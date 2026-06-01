Star Wars : un début de contexte pour Jedi 3, et un développement chaotique pour Eclipse Star Wars : un début de contexte pour Jedi 3, et un développement chaotique pour Eclipse

Dans leur podcast habituel, le duo Tom Henderson et Mike Straw ont rapidement évoqué le cas de deux projets Star Wars à venir, avec pour commencer en bonne nouvelle celui de Star Wars Jedi 3 (Respawn) qui continuerait de bien progresser et heureusement vu qu'il est quand même en chantier depuis le lancement de Survivor.



Tom Henderson n'a aucune date à nous livrer, même pas celui du reveal, mais nous apprend que selon ses sources (qui sur ce sujet date de l'année dernière), Star Wars Jedi 3 fera un nouveau bond temporel, cette fois d'un peu plus de 5 ans pour commencer à le rapprocher des événements de Star Wars IV tout en bouclant cette trilogie (plus de 10 ans sépareront dont les débuts des aventures de Cal du final).



Ce sera tout pour celui-là, et ce sera une mauvaise nouvelle pour l'autre : le développement de Star Wars Eclipse connaîtrait « l'enfer », et NetEase (regrettant visiblement son achat, mais genre bien amèrement) souhaiterait désormais revendre faute de nouvel espoir (hoho), pendant que le studio lui-même compterait licencier un quart de ses effectifs dans l'hexagone (un peu moins de 100 têtes).