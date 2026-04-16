Saros : un petit trailer ''PS5 Pro'' à J-14

Encore deux petites semaines pour découvrir si Housemarque a gardé tous ses talents en matière de rogue AAA avec, dont voici un nouveau trailer essentiellement là pour vanter les mérites de la PS5 Pro dont le gain de puissance et le bonus PSSR permettra une résolution aussi nette que si c'était de la 4K native (c'est la promesse), évidemment en 60FPS même si certaines cinématiques « importantes » sont maintenues à 30.Plus qu'à retourner patienter jusqu'au 30 avril, exclusivement sur la console de Sony. Et cette fois, ça ne devrait pas changer bien que les paroles d'un jour ne sont visiblement jamais gravées dans le temps.