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Saros : un petit trailer ''PS5 Pro'' à J-14
Encore deux petites semaines pour découvrir si Housemarque a gardé tous ses talents en matière de rogue AAA avec Saros, dont voici un nouveau trailer essentiellement là pour vanter les mérites de la PS5 Pro dont le gain de puissance et le bonus PSSR permettra une résolution aussi nette que si c'était de la 4K native (c'est la promesse), évidemment en 60FPS même si certaines cinématiques « importantes » sont maintenues à 30.

Plus qu'à retourner patienter jusqu'au 30 avril, exclusivement sur la console de Sony. Et cette fois, ça ne devrait pas changer bien que les paroles d'un jour ne sont visiblement jamais gravées dans le temps.

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link49
publié le 16/04/2026 à 14:12 par Gamekyo
commentaires (7)
soulfull publié le 16/04/2026 à 14:25
La news qu'il me fallait. Day one finalement alors que j'avais prévu de le prendre en fin d'année.
walterwhite publié le 16/04/2026 à 15:29
Ça va être tellement ouf
kinectical publié le 16/04/2026 à 15:39
Un des premiers jeux que je prendrais Day one depuis vraiment longtemps
mattewlogan publié le 16/04/2026 à 16:01
Ça a l’air solide
mrvince publié le 16/04/2026 à 16:29
Le jeu que j'attend le plus cette année pour le moment.
bignstarfox publié le 16/04/2026 à 16:56
Enfin une exclusivité 100% PS5, va falloir en profiter, c'est tellement rare
thauvinho publié le 16/04/2026 à 17:18
bignstarfox explique-moi, le jeu sera meilleur car il sort pas sur pc ?
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Saros
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Nom : Saros
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Housemarque
Genre : action
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