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Un trailer pour Tomb Raider : Legacy of Atlantis, qui attendra aussi février 2027
Avec la fuite des AAA face au titan GTA 6, on le sait, le premier semestre 2027 va possiblement être embouteillé et à peine Fable reporté pour février 2027 que Crystal Dynamics fait de même (c'étaitr déjà en rumeur) en annonçant que Tomb Raider : Legacy of Atlantis débarquera précisément le 12 février 2027.

Voici donc une nouvelle bande-annonce pour ce remake qui nous servira à bien patienter jusqu'au prochain épisode inédit, également attendu pour 2027 (normalement).

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yanssou
publié le 02/06/2026 à 21:30 par Gamekyo
commentaires (2)
kinectical publié le 02/06/2026 à 21:37
Je le trouve moins intéressant que Rise of the Tomb Raider sérieux pour le moment le seul jeu qui m’intéresse dans ce SOP ces Rayman même Wolverine ne m’a pas impressionné
pcverso publié le 02/06/2026 à 21:43
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Fiche descriptif
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
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Nom : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
Support : PC
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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