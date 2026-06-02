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Phantom Blade Zero fait monter la pression avant son propre State of Play
Annoncé depuis belles lurettes mais attendu au tournant par sa belle gueule et son contenu potentiellement dantesque (principalement solo, le jeu ouvrira les portes de donjons rogue en coop après le générique de fin), Phantom Blade Zero se contente néanmoins d'un teaser avec la promesse d'un retour cet été dans le cadre d'un State of Play dédié.

Sortie prévue le 9 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.

3
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shinz0, nicolasgourry, yanssou
publié le 02/06/2026 à 21:34 par Gamekyo
commentaires (2)
shinz0 publié le 02/06/2026 à 21:36
Excellent
Beaucoup de jeux en septembre
pcverso publié le 02/06/2026 à 21:45
Day one depuis le temps que je l'attend
Gras
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Fiche descriptif
Phantom Blade Zero
6
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Nom : Phantom Blade Zero
Support : PC
Editeur : S-Games
Développeur : S-Games
Genre : action
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