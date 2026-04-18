T.Henderson : infos sur Assassin's Creed : Black Flag Resynced + un point sur les autres jeux Ubisoft
Tom Henderson, un mec en qui on a tendance à faire confiance niveau leaks, a eu une soudaine envie de balancer tout un tas de choses concernant Ubisoft et plus particulièrement ce fameux Assassin's Creed : Black Flag – Resynced qui arrivera le 9 juillet 2026.
Voici donc :
- Le reveal aura précisément lieu le 23 avril.
- Un vrai remake, pas un remaster.
- Utilisera la dernière version de leur moteur maison.
- Plusieurs éléments narratifs absents du jeu original (passé de Kenway par exemple).
- Nouvelles quêtes, officiers, membres d'équipage…
- Exploration sous-marine améliorée.
- On peut maintenant avoir un animal de compagnie (chat ou singe).
Apprenons en outre que :
- Splinter Cell Remake est définitivement reporté en 2027.
- Le remake de Rayman progresse lui très bien.
- La licence Far Cry est « en pleine tourmente ».
- Le prochain gros jeu Ubisoft qui suivra Black Flag Resynced sera le nouveau Ghost Recon, encore non dévoilé (mais du coup, on imagine le reveal au printemps).
publié le 18/04/2026 à 09:51 par Gamekyo
Je jetterai un oeil au reveal par curiosité mais ça m’attriste de voir qu’ils vont dans tous les sens depuis Origins qui date de 2017, soit presque 10 ans.
Et bonne nouvelle pour Splinter Cell au moins c'est pas annulé. Bon par contre patience pour le prochain Far Cry ..
Ce qui est faux c’est l’un des plus plébiscité. Et c’est celui qui s’est le mieux vendu dans le cadre de l’ancienne formule ( avant origins).
Par contre abandonner le passé de Kenway mouais… j’espère que ça n’ira pas dans le n’importe quoi de notre époque.
Content que le remake de Splinter soit toujours d'actualité même si tout est possible avec Ubi.
J'attends pas grand chose du remake de black Flag même si je ne l'ai jamais fait (mais pourquoi pas). Pour moi ils se sont complètement perdus avec la licence. Je n'ai pas tenu 30 min sur Shadows... Ça manque tellement de style.
walterwhite en effet, les 2 qui sont suceptible detre en remake c'est le 2 et le 4 qui sont les plus apprécié des joueurs