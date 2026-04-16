Cthulhu - The Cosmic Abyss : trailer de lancement

On ignore à quoi ressemblera la situation de Nacon d'ici la fin d'année, mais attardons-nous pour l'heure sur le présent avec ici le trailer de lancement de, l'expérience essentiellement narrative signée par les mecs deetEt c'est donc disponible de suite (PC, PS5, XBS) au prix de 49,99€ mais on rappelle uniquement en numérique quel que soit le support, l'éditeur n'ayant plus trop de plan sur le domaine physique le temps de remonter la pente.