Echoes of Aincrad : nouveau trailer de gameplay

Tout comme Directive 8020 qu'on vient d'aborder à l'instant, Echoes of Aincrad évitera commercialement de se reposer sur sa franchise affiliée (Sword Art Online en l'occurrence) pour tenter de rameuter un public neuf, surtout que le scénario prendra soin de revenir aux sources de l'œuvre pour nous placer dans un contexte limpide : l'exploration de l'immense château Aincrad dont la taille est telle que chaque étage peut représenter un immense donjon ou la totalité d'une ville.
En voici une nouvelle bande-annonce, n'oubliant pas d'indiquer une sortie pour le 10 juillet (PC, PS5, XBS).
Il y a tellement de potentiel avec cette franchise en JV…
Dommage ils préfèrent quantité à qualité.