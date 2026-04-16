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[RAPPEL] Reveal de Metro 2039 à 19h00
Le rappel de routine, toujours aussi important pour ceux qui ne tiennent pas un agenda, et c'est donc à 19h00 qu'en collaboration directe avec Xbox pour on ne sait quelle raison (Game Pass Day One ?), le tout neuf Metro 2039 sera dévoilé aux yeux du public, et il était quand même temps vu que son annonce remonte à 2019 (un reboot aurait eu lieu en cours de route).

En attendant, rappelons la récente promesse du directeur narratif : ça se présenterait comme l'épisode le plus sombre de la série. Et de loin.

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publié le 16/04/2026 à 12:04 par Gamekyo
commentaires (5)
vyse publié le 16/04/2026 à 16:37
j'espere un open world bien difficile et une narration ultra environnementale..
fablus publié le 16/04/2026 à 16:51
Je préfère la formule Metro en mode semi ouvert ou couloir, car c'est super maitrisé, on se croirait dans un manège à Disneyland
shanks publié le 16/04/2026 à 17:06
Des gosses qui meurent, tu m'étonnes que ça s'annonce plus sombre...
vyse publié le 16/04/2026 à 17:14
shanks mouais bof..j'attends de voir, jurisprudence kojima avec ses enfants soldat..
torotoro59 publié le 16/04/2026 à 17:17
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Fiche descriptif
Metro 2039
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Nom : Metro 2039
Support : PC
Editeur : Deep Silver
Développeur : 4A Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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