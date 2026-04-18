T.Henderson : infos sur Assassin's Creed : Black Flag Resynced + un point sur les autres jeux Ubisoft T.Henderson : infos sur Assassin's Creed : Black Flag Resynced + un point sur les autres jeux Ubisoft

Tom Henderson, un mec en qui on a tendance à faire confiance niveau leaks, a eu une soudaine envie de balancer tout un tas de choses concernant Ubisoft et plus particulièrement ce fameux Assassin's Creed : Black Flag – Resynced qui arrivera le 9 juillet 2026.



Voici donc :



- Le reveal aura précisément lieu le 23 avril.

- Un vrai remake, pas un remaster.

- Utilisera la dernière version de leur moteur maison.

- Plusieurs éléments narratifs absents du jeu original (passé de Kenway par exemple).

- Nouvelles quêtes, officiers, membres d'équipage…

- Exploration sous-marine améliorée.

- On peut maintenant avoir un animal de compagnie (chat ou singe).



Apprenons en outre que :



- Splinter Cell Remake est définitivement reporté en 2027.

- Le remake de Rayman progresse lui très bien.

- La licence Far Cry est « en pleine tourmente ».

- Le prochain gros jeu Ubisoft qui suivra Black Flag Resynced sera le nouveau Ghost Recon, encore non dévoilé (mais du coup, on imagine le reveal au printemps).