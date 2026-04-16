Metro 2039 : premier (rapide) aperçu et annonce de la période de lancement

Pour ceux qui n'étaient pas là à 19h00 tapantes, voici le replay du reveal decette fois avec les sous-titres FR pour bien comprendre la vision des développeurs de 4A Games aussi bien pour ce qu'ils veulent faire du jeu que les ambitions derrière la narration environnementale, tout en se permettant de revenir sur l'attente en confirmant l'annulation d'une première version suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.On repart avec un trailer CG, quelques artworks et un court extrait temps-réel, pour un titre qui refera probablement parler de lui en juin vu sa sortie annoncée pour cet hiver (donc probablement début 2027), sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.