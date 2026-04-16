[RAPPEL] Reveal de Metro 2039 à 19h00

Le rappel de routine, toujours aussi important pour ceux qui ne tiennent pas un agenda, et c'est donc à 19h00 qu'en collaboration directe avec Xbox pour on ne sait quelle raison (Game Pass Day One ?), le tout neufsera dévoilé aux yeux du public, et il était quand même temps vu que son annonce remonte à 2019 (un reboot aurait eu lieu en cours de route).En attendant, rappelons la récente promesse du directeur narratif : ça se présenterait comme l'épisode le plus sombre de la série. Et de loin.