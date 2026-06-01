Dans sa dernière MAJ, No Man's Sky voit débarquer une sorte d'Etoile de la Mort

Nous n'avons pas eu le temps de l'aborder sur le coup (il faisait chaud) mais il y a quelques jours,a accueilli une énième mise à jour toujours folle en terme de contenu et toujours gratuite, car certains petits artisans n'ont pas autant besoin de thunes que d'autres.Voici donc « The Swarm », sorte de raid à très grande échelle où les joueurs devront coopérer face à une mystérieuse menace en hommage assumé à l'Étoile Noire, mais avec tout de même une pointe de rivalité par le besoin au préalable de passer par un test de personnalité avant de rejoindre l'une des trois factions. On nous promet les plus grandes batailles spatiales de l'histoire du jeu, pendant que les plus terre-à-terre pourront rester au sol pour looter les cadavres de drone et y découvrir des indices pour mieux détruire le gros truc.Et bien sûr, la MAJ est accompagnée d'une brouette de correctifs.