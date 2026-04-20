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Dragon Ball Xenoverse 3 : c'est enfin officiel
L'annonce qui ne surprendra personne, déjà parce qu'un jeu vendu à plus de 10 millions d'unités finit toujours par avoir une suite, et surtout parce que ça avait déjà été leaké par l'une des branches de Bandai Namco il y a quelques semaines : Dragon Ball Xenoverse 3, c'est maintenant officiel, et en voici un premier trailer qui ne servira pas à grand-chose si ce n'est montrer la nouvelle ville.

Bien sûr, l'éditeur se chargera de distiller infos et gameplay au fur et à mesure des events à venir, le lancement étant signé pour 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Oui, même pas sur Switch 2, mais gageons que ce manque n'est que temporaire.

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elcidfx, burningcrimson
publié le 19/04/2026 à 22:12 par Gamekyo
commentaires (2)
draven86 publié le 20/04/2026 à 00:32
Quelle est la différence entre Xenoverse et Sparking Zero?
burningcrimson publié le 20/04/2026 à 02:52
draven86 Disons que Xenoverse est plus communautaire. Le mode histoire te permet de créer ton propre avatar et de revisiter Dragon Ball en tant que membre de la patrouille du temps, tu peux aussi effectuer des missions avec ou contre d'autres joueurs humains en ligne.
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Fiche descriptif
Dragon Ball Xenoverse 3
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Nom : Dragon Ball Xenoverse 3
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Dimps
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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