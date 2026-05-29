Un très bon démarrage pour 007 First Light

Alors pour le coup c'est la surprise tant, au-delà de la qualité du jeu, les voyants semblaient au mieux vers l'orange même de la part de sources renseignées du milieu (dont ZughEx) mais finalement,a su attirer un paquet d'intéressés : 1,5 million de ventes en 24h, et un sympathique pic de plus de 60.000 connectés simultanément sur Steam à la sortie.Une excellente nouvelle pour IO Interactive qui doit néanmoins souhaiter pousser un peu sur la longueur vu le coût des droits d'exploitation, mais on va dire que c'est bien parti pour valider leur objectif, celui de s'ouvrir à une nouvelle saga en plus de