Cinéma : Super Mario Galaxy continue sa route vers le milliard de dollars
Le point hebdomadaire du box office de Super Mario Galaxy, avec désormais selon les données de Deadline un total de 747,4 millions de dollars de recettes dans le monde (dont 355 millions aux USA), laissant entendre que malgré un ralentissement, le milliard de dollars devrait être atteint sans trop de problème, incluant le renfort du Japon cette semaine.
Pour info, avec les chiffres du premier film, la « saga » Super Mario Bros. dépasse du coup les 2 milliards de dollars dans les salles, en faisant en seulement 2 films la 10e franchise d'animation la plus populaire de tous les temps. Et si vous voulez savoir, la numéro 1 est également signée Illumination avec Moi, Moche et Méchant (en même temps il y a 6 films, Minions inclus, dont un 7e à venir cette année).
Genre tu te poses vraiment la question ?
(Y a une scène post-générique donc oui)
Je voulais juste savoir s'il y avait genre un contrat pour 2 ou 3 films.
J'attends quand même de voir "quand" un Mario 3 pourra sortir car Illumination a un planning plus compliqué.
Quand Mario 1 est sorti, ils avaient un autre film quasi bouclé et seulement 1 autre en chantier (Moi, Moche et Méchant 4). Là, ils ont un autre film lui aussi bouclé (les Minions 3 qui sort cet été) et 4 films en attente, hors Mario.
Peut-être que Nintendo compte sur le film Zelda en 2027 et peut-être un autre film d'animation (mais pas chez Illumination) pour combler une plus longue attente.
J’ai hâte de voir la suite de cet univers en film! (Je regarde juste que le film Zelda ne soit pas en animation du coup) mais hâte. On se dirige vers un futur film crossover de toute façon, peut-être pas Smash Bros mais il y a trop de potentiel (et d’argent) à se faire avec un tel concept.
Bref hâte!