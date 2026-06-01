[RUMEUR] TT Games : après le dernier LEGO Batman, la même chose pour Superman ?

La semaine dernière, une rumeur a circulé sur la mise en chantier d'un jeuchez Warner Bros Montréal () avant d'être débunké de bout en bout, mais cela a permis à un autre insider de rebondir sur le sujet : le compte Twitter/X « LegoTTNews » auteur de nombreux leaks chez TT Games dont le récemment sorti, nous révèle que le prochain jeu LEGO du studio sera justement consacré à l'homme d'acier et son slip rouge.Pas plus d'informations mais pas besoin d'être un fin analyste pour deviner que, si confirmé, cette adaptation reprendra justement la même formule que le dernier, donc à la fois un monde ouvert et une exploitation des différentes œuvres à travers l'histoire (films, anime, comics).