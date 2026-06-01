recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
USA : vers une loi interdisant la simple fermeture des serveurs de jeux en ligne ?
La conservation du jeu vidéo reste active dans un monde aujourd'hui fait majoritairement de numérique, et le député californien Chris Ward souhaite bousculer certaines mauvaises habitudes des éditeurs en ayant fait tout juste adopter une loi à l'Assemblée locale, prochainement transmise au Sénat.

La loi dite « Protect Our Games Act » tient en deux points principaux, le premier étant l'obligation pour un éditeur de signaler au moins 60 jours à l'avance la fermeture des serveurs, ce qui il faut le reconnaître est déjà acté par les concernés, parfois même avec davantage de temps pour se préparer.

C'est le deuxième point qui lui risque d'énerver les éditeurs souhaitant juste tourner la page sans se soucier d'autres choses, à savoir trouver obligatoirement une solution (et sous risque d'amende) parmi les trois suivantes :

- Créer une version alternative offline (ce qu'a fait Ubi avec The Crew par exemple).
- En cas d'impossibilité de version offline (MMO, ou jeux vraiment orientés coop comme un Destiny), permettre aux joueurs d'avoir des serveurs dédiés.
- Rembourser l'acheteur.

Deux points néanmoins, si la loi était adoptée :

- Pour ne pas être anticonstitutionnelle, elle ne sera appliquée qu'aux jeux sortant à partir du 1er janvier 2027.
- Ne concernera pas les F2P (la branche mobile de Square Enix peut souffler).
3
Qui a aimé ?
stardustx, tripy73, link49
publié le 01/06/2026 à 12:47 par Gamekyo
commentaires (27)
shanks publié le 01/06/2026 à 12:48
Et là, on voit tous arriver les éditeurs malins qui, lorsqu'un jeu en ligne commencera à ne plus avoir d'audience, le faire passer F2P, attendre 2/3 mois et hop, fermeture en contournant la loi.
azerty publié le 01/06/2026 à 12:51
Jouer sur PC, server dédié...
gasmok2 publié le 01/06/2026 à 12:53
- Créer une version alternative offline (ce qu'a fait Ubi avec The Crew par exemple).

J'étais pas au courant qu'Ubi avait fait ça.
Je pensais le jeu définitivement mort....
riddler publié le 01/06/2026 à 12:55
gasmok2
Le 1 est mort c’est pour le 2
akinen publié le 01/06/2026 à 13:14
Eh ben, le combat de toute une vie pour certains.Ça m’etonnerait que les jeux concernés apparaissent dans le top 10, 20 ou 30 des plaignants.
olex publié le 01/06/2026 à 13:17
Ça peut faire réfléchir à deux fois avant de réaliser un jeu de ce type. Le marché US est difficile à contourner, et je vois mal un développeur/éditeur sacrifier une part non négligeable de joueurs (quand bien même ce ne soit pas impossible). Néanmoins, il y a beaucoup trop de moyens de se dérober avec ces simples consignes (même le principe d'amende s'avère peu dissuasive) et il faudra affiner cette loi, autrement elle servira que trop peu.
gasmok2 publié le 01/06/2026 à 13:32
riddler
Merci pour l'info je pensais avoir raté un truc
shambala93 publié le 01/06/2026 à 13:32
Curieux, toutes ces atteintes à la liberté.
Les entreprises devraient être libres d’agir comme elles l’entendent, si les consommateurs suivent, tant mieux ; sinon, elles doivent en assumer les conséquences.
stardustx publié le 01/06/2026 à 13:46
Super initiative.
abookhouseboy publié le 01/06/2026 à 13:47
Bien, et juste.
nyseko publié le 01/06/2026 à 13:50
C'est une bonne initiative, à minima il faudrait que la partie serveur soit distribué, idéalement en opensource.
churos45 publié le 01/06/2026 à 13:52
Je suis pour la préservation du JV, mais je me demande s'ils ont vraiment bien réfléchis à la question. Peut-être qu'il manque des cas et des solutions adaptés, car je doute que ce soit si simple
keiku publié le 01/06/2026 à 14:01
Si ca passe ca va totalement révolutionné l'industrie de 2 facon possible

soit c'est tous simplement la fin des jeux service payant ( ce qui pour moi est une très bonne chose) et avec les loi anti lootbox qui risque d'arriver ailleurs ca risque d'arriver vite

soit il vont devoir repenser leur jeux service comme des jeux offline ( ce qui serait la meilleurs des choses possible) pour la préservation du jv, et pour les joueurs y compris durant la période active du jeu, par contre ca va faire augmenter les couts de production

le fait de laisser les joueurs avoir leur propre serveur il ne l'accepteront jamais car c'est donner leurs code sources et donc une perte volontaire de leur droit d'auteurs/trademark...(et ca les investisseurs n'accepteront jamais)

et puis s'il veulent faire passer leur jeu payant a free to play, je suppose au vue de la loi, que ca passera donc par un remboursement des acheteurs ce qui risque de vite leur faire passer l'idée
stardustx publié le 01/06/2026 à 14:20
Tiens pour faire encore mieux ils devraient rajouter

- Obligation de laisser les versions précédentes en vente sur les stores lors de la sortie de remasters/versions enhanced/etc (quand elles y sont déjà bien entendu) ou obligation de les fournir en bonus avec la nouvelle itération

