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T.Henderson : infos sur Assassin's Creed : Black Flag Resynced + un point sur les autres jeux Ubisoft
Tom Henderson, un mec en qui on a tendance à faire confiance niveau leaks, a eu une soudaine envie de balancer tout un tas de choses concernant Ubisoft et plus particulièrement ce fameux Assassin's Creed : Black Flag – Resynced qui arrivera le 9 juillet 2026.

Voici donc :

- Le reveal aura précisément lieu le 23 avril.
- Un vrai remake, pas un remaster.
- Utilisera la dernière version de leur moteur maison.
- Plusieurs éléments narratifs absents du jeu original (passé de Kenway par exemple).
- Nouvelles quêtes, officiers, membres d'équipage…
- Exploration sous-marine améliorée.
- On peut maintenant avoir un animal de compagnie (chat ou singe).

Apprenons en outre que :

- Splinter Cell Remake est définitivement reporté en 2027.
- Le remake de Rayman progresse lui très bien.
- La licence Far Cry est « en pleine tourmente ».
- Le prochain gros jeu Ubisoft qui suivra Black Flag Resynced sera le nouveau Ghost Recon, encore non dévoilé (mais du coup, on imagine le reveal au printemps).
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spontexes, romgamer6859, junaldinho, janolife
publié le 18/04/2026 à 09:51 par Gamekyo
commentaires (17)
sosky publié le 18/04/2026 à 10:11
En vrai assez hype par ce remake
negan publié le 18/04/2026 à 10:14
Très hype maintenant
jenicris publié le 18/04/2026 à 10:25
Y a que Splinter Cell et Rayman qui m'intéressent. Du moment qu'ils sont pas annulé ça me va
marchand2sable publié le 18/04/2026 à 10:44
J’espère que le multijoueur sera présent. Qu’est-ce qu’il était bien le multi d’AC et pourtant je suis pas un joueur multi.
walterwhite publié le 18/04/2026 à 10:47
Ils savent vraiment plus quoi foutre chez Ubi pour faire un remake d’un AC qui plus est pas le meilleur et pas le plus marquant.

Je jetterai un oeil au reveal par curiosité mais ça m’attriste de voir qu’ils vont dans tous les sens depuis Origins qui date de 2017, soit presque 10 ans.
thauvinho publié le 18/04/2026 à 10:47
Vrai remake et moteur de Shadows ça c'est top Day One

Et bonne nouvelle pour Splinter Cell au moins c'est pas annulé. Bon par contre patience pour le prochain Far Cry ..
shambala93 publié le 18/04/2026 à 11:00
walterwhite
Ce qui est faux c’est l’un des plus plébiscité. Et c’est celui qui s’est le mieux vendu dans le cadre de l’ancienne formule ( avant origins).

Par contre abandonner le passé de Kenway mouais… j’espère que ça n’ira pas dans le n’importe quoi de notre époque.
sosky publié le 18/04/2026 à 11:02
shambala93 j’en ai compris qu’au contraire ça ajouterait des éléments narratifs au passé de Kenway
magneto860 publié le 18/04/2026 à 11:13
Mais c'est quoi du coup, le remake de Rayman ? Vu qu'ils ont sorti un Rayman 30th anniversary ? Encore un nouveau jeu Rayman 1 ? Ils ont pas peur ...
junaldinho publié le 18/04/2026 à 11:16
Jamais fait l'original. Day one pour celui ci
taiko publié le 18/04/2026 à 11:17
BGE2...
Content que le remake de Splinter soit toujours d'actualité même si tout est possible avec Ubi.
J'attends pas grand chose du remake de black Flag même si je ne l'ai jamais fait (mais pourquoi pas). Pour moi ils se sont complètement perdus avec la licence. Je n'ai pas tenu 30 min sur Shadows... Ça manque tellement de style.
janolife publié le 18/04/2026 à 11:19
Et BGE2 ? ouais, je sais…mais je veux encore y croire.
pharrell publié le 18/04/2026 à 11:35
J’espérai une bonne nouvelle pour Prince Of Persia Remake… tant pis… peut être un jour…
vyse publié le 18/04/2026 à 11:45
shambala93 non c'est l'inverse ils vont étoffer le passé dee Kenway, il a été coupé du jeu original car ils avaient pas le temps de le mettre
walterwhite en effet, les 2 qui sont suceptible detre en remake c'est le 2 et le 4 qui sont les plus apprécié des joueurs
altendorf publié le 18/04/2026 à 11:56
Tu fais un remake mais tu abandonnes une partie du scénario ? Ubisoft en roue libre
sussudio publié le 18/04/2026 à 12:10
14 ans sans Splinter Cell, ils sont pas sérieux....
negan publié le 18/04/2026 à 12:10
walterwhite C'est l'un des plus plébiscité et l'un des plus vendus.
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Fiche descriptif
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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