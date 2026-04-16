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Metro 2039 : premier (rapide) aperçu et annonce de la période de lancement
Pour ceux qui n'étaient pas là à 19h00 tapantes, voici le replay du reveal de Metro 2039 cette fois avec les sous-titres FR pour bien comprendre la vision des développeurs de 4A Games aussi bien pour ce qu'ils veulent faire du jeu que les ambitions derrière la narration environnementale, tout en se permettant de revenir sur l'attente en confirmant l'annulation d'une première version suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

On repart avec un trailer CG, quelques artworks et un court extrait temps-réel, pour un titre qui refera probablement parler de lui en juin vu sa sortie annoncée pour cet hiver (donc probablement début 2027), sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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publié le 16/04/2026 à 17:23 par Gamekyo
commentaires (4)
ravyxxs publié le 16/04/2026 à 17:25
Trailer trop hollywoodien pour comprendre ce qui se passe, c'est le bordel...vraiment dommage. Après j'ai aucun doute que niveau écriture ça sera bon, j'espère que ça sera le Metro qui me fera aimé la licence, les trois précédents ont échoué,même si j'ai vraiment bien aimé l'univers et le gameplay.
ravyxxs publié le 16/04/2026 à 17:27
Shanks HEY VIC !! T'avais raison, les vidéos c'étaient de l'IA au final !
shanks publié le 16/04/2026 à 17:32
ravyxxs
Il m'a semblé voir après coup que les vidéos étaient tirées de la première version (je peux me tromper).
mattewlogan publié le 16/04/2026 à 17:34
OK, on voit pas grand-chose à voir
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Fiche descriptif
Metro 2039
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Nom : Metro 2039
Support : PC
Editeur : Deep Silver
Développeur : 4A Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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