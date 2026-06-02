Phantom Blade Zero fait monter la pression avant son propre State of Play

Annoncé depuis belles lurettes mais attendu au tournant par sa belle gueule et son contenu potentiellement dantesque (principalement solo, le jeu ouvrira les portes de donjons rogue en coop après le générique de fin),se contente néanmoins d'un teaser avec la promesse d'un retour cet été dans le cadre d'un State of Play dédié.Sortie prévue le 9 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.