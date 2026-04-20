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Cinéma : Super Mario Galaxy continue sa route vers le milliard de dollars
Le point hebdomadaire du box office de Super Mario Galaxy, avec désormais selon les données de Deadline un total de 747,4 millions de dollars de recettes dans le monde (dont 355 millions aux USA), laissant entendre que malgré un ralentissement, le milliard de dollars devrait être atteint sans trop de problème, incluant le renfort du Japon cette semaine.

Pour info, avec les chiffres du premier film, la « saga » Super Mario Bros. dépasse du coup les 2 milliards de dollars dans les salles, en faisant en seulement 2 films la 10e franchise d'animation la plus populaire de tous les temps. Et si vous voulez savoir, la numéro 1 est également signée Illumination avec Moi, Moche et Méchant (en même temps il y a 6 films, Minions inclus, dont un 7e à venir cette année).

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aeris663
publié le 20/04/2026 à 10:02 par Gamekyo
commentaires (14)
micheljackson publié le 20/04/2026 à 10:10
Comme il est sorti en dématérialisé ( ), je l'ai regardé, et j'ai bien aimé, il est bien mieux que le premier, pas de chanson débile, énormément de clins d'oeil aux vieux épisodes de la nes et à Super Mario World, ça m'a fait plaisir.
ducknsexe publié le 20/04/2026 à 10:11
https://youtu.be/EmqvY7NJW0s?is=zv1Vv3Ho1j8LNuwu
negan publié le 20/04/2026 à 10:14
On sait si un 3 est prevu ?
shanks publié le 20/04/2026 à 10:14
negan
Genre tu te poses vraiment la question ?

(Y a une scène post-générique donc oui)
rogeraf publié le 20/04/2026 à 10:17
Nintendo est entrain de faire signer le prochain contrat avec Illumination
micheljackson publié le 20/04/2026 à 10:17
ducknsexe
negan publié le 20/04/2026 à 10:17
shanks J'ai pas encore vu, mais je me doute qu'il y en aura.

Je voulais juste savoir s'il y avait genre un contrat pour 2 ou 3 films.
shanks publié le 20/04/2026 à 10:26
negan
J'attends quand même de voir "quand" un Mario 3 pourra sortir car Illumination a un planning plus compliqué.

Quand Mario 1 est sorti, ils avaient un autre film quasi bouclé et seulement 1 autre en chantier (Moi, Moche et Méchant 4). Là, ils ont un autre film lui aussi bouclé (les Minions 3 qui sort cet été) et 4 films en attente, hors Mario.

Peut-être que Nintendo compte sur le film Zelda en 2027 et peut-être un autre film d'animation (mais pas chez Illumination) pour combler une plus longue attente.
ratchet publié le 20/04/2026 à 10:54
Les 2 films sont excellents, le second visuellement est divin

J’ai hâte de voir la suite de cet univers en film! (Je regarde juste que le film Zelda ne soit pas en animation du coup) mais hâte. On se dirige vers un futur film crossover de toute façon, peut-être pas Smash Bros mais il y a trop de potentiel (et d’argent) à se faire avec un tel concept.

Bref hâte!
cyr publié le 20/04/2026 à 11:07
Pas vu, donc j'ai pas participer a cette course au milliards....
yanssou publié le 20/04/2026 à 11:10
Sa course s'arrêtera en juin dans tout les cas. Nintendo aurait dû le sortir le jour de pâque pour faire plus d'entrée le jour j.
osiris67 publié le 20/04/2026 à 13:06
Vue hier, il defonce.
rendan publié le 20/04/2026 à 14:55
Tellement mérité ! Avec ma femme on a adoré
newtechnix publié le 20/04/2026 à 15:17
Sans grosse surprise qu'ils atteignent un tel score, les films pour enfants (et donc grand public car les parents doivent se déplacer) aujourd'hui trustent le top 10 du box office annuel.
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Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
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Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Autres versions : Switch Switch 2 -
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