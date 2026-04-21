Après Croc, Argonauts Games tease le retour d'une autre licence (oubliée)

Rien d'officiel pour le moment mais le sous-entendu semble assez clair : Argonauts Games (qui a préalablement ressuscité) vient de déclarer queétait désormais leur mascotte, mais qu'ils ne répondront à aucune question pour le moment, nous invitant à patienter pour de futures « annonces » (au pluriel).Si vous n'avez jamais entendu parler de cette licence, et c'est fort possible, on parle d'une vieille exclusivité Nintendo 64 façon « fly & gun ». Et c'était pas terrible du tout, mais tous ceux qui y ont joué se souviennent du Main Theme et sa petite vibe « Jet Set Radio ».