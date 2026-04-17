Echoes of Aincrad : nouveau trailer de gameplay

Tout commequ'on vient d'aborder à l'instant,évitera commercialement de se reposer sur sa franchise affiliée (en l'occurrence) pour tenter de rameuter un public neuf, surtout que le scénario prendra soin de revenir aux sources de l'œuvre pour nous placer dans un contexte limpide : l'exploration de l'immense château Aincrad dont la taille est telle que chaque étage peut représenter un immense donjon ou la totalité d'une ville.En voici une nouvelle bande-annonce, n'oubliant pas d'indiquer une sortie pour le 10 juillet (PC, PS5, XBS).