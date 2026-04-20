Dragon Ball Xenoverse 3 : c'est enfin officiel

L'annonce qui ne surprendra personne, déjà parce qu'un jeu vendu à plus de 10 millions d'unités finit toujours par avoir une suite, et surtout parce que ça avait déjà été leaké par l'une des branches de Bandai Namco il y a quelques semaines :, c'est maintenant officiel, et en voici un premier trailer qui ne servira pas à grand-chose si ce n'est montrer la nouvelle ville.Bien sûr, l'éditeur se chargera de distiller infos et gameplay au fur et à mesure des events à venir, le lancement étant signé pour 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Oui, même pas sur Switch 2, mais gageons que ce manque n'est que temporaire.