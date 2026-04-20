Cinéma : Super Mario Galaxy continue sa route vers le milliard de dollars

Le point hebdomadaire du box office de, avec désormais selon les données de Deadline un total de 747,4 millions de dollars de recettes dans le monde (dont 355 millions aux USA), laissant entendre que malgré un ralentissement, le milliard de dollars devrait être atteint sans trop de problème, incluant le renfort du Japon cette semaine.Pour info, avec les chiffres du premier film, la « saga »dépasse du coup les 2 milliards de dollars dans les salles, en faisant en seulement 2 films la 10e franchise d'animation la plus populaire de tous les temps. Et si vous voulez savoir, la numéro 1 est également signée Illumination avec(en même temps il y a 6 films,inclus, dont un 7e à venir cette année).