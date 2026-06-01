USA : vers une loi interdisant la simple fermeture des serveurs de jeux en ligne ?
La conservation du jeu vidéo reste active dans un monde aujourd'hui fait majoritairement de numérique, et le député californien Chris Ward souhaite bousculer certaines mauvaises habitudes des éditeurs en ayant fait tout juste adopter une loi à l'Assemblée locale, prochainement transmise au Sénat.
La loi dite « Protect Our Games Act » tient en deux points principaux, le premier étant l'obligation pour un éditeur de signaler au moins 60 jours à l'avance la fermeture des serveurs, ce qui il faut le reconnaître est déjà acté par les concernés, parfois même avec davantage de temps pour se préparer.
C'est le deuxième point qui lui risque d'énerver les éditeurs souhaitant juste tourner la page sans se soucier d'autres choses, à savoir trouver obligatoirement une solution (et sous risque d'amende) parmi les trois suivantes :
- Créer une version alternative offline (ce qu'a fait Ubi avec The Crew par exemple).
- En cas d'impossibilité de version offline (MMO, ou jeux vraiment orientés coop comme un Destiny), permettre aux joueurs d'avoir des serveurs dédiés.
- Rembourser l'acheteur.
Deux points néanmoins, si la loi était adoptée :
- Pour ne pas être anticonstitutionnelle, elle ne sera appliquée qu'aux jeux sortant à partir du 1er janvier 2027.
- Ne concernera pas les F2P (la branche mobile de Square Enix peut souffler).
publié le 01/06/2026 à 12:47 par Gamekyo
J'étais pas au courant qu'Ubi avait fait ça.
Je pensais le jeu définitivement mort....
Le 1 est mort c’est pour le 2
Merci pour l'info je pensais avoir raté un truc
Les entreprises devraient être libres d’agir comme elles l’entendent, si les consommateurs suivent, tant mieux ; sinon, elles doivent en assumer les conséquences.
soit c'est tous simplement la fin des jeux service payant ( ce qui pour moi est une très bonne chose) et avec les loi anti lootbox qui risque d'arriver ailleurs ca risque d'arriver vite
soit il vont devoir repenser leur jeux service comme des jeux offline ( ce qui serait la meilleurs des choses possible) pour la préservation du jv, et pour les joueurs y compris durant la période active du jeu, par contre ca va faire augmenter les couts de production
le fait de laisser les joueurs avoir leur propre serveur il ne l'accepteront jamais car c'est donner leurs code sources et donc une perte volontaire de leur droit d'auteurs/trademark...(et ca les investisseurs n'accepteront jamais)
et puis s'il veulent faire passer leur jeu payant a free to play, je suppose au vue de la loi, que ca passera donc par un remboursement des acheteurs ce qui risque de vite leur faire passer l'idée
- Obligation de laisser les versions précédentes en vente sur les stores lors de la sortie de remasters/versions enhanced/etc (quand elles y sont déjà bien entendu) ou obligation de les fournir en bonus avec la nouvelle itération
- En cas de jeu à licence ou de conflits sur les droits de distribution, obligation lors de l'expiration de celle ci de laisser le jeu en vente sur les stores en partageant de manière équitable les revenus des ventes entre les éditeurs/développeurs et les différents ayants droit des licences en question..
L’état nounou à tous les étages !
Une pensée amère pour Brink (je l'ai encore en travers) et le HnS Marvel Heroes (qui lui était f2p pour le coup et des fans ont récemment relancé des serveurs) entre autres.
Bah non, t’achètes pas point barre. J’en ai ras l’as casquette de tout attendre de l’état pour faire des choix.
sauf qu'ici le point est la préservation du jeux video... et aux état unis une oeuvre vendue ne peut pas légalement être détruite.
hors empêcher l'acheteur d'en profiter revient au même, donc mettre hors ligne un jeu c'est si on prend la loi Visual Artists Rights Act , illégal
Une boite comme EA ou Ubisoft fera la chose suivante: revendra symboliquement le jeu à une tierce entreprise qui fera faillite quelques semaines plus tard, résultat le juge ou les joueurs ne pourront plus rien réclamer à qui que ce soit.
Personnellement je doute que ce type de loi puisse passer... en allant plus loin c'est comme si un juge obligeait Netflix à réaliser une ou des saisons supplémentaires à des séries qu'ils ont volontairement mis à l'arrêt faute d'audience.
Je suis encore deg que la série Raised by Wolf a été stoppé par Warner
ce n'est pas la même chose, ici les gens ont acheté le jeu, s'il disparait, il n'ont pas d'autre jeu fournis a la place contrairement a netflix... ou alors ils doive repayer...
Et je pense que ce genre de loi, est obligatoire si on veut préserver le jv tout cours et pas que ceux qui sont des service...car elle recadre une industrie qui part en free style et subit les dégâts (et ils sont énorme) de ses propres décisions et pousse vers un modèle autodestructeur
on parle de plus de 50 000 licenciement en 4 ans pour un média qui rapporte de centaine de milliard de CA
Nous parlons de jeux achetés en démat ou de jeux avec connexion obligatoire / fonctions online ?
keiku Qui dit préservation sous entend un catalogue de jeux de qualité divers et variables et des coûts pour les serveurs. Tout le problème est là !!!
Un exemple tout bête : est-il pertinent de maintenir en 'vie' toutes les éditions de FIFA / FC d'EA ?
on parle de jeu avec fonction online, le démat n'empèche pas la préservation
Qui dit préservation sous entend un catalogue de jeux de qualité divers et variables et des coûts pour les serveurs. Tout le problème est là !!!
non, pas nécéssairement, la préservation ne dépend pas de la qualité d'un jeu mais de sa durée dans le temps
Un exemple tout bête : est-il pertinent de maintenir en 'vie' toutes les éditions de FIFA / FC d'EA ?
la réponse étant oui parce que ce n'est pas le dernier qui est forcément le meilleurs, et d'ailleurs l'épisode préféré de chacun variera selon les gens...
d'ailleurs même un remake peut faire moins bon que l'original (je reprend souvent l'exemple de star océan 2 ou sa version ps1 reste bien meilleurs que tout les portage, remake fait après)