Star Wars : un début de contexte pour Jedi 3, et un développement chaotique pour Eclipse
Dans leur podcast habituel, le duo Tom Henderson et Mike Straw ont rapidement évoqué le cas de deux projets Star Wars à venir, avec pour commencer en bonne nouvelle celui de Star Wars Jedi 3 (Respawn) qui continuerait de bien progresser et heureusement vu qu'il est quand même en chantier depuis le lancement de Survivor.
Tom Henderson n'a aucune date à nous livrer, même pas celui du reveal, mais nous apprend que selon ses sources (qui sur ce sujet date de l'année dernière), Star Wars Jedi 3 fera un nouveau bond temporel, cette fois d'un peu plus de 5 ans pour commencer à le rapprocher des événements de Star Wars IV tout en bouclant cette trilogie (plus de 10 ans sépareront dont les débuts des aventures de Cal du final).
Ce sera tout pour celui-là, et ce sera une mauvaise nouvelle pour l'autre : le développement de Star Wars Eclipse connaîtrait « l'enfer », et NetEase (regrettant visiblement son achat, mais genre bien amèrement) souhaiterait désormais revendre faute de nouvel espoir (hoho), pendant que le studio lui-même compterait licencier un quart de ses effectifs dans l'hexagone (un peu moins de 100 têtes).
publié le 01/06/2026 à 19:32 par Gamekyo
j'avoue avoir rigolé
Sans même parler du quasi échec au cinéma Star Wars: The Mandalorian and Grogu Sombre ets l'avenir car il penche maintenant du côté obscur, est-ce la fin de la machine à cash Star Wars.
Star Wars a fatigué toute la galaxie semble t-il
Si un projet de qualité arrive, les gens iront le voir. Le film mandalorian n’a aucun intérêt. Mais Starfighter peut être sympa, on verra comment il est reçu.
Une coquille vide pour vendre du rêve, ça saoule tout le monde en faite !
pharrell Clairement ça fatigue comme tu dis. On le savait en voyant le trailer qu'il y avait rien derrière mais en même temps tu espères que le projet arrive a son terme et soit bon. Mais voilà, finalement ça semble être une autre promesse en l'air... Je leur souhaite de s'en sortir car je ne souhaite pas voir des gens licenciés mais l'industrie a un côté fatiguant avec ces annonces prématurées qui promettent monts et merveilles, avec des ambitions peut être trop grosses.
On attend de voir ce que va donner le reboot du remake de KOTOR... De même pour Fate of the Old Republic...
Pour le coup Respawn avec ses Jedi, c'est carré. J'espère aussi quelque chose de sympa de Star Wars Zero Company.