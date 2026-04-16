Cinéma : nouvelle bande-annonce de Street Fighter + trois premières affiches

Comme teasé hier, l'adaptation cinématographique dea droit aujourd'hui à sa nouvelle bande-annonce (ainsi que quelques affiches) et s'il faut reconnaître que c'est globalement plus fidèle que le premier film, ce qui n'a rien de très difficile, l'odeur du « nanar totalement assumé à grand budget » se fait sentir. Et peut-être même que ce sera sa grande qualité.Réponse à partir du 14 octobre 2026.