui ressemble plus au notre
ratchet publié le 14/04/2026 à 14:20
ravyxxs negan ils ont essayer avec les 3 films de Holland on a vu les résultats et les critique par rapport à ça.
altendorf publié le 14/04/2026 à 14:24
shanks On est d'accord. Après cela reste une production américaine pour un public principalement américain donc je vois pas le cadre changer même si je dis pas non à un plot twist qui permet de visiter d'autres villes à la manière de Ratchet and Clank: Rift Apart et ses failles dimensionnelles.
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 14:24
ratchet Moi j'ai aimé tous les films avec Holland, faut sortir de New York ça va deux minutes...

Si les américains n'aiment pas c'est parce qu'ils sont très dans le patriotisme, donc pas du tout objectif si ils montrent du doigt Spiderman sur la Tour Eiffel, on s'en fout d'eux, surtou qu'ils aiment se foutre de la gueule des Européens.
kenjushi publié le 14/04/2026 à 14:51
Sinon ils veulent pas changer de nom et s'appeler Marvel Games ? Le studio est assez talentueux mais se contenter de faire du copier-coller plus beau c'est clairement brider la créativité.
cyr publié le 14/04/2026 à 14:59
kenjushi c'est pour gagner du temps....la ville est déjà modéliser......mais oui a force.....
thedoctor publié le 14/04/2026 à 15:17
Argent facile, suite logique, aucune surprise.
malroth publié le 14/04/2026 à 15:19
OVERDOSE
korou publié le 14/04/2026 à 15:33
J’ai même pas fait le 2 alors c’est pas pour me farcir le 3. Les Marvel ça va 5 min. Je préférerai un nouveau Ratchet ou une nouvelle licence…
brook1 publié le 14/04/2026 à 15:46
korou Bah c'est prévu, mais pas pour tout de suite d'après les leaks du piratage qu’il avait subi.
jackfrost publié le 14/04/2026 à 15:53
Oh non...
soulfull publié le 14/04/2026 à 16:00
Silk? Bowdel on va se taper des filles dans toutes les exclus Sony.
magneto860 publié le 14/04/2026 à 16:30
cyr Mais dans ce cas ils feront probablement comme pour Horizon 2 (qui sert aussi à vendre des consoles) : la version new gen d'abord, la version old gen des mois après.
magneto860 publié le 14/04/2026 à 16:39
gasmok2 Sauf que Spiderman c'est l'araignée sympa du quartier et que ça n'a pas trop de sens de l'envoyer faire du tourisme. Comme Daredevil, Jessica Jones et d'autres, c'est un héros "local".

Mais je pense qu'on sera dépaysé tout de même.

Spiderman 2 a été nommé ainsi du fait de la présence de Peter + Miles Morales, donc la logique serait de jouer trois Spiderman différents dans le troisième jeu principal.

Et en partant du principe que Peter Parker laisse New-York à Miles et que sa copine Spider-Gwen débarque, on explorera sans doute le multiverse à défaut de voyager géographiquement. A voir. A vrai dire j'ai grandi avec Peter et je ne connais pas trop les adversaires de Miles.
kali publié le 14/04/2026 à 17:14
Encore ??? Cette gen pitié.
sonilka publié le 14/04/2026 à 17:18
Super
shambala93 publié le 14/04/2026 à 20:12
Quel enfer ! J’ai adoré les deux premiers mais basta qu’on passe à autre chose. S’ils ont envie de rester dans le super héros qu’ils proposent un autre univers ( x-men ? ).

Bref, ça ronfle chez Sony depuis un moment.
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Marvel's Spider-Man 2
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Nom : Marvel's Spider-Man 2
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Insomniac Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
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