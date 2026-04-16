Fairgame$ partirait sur un modèle F2P Fairgame$ partirait sur un modèle F2P

Différence majeure après la tentative malheureuse Concord et celle de Marathon qui peut encore le devenir : selon Tom Henderson, le mystérieux Fairgame$ n'optera pas pour le modèle Premium mais celui du F2P avec tout ce qu'il faut de micro-transactions.



On apprend en outre qu'une nouvelle phase de test aura lieu dans quelques jours, preuve que le projet continue de progresser, et reposera sur trois mécaniques (sans trop savoir si ce sera lié ou dans des modes à part) :



- Le braquage avec notamment le besoin de trouver le code du coffre.

- L'interception lorsque le coffre a déjà été forcé.

- Le côté Extraction Games avec fuite, avec ou sans butin, avec ou sans véhicule.



« A suivre », et l'on reviendra d'ailleurs demain sur le cas Marathon.