- En cas de jeu à licence ou de conflits sur les droits de distribution, obligation lors de l'expiration de celle ci de laisser le jeu en vente sur les stores en partageant de manière équitable les revenus des ventes entre les éditeurs/développeurs et les différents ayants droit des licences en question..
shambala93 publié le 01/06/2026 à 14:40
Obligation/Interdire
L’état nounou à tous les étages !
elendil22 publié le 01/06/2026 à 14:49
Les jeux services n'ont rien à faire dans un quelconque patrimoine, encore une loi proposée par des gens qui n'y connaisse absolument rien
masharu publié le 01/06/2026 à 15:13
shambala93 Ce n'est pas en allant toi-même planter des fourches chez les éditeurs que tu vas changer quelques choses. C'est déjà bien d'avoir des individus de StopKillingGames passer par la politique pour que ça changer.
oreillesal publié le 01/06/2026 à 15:17
shanks effectivement, la feinte semble toute trouvé azerty de nombreux jeux PC ne se donnent pas cette peine.
Une pensée amère pour Brink (je l'ai encore en travers) et le HnS Marvel Heroes (qui lui était f2p pour le coup et des fans ont récemment relancé des serveurs) entre autres.
shambala93 publié le 01/06/2026 à 15:26
masharu
Bah non, t’achètes pas point barre. J’en ai ras l’as casquette de tout attendre de l’état pour faire des choix.
masharu publié le 01/06/2026 à 15:29
shambala93 Ok donc lance une chaine YouTube et influence les gens à ne plus acheter des jeux dépendant d'internet pour voir, déjà que c'est galère de discuter je te souhaite bonne change.
heracles publié le 01/06/2026 à 15:38
Normal ! Il serait temps. Mais on se doute très bien que l'éditeur fera tout pour tuer son jeu ! Ben oui.
keiku publié le 01/06/2026 à 15:49
shambala93 Bah non, t’achètes pas point barre. J’en ai ras l’as casquette de tout attendre de l’état pour faire des choix.

sauf qu'ici le point est la préservation du jeux video... et aux état unis une oeuvre vendue ne peut pas légalement être détruite.

hors empêcher l'acheteur d'en profiter revient au même, donc mettre hors ligne un jeu c'est si on prend la loi Visual Artists Rights Act , illégal
newtechnix publié le 01/06/2026 à 16:36
Reste le cas où une boite fait faillite:

Une boite comme EA ou Ubisoft fera la chose suivante: revendra symboliquement le jeu à une tierce entreprise qui fera faillite quelques semaines plus tard, résultat le juge ou les joueurs ne pourront plus rien réclamer à qui que ce soit.


Personnellement je doute que ce type de loi puisse passer... en allant plus loin c'est comme si un juge obligeait Netflix à réaliser une ou des saisons supplémentaires à des séries qu'ils ont volontairement mis à l'arrêt faute d'audience.
Je suis encore deg que la série Raised by Wolf a été stoppé par Warner
keiku publié le 01/06/2026 à 17:43
newtechnix c'est comme si un juge obligeait Netflix à réaliser une ou des saisons supplémentaires à des séries qu'ils ont volontairement mis à l'arrêt faute d'audience.

ce n'est pas la même chose, ici les gens ont acheté le jeu, s'il disparait, il n'ont pas d'autre jeu fournis a la place contrairement a netflix... ou alors ils doive repayer...

Et je pense que ce genre de loi, est obligatoire si on veut préserver le jv tout cours et pas que ceux qui sont des service...car elle recadre une industrie qui part en free style et subit les dégâts (et ils sont énorme) de ses propres décisions et pousse vers un modèle autodestructeur

on parle de plus de 50 000 licenciement en 4 ans pour un média qui rapporte de centaine de milliard de CA
piratees publié le 01/06/2026 à 20:19
et aussi un truc pour évité la fermeture des Eshop comme celui de la x360
jobiwan publié le 02/06/2026 à 03:26
Avec l'introduction de l'article, j'ai du mal à saisir le sujet !
Nous parlons de jeux achetés en démat ou de jeux avec connexion obligatoire / fonctions online ?

keiku Qui dit préservation sous entend un catalogue de jeux de qualité divers et variables et des coûts pour les serveurs. Tout le problème est là !!!

Un exemple tout bête : est-il pertinent de maintenir en 'vie' toutes les éditions de FIFA / FC d'EA ?
keiku publié le 02/06/2026 à 05:01
jobiwan Nous parlons de jeux achetés en démat ou de jeux avec connexion obligatoire / fonctions online ?

on parle de jeu avec fonction online, le démat n'empèche pas la préservation

Qui dit préservation sous entend un catalogue de jeux de qualité divers et variables et des coûts pour les serveurs. Tout le problème est là !!!

non, pas nécéssairement, la préservation ne dépend pas de la qualité d'un jeu mais de sa durée dans le temps


Un exemple tout bête : est-il pertinent de maintenir en 'vie' toutes les éditions de FIFA / FC d'EA ?

la réponse étant oui parce que ce n'est pas le dernier qui est forcément le meilleurs, et d'ailleurs l'épisode préféré de chacun variera selon les gens...

d'ailleurs même un remake peut faire moins bon que l'original (je reprend souvent l'exemple de star océan 2 ou sa version ps1 reste bien meilleurs que tout les portage, remake fait après)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Loi
3
Ils aiment
Nom : Loi
Copyright © Gamekyo