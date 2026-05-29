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Un très bon démarrage pour 007 First Light
Alors pour le coup c'est la surprise tant, au-delà de la qualité du jeu, les voyants semblaient au mieux vers l'orange même de la part de sources renseignées du milieu (dont ZughEx) mais finalement, 007 First Light a su attirer un paquet d'intéressés : 1,5 million de ventes en 24h, et un sympathique pic de plus de 60.000 connectés simultanément sur Steam à la sortie.

Une excellente nouvelle pour IO Interactive qui doit néanmoins souhaiter pousser un peu sur la longueur vu le coût des droits d'exploitation, mais on va dire que c'est bien parti pour valider leur objectif, celui de s'ouvrir à une nouvelle saga en plus de Hitman.

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publié le 29/05/2026 à 06:29 par Gamekyo
commentaires (2)
mattewlogan publié le 29/05/2026 à 06:52
Je comprends même pas comment certains pouvaient douter
Le jeu est bon, le premier retour était bon, un mix entre 007 et Uncharted
Forcément, ça allait fonctionner
pcverso publié le 29/05/2026 à 07:05
Bien content le jeu le mérite
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Fiche descriptif
007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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