SAMSON officialisé sur consoles, mais il faut d'abord améliorer les choses
Malgré de bonnes intentions au moins sur le plan commercial, SAMSON est une déception, on l'a remarqué, mais l'époque veut que chacun puisse disposer d'une deuxième chance tant qu'il y a des fonds, et c'est ainsi que Liquid Swords a dévoilé une feuille de route pour peaufiner son petit jeu d'action à l'ancienne.
Le 22 avril notamment :
- Mise à jour 3
- Corrections de bugs et optimisations
- Améliorations du mapping au clavier
- Rééquilibrage de certains points de la difficulté
- Améliorations sur les combats
- Nouvelles variantes de véhicules.
Des mises à jour #4 (29 avril), #5 (6 mai) et #6 sont prévues pour continuer d'améliorer les choses en fonction du retour des joueurs. Qui plus est, deux MAJ de contenu arriveront, l'une à la mi-mai (sur les combats), l'autre à la mi-juin (sur les véhicules).
L'expérience n'en sera probablement pas bouleversée mais toujours meilleure avant de pouvoir aborder la dernière étape en fin d'année : une sortie sur console(s), sans préciser laquelle ou lesquelles.
Dommage mais les retours sont assez unanimes