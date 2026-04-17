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Echoes of Aincrad : nouveau trailer de gameplay
Tout comme Directive 8020 qu'on vient d'aborder à l'instant, Echoes of Aincrad évitera commercialement de se reposer sur sa franchise affiliée (Sword Art Online en l'occurrence) pour tenter de rameuter un public neuf, surtout que le scénario prendra soin de revenir aux sources de l'œuvre pour nous placer dans un contexte limpide : l'exploration de l'immense château Aincrad dont la taille est telle que chaque étage peut représenter un immense donjon ou la totalité d'une ville.

En voici une nouvelle bande-annonce, n'oubliant pas d'indiquer une sortie pour le 10 juillet (PC, PS5, XBS).

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publié le 17/04/2026 à 10:46 par Gamekyo
commentaires (2)
ratchet publié le 17/04/2026 à 11:08
Day one celui-là!
Il y a tellement de potentiel avec cette franchise en JV…

Dommage ils préfèrent quantité à qualité.
sadagast publié le 17/04/2026 à 14:20
Ratchet Ouais et pour une fois, on peut créer son propre personnage et vivre une histoire indépendante.
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Sword Art Online : Echoes of Aincrad
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Nom : Sword Art Online : Echoes of Aincrad
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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