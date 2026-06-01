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Dans sa dernière MAJ, No Man's Sky voit débarquer une sorte d'Etoile de la Mort
Nous n'avons pas eu le temps de l'aborder sur le coup (il faisait chaud) mais il y a quelques jours, No Man's Sky a accueilli une énième mise à jour toujours folle en terme de contenu et toujours gratuite, car certains petits artisans n'ont pas autant besoin de thunes que d'autres.

Voici donc « The Swarm », sorte de raid à très grande échelle où les joueurs devront coopérer face à une mystérieuse menace en hommage assumé à l'Étoile Noire, mais avec tout de même une pointe de rivalité par le besoin au préalable de passer par un test de personnalité avant de rejoindre l'une des trois factions. On nous promet les plus grandes batailles spatiales de l'histoire du jeu, pendant que les plus terre-à-terre pourront rester au sol pour looter les cadavres de drone et y découvrir des indices pour mieux détruire le gros truc.

Et bien sûr, la MAJ est accompagnée d'une brouette de correctifs.

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pimoody
publié le 01/06/2026 à 07:13 par Gamekyo
commentaires (4)
drybowser publié le 01/06/2026 à 07:28
Incroyable le suivi de ce jeu ! Je l ai acheté en promo sur Switch 2 et hélas pas accroché, mais je lui redonnerai une chance
zanpa publié le 01/06/2026 à 07:33
J’ai pas accroché à NmS mais vraiment je penses que c’est le studio qui a fait le plus gros step up pour un jeu ! Je n’ai jamais vu un jeu avec autant de maj et contenu gratuite que celui-ci ! Bravo et j’espère accroche plus à leur prochain jeu
gasmok2 publié le 01/06/2026 à 07:42
Cette masterclass de suivi!!
C'est juste incroyable que les mecs en donnent autant pour pas un rond.
Un véritable cas d'école (avec Cyberpunk2077)
yogfei publié le 01/06/2026 à 08:29
drybowser zanpa Jamais essayé mais il me donne envie de l'essayer... Il y a bcp de craft ou c'est plus basé sur l'exploration ? Il y a une histoire ou des objectifs dans le jeu ?
Gras
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Fiche descriptif
No Man's Sky
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Nom : No Man's Sky
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Hello Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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