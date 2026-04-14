Insomniac : l'acteur Ben Jordon tease un nouveau Spider-Man chez Insomniac Games

Lorsque l'on parle actuellement du studio Insomniac, tous les regards sont naturellement tournés vers Marvel's Wolverine
dont la grosse présentation est promise pour ce printemps (en vue d'un lancement en septembre) mais chacun sait qu'il n'y a pas qu'une seule équipe au sein du prolifique représentant des PlayStation Studios et peu seront surpris d'apprendre qu'un nouveau projet Spider-Man
serait en chantier.
C'est du moins ce que tease ouvertement Ben Jordon (Peter Parker) sur son compte Instagram, en pleine séance de motion-capture, avec un petit message bien éloquent. Enfin, ça, c'était avant de se faire chopper par les détenteurs du chéquier qui lui ont gentiment demandé de supprimer sa publication.
Maintenant à voir à quoi pourrait bien correspondre ce projet :
- Marvel's Spider-Man 3
?
- Spin-off pour introduire Silk ?
- Spin-off Venom ?
Dans tous les cas, on peut au moins estimer aujourd'hui que ce sera une exclusivité PlayStation, que ce soit sur cette génération, la suivante, ou les deux.
gamerdome olalala....sunset overdrive quelle bombe ce jeu.
ratchet On peut faire Spiderman à Vancouver,Seatle, Tokyo ou encore Paris lol.
J'ai zéro hype sur Wolverine perso actuellement.
Après les jeux où je suis le plus curieux chez Insomniac, c'est leur nouveau Rachet et leur nouvelle licence (il y avait des concepts assez intéressant dans le leak).
Le 1 est une masterclass, le 2 est une vitrine mais plombé par les phases avec MJ.
J'espère qu'ils bossent sérieusement sur un nouveau Ratchet dans le même temps.
Ouais mais ça commence un peu à coincer tout ça.
Dans les films on s'en fout car on peut voir Spidey virevolter 5 ou 10 minutes par film pour entre deux foutre autre chose.
Là ça fait déjà 3 jeux qu'on passe 10/15h à envoyer nos toiles dans le ciel du même décors (globalement), va vraiment falloir qu'ils apportent du neuf.
magneto860 ça dépend de la période de sortie...si c'est au début de gen, ça sera cross gen
En théorie oui mais dans l'univers de Spiderman les avions existent et ce serait bien qu'il en prenne un car New York ça commence à être redondant.
Contrairement à Batman et Gotham qui est une ville fictive, Spiderman est plus ancré dans un univers qui ressemble plus au notre
Si les américains n'aiment pas c'est parce qu'ils sont très dans le patriotisme, donc pas du tout objectif si ils montrent du doigt Spiderman sur la Tour Eiffel, on s'en fout d'eux, surtou qu'ils aiment se foutre de la gueule des Européens.
Mais je pense qu'on sera dépaysé tout de même.
Spiderman 2 a été nommé ainsi du fait de la présence de Peter + Miles Morales, donc la logique serait de jouer trois Spiderman différents dans le troisième jeu principal.
Et en partant du principe que Peter Parker laisse New-York à Miles et que sa copine Spider-Gwen débarque, on explorera sans doute le multiverse à défaut de voyager géographiquement. A voir. A vrai dire j'ai grandi avec Peter et je ne connais pas trop les adversaires de Miles.
Bref, ça ronfle chez Sony depuis un moment.