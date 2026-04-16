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Cthulhu - The Cosmic Abyss : trailer de lancement
On ignore à quoi ressemblera la situation de Nacon d'ici la fin d'année, mais attardons-nous pour l'heure sur le présent avec ici le trailer de lancement de Cthulhu : The Cosmic Abyss, l'expérience essentiellement narrative signée par les mecs de The Council et Vampire The Masquerade : Swansong.

Et c'est donc disponible de suite (PC, PS5, XBS) au prix de 49,99€ mais on rappelle uniquement en numérique quel que soit le support, l'éditeur n'ayant plus trop de plan sur le domaine physique le temps de remonter la pente.

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churos45
publié le 16/04/2026 à 08:18 par Gamekyo
commentaires (5)
sasquatsch publié le 16/04/2026 à 09:44
On attendra la chute de prix abyssale vers les 25-30€ si le jeu est bon...
piratees publié le 16/04/2026 à 09:57
jeux français et pas de voix VF abusé
shanks publié le 16/04/2026 à 10:02
En tout cas pour un petit jeu, il s'en sort apparemment pas mal vu les retours.
Metacritic: 70
thejoke publié le 16/04/2026 à 10:04
Bordel 50 balles ça fait beaucoup, on va attendre un peu.
ouken publié le 16/04/2026 à 10:33
On dirai un jeux vr....
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Fiche descriptif
Cthulhu : The Cosmic Abyss
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Nom : Cthulhu : The Cosmic Abyss
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Big Bad Wolf
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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