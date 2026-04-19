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SAMSON officialisé sur consoles, mais il faut d'abord améliorer les choses
Malgré de bonnes intentions au moins sur le plan commercial, SAMSON est une déception, on l'a remarqué, mais l'époque veut que chacun puisse disposer d'une deuxième chance tant qu'il y a des fonds, et c'est ainsi que Liquid Swords a dévoilé une feuille de route pour peaufiner son petit jeu d'action à l'ancienne.

Le 22 avril notamment :
- Mise à jour 3
- Corrections de bugs et optimisations
- Améliorations du mapping au clavier
- Rééquilibrage de certains points de la difficulté
- Améliorations sur les combats
- Nouvelles variantes de véhicules.

Des mises à jour #4 (29 avril), #5 (6 mai) et #6 sont prévues pour continuer d'améliorer les choses en fonction du retour des joueurs. Qui plus est, deux MAJ de contenu arriveront, l'une à la mi-mai (sur les combats), l'autre à la mi-juin (sur les véhicules).

L'expérience n'en sera probablement pas bouleversée mais toujours meilleure avant de pouvoir aborder la dernière étape en fin d'année : une sortie sur console(s), sans préciser laquelle ou lesquelles.

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publié le 19/04/2026 à 17:08 par Gamekyo
commentaires (3)
skuldleif publié le 19/04/2026 à 17:27
comme quoi suffit pas de faire un beau jeu sous UE5 pour que les gens achetent , en revanche ca suffit pour attirer l'oeil et ca ils l'ont bien compris comme code violet et comme mindseye
ouken publié le 19/04/2026 à 19:32
Code violet quel daube !!! Mdrrr skuldleif ya que guiguif qui communiqué dessus
sasquatsch publié le 19/04/2026 à 19:55
Je lui donnerai sa chance a 15€...
Dommage mais les retours sont assez unanimes
Gras
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Samson
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Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
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