USA : vers une loi interdisant la simple fermeture des serveurs de jeux en ligne ? USA : vers une loi interdisant la simple fermeture des serveurs de jeux en ligne ?

La conservation du jeu vidéo reste active dans un monde aujourd'hui fait majoritairement de numérique, et le député californien Chris Ward souhaite bousculer certaines mauvaises habitudes des éditeurs en ayant fait tout juste adopter une loi à l'Assemblée locale, prochainement transmise au Sénat.



La loi dite « Protect Our Games Act » tient en deux points principaux, le premier étant l'obligation pour un éditeur de signaler au moins 60 jours à l'avance la fermeture des serveurs, ce qui il faut le reconnaître est déjà acté par les concernés, parfois même avec davantage de temps pour se préparer.



C'est le deuxième point qui lui risque d'énerver les éditeurs souhaitant juste tourner la page sans se soucier d'autres choses, à savoir trouver obligatoirement une solution (et sous risque d'amende) parmi les trois suivantes :



- Créer une version alternative offline (ce qu'a fait Ubi avec The Crew par exemple).

- En cas d'impossibilité de version offline (MMO, ou jeux vraiment orientés coop comme un Destiny), permettre aux joueurs d'avoir des serveurs dédiés.

- Rembourser l'acheteur.



Deux points néanmoins, si la loi était adoptée :



- Pour ne pas être anticonstitutionnelle, elle ne sera appliquée qu'aux jeux sortant à partir du 1er janvier 2027.

- Ne concernera pas les F2P (la branche mobile de Square Enix peut souffler).