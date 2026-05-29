Street Fighter 6 : même avec une probable Saison 4, le mode World Tour a bouclé son suivi

a cette semaine bouclé sa Saison 3 avec l'arrivée de Ingrid dont voici le trailer final, et en attendant que Capcom confirme ou non la mise en place d'une Saison 4, ce dont on ne doute pas vu le succès de cet épisode (bientôt 7 millions de ventes), notez que :- Nouveau record d'audience sur Steam (même si de très peu) avec un pic de 73.000 connectés simultanément cette semaine.- Quelle que soit la tenue du roster de l'hypothétique Saison 4, Capcom vient de confirmer que Ingrid sera la dernière à intégrer le mode World Tour.