[RUMEUR] TT Games : après le dernier LEGO Batman, la même chose pour Superman ?
La semaine dernière, une rumeur a circulé sur la mise en chantier d'un jeu Superman chez Warner Bros Montréal (Gotham Knights) avant d'être débunké de bout en bout, mais cela a permis à un autre insider de rebondir sur le sujet : le compte Twitter/X « LegoTTNews » auteur de nombreux leaks chez TT Games dont le récemment sorti LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight, nous révèle que le prochain jeu LEGO du studio sera justement consacré à l'homme d'acier et son slip rouge.
Pas plus d'informations mais pas besoin d'être un fin analyste pour deviner que, si confirmé, cette adaptation reprendra justement la même formule que le dernier LEGO Batman, donc à la fois un monde ouvert et une exploitation des différentes œuvres à travers l'histoire (films, anime, comics).
Dans le cas contraire je préfèrerais un jeu Lego Wonder Woman, même si ça serait un peu un comble étant donné que le "vrai" jeu vidéo a été abandonné.
Je crois que je fais une surdose de Lego...
Les gamins grandissent, sont moins intéressés et moi j'ai donné pendant plus de 15 presque chaque année......