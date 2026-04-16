Cinéma : nouvelle bande-annonce de Street Fighter + trois premières affiches
Comme teasé hier, l'adaptation cinématographique de Street Fighter a droit aujourd'hui à sa nouvelle bande-annonce (ainsi que quelques affiches) et s'il faut reconnaître que c'est globalement plus fidèle que le premier film, ce qui n'a rien de très difficile, l'odeur du « nanar totalement assumé à grand budget » se fait sentir. Et peut-être même que ce sera sa grande qualité.
Non vraiment autant à la base j’en attendais rien autant là je vais carrément aller voir le film au cinéma. On est pas à l’abri d’une super bonne surprise!
El fuerte c'est un gros lard lol aucun respect ! ça veut tout dire, on le reverra jamais
guiguif lol le lore de SF est pas sérieux malheureusement, ils pourraient en faire quelque chose, mais même MK n'est pas sérieux dans les films, y a que dans les jeux vidéos que ça se passe.
negan Y aura un easter egg obligé, il est vieux et tout..
J'ai l'impression que certains n'ont pas compris que le coté nanard/comique est voulu. C'est pas du tout un film qui va se prendre au sérieux comme MK, Borderland, Resident Evil etc.
Ptdr