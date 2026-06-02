Un trailer pour Tomb Raider : Legacy of Atlantis, qui attendra aussi février 2027

Avec la fuite des AAA face au titan, on le sait, le premier semestre 2027 va possiblement être embouteillé et à peinereporté pour février 2027 que Crystal Dynamics fait de même (c'étaitr déjà en rumeur) en annonçant quedébarquera précisément le 12 février 2027.Voici donc une nouvelle bande-annonce pour ce remake qui nous servira à bien patienter jusqu'au prochain épisode inédit, également attendu pour 2027 (normalement).