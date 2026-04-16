Cthulhu - The Cosmic Abyss : trailer de lancement

On ignore à quoi ressemblera la situation de Nacon d'ici la fin d'année, mais attardons-nous pour l'heure sur le présent avec ici le trailer de lancement de Cthulhu : The Cosmic Abyss, l'expérience essentiellement narrative signée par les mecs de The Council et Vampire The Masquerade : Swansong.
Et c'est donc disponible de suite (PC, PS5, XBS) au prix de 49,99€ mais on rappelle uniquement en numérique quel que soit le support, l'éditeur n'ayant plus trop de plan sur le domaine physique le temps de remonter la pente.
Metacritic: 70