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Cinéma : nouvelle bande-annonce de Street Fighter + trois premières affiches
Comme teasé hier, l'adaptation cinématographique de Street Fighter a droit aujourd'hui à sa nouvelle bande-annonce (ainsi que quelques affiches) et s'il faut reconnaître que c'est globalement plus fidèle que le premier film, ce qui n'a rien de très difficile, l'odeur du « nanar totalement assumé à grand budget » se fait sentir. Et peut-être même que ce sera sa grande qualité.

Réponse à partir du 14 octobre 2026.

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victornewman, link49
publié le 16/04/2026 à 14:05 par Gamekyo
commentaires (17)
alucardhellsing publié le 16/04/2026 à 14:10
Oh merde
masharu publié le 16/04/2026 à 14:12
Je cringe de fou .
alozius publié le 16/04/2026 à 14:15
Ils ont l’air d’assumer le côté nanard et ringard et pardon mais ça rend extrêmement bien! Puis toutes les refs au jeu comme le stage de la bagnole, jusque dans les coups avec la chope roulade arrière.
Non vraiment autant à la base j’en attendais rien autant là je vais carrément aller voir le film au cinéma. On est pas à l’abri d’une super bonne surprise!
aozora78 publié le 16/04/2026 à 14:25
ça a l'air éclaté... et encore une utilisation random pseudo épique de musique dans un trailer...
guiguif publié le 16/04/2026 à 14:29
Bon bah ça sera pas pour celui-ci non plus, ptete le prochain dans 10 ans.
negan publié le 16/04/2026 à 14:35
Rendez-nous JCVD alucardhellsing
victornewman publié le 16/04/2026 à 14:37
J'adore !!!
ravyxxs publié le 16/04/2026 à 14:46
Le film est nanar je pense que c'est voulu depuis le début, c'est comique, dommage que Capcom est autorisé ça,où en face tu as Miyamoto qui check son oeuvre pour le cinéma des petits et grands. On a vraiment pas de chance,RE avec Mila, DBZ, maintenant SF....nanar de chez nanar tout ça lol. Même l'annonciateur c'est un gros comique au US, j'ai oublié son nom.

El fuerte c'est un gros lard lol aucun respect ! ça veut tout dire, on le reverra jamais

guiguif lol le lore de SF est pas sérieux malheureusement, ils pourraient en faire quelque chose, mais même MK n'est pas sérieux dans les films, y a que dans les jeux vidéos que ça se passe.

negan Y aura un easter egg obligé, il est vieux et tout..
narustorm publié le 16/04/2026 à 14:53
Je jouerai plus jamais ken apres avoir vu ce trailer....
22 publié le 16/04/2026 à 15:05
Je kiff bordel

J'ai l'impression que certains n'ont pas compris que le coté nanard/comique est voulu. C'est pas du tout un film qui va se prendre au sérieux comme MK, Borderland, Resident Evil etc.
alucardhellsing publié le 16/04/2026 à 15:08
negan jamais il est trop vandamme
ouken publié le 16/04/2026 à 15:16
Putain comme saint seya dégueulasse
mattewlogan publié le 16/04/2026 à 15:47
Ça tombe bien Paramount avait besoin d'un gros succès pour rembourser Netflix et acheter Warner Bros. Gros succès en vue hahahhahahahhah
Ptdr
rogeraf publié le 16/04/2026 à 15:59
C'est de toute beautéééééé
amario publié le 16/04/2026 à 16:11
C'est clairement une comédie et ça a l'air de faire la taf.
thelastone publié le 16/04/2026 à 16:20
Ya deja assassin's fist Guiguif pas besoin d'attendre 10 ans
rendan publié le 16/04/2026 à 17:06
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Street Fighter 6
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Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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