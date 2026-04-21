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Après Croc, Argonauts Games tease le retour d'une autre licence (oubliée)
Rien d'officiel pour le moment mais le sous-entendu semble assez clair : Argonauts Games (qui a préalablement ressuscité Croc) vient de déclarer que Buck Bumble était désormais leur mascotte, mais qu'ils ne répondront à aucune question pour le moment, nous invitant à patienter pour de futures « annonces » (au pluriel).

Si vous n'avez jamais entendu parler de cette licence, et c'est fort possible, on parle d'une vieille exclusivité Nintendo 64 façon « fly & gun ». Et c'était pas terrible du tout, mais tous ceux qui y ont joué se souviennent du Main Theme et sa petite vibe « Jet Set Radio ».



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publié le 21/04/2026 à 09:18 par Gamekyo
commentaires (10)
magneto860 publié le 21/04/2026 à 09:50
Leur remaster de Croc ne m'a pas semblé fou. C'était juste un portage.
vyse publié le 21/04/2026 à 09:55
fallait pas se sentir obligé..
narustorm publié le 21/04/2026 à 10:09
Je prend !
Le mini jeu rocket league
Et l'aventure était assez sympa
5120x2880 publié le 21/04/2026 à 10:41
magneto860 C'est ça un remaster, 16:9, 60fps, toutes les textures du jeu remplacées, si tu veux aller plus loin comme Crash ou Spyro il faut espérer un remake.
kidicarus publié le 21/04/2026 à 10:59
J'avais oublié ce jeu très sympa à la jouabilité un peu délicate.
Pourquoi pas si il est vraiment refait sinon ça ne passera pas.
jacquescechirac publié le 21/04/2026 à 11:01
magneto860 ils ont surtout largement amélioré le gameplay du premier croc, en retirant les contrôles tank façon resident evil, qui rendait le jeu original injouable aujourd'hui, et ça clairement c'est deja enorme
olex publié le 21/04/2026 à 11:47
J'attends de leur part une reproposition de leur jeu le plus ambitieux de son époque, Malice, qui a été maintes fois repoussé et rebooté pour sortir dans une version très moyenne et à peine finalisée, juste avant que le studio ne ferme ses portes. A voir s'ils ont le budget, les personnes, la licence à portée de main et surtout la motivation...
rocan publié le 21/04/2026 à 11:48
J'avais adoré Buck Bumble quand j'étais gosse !
cyr publié le 21/04/2026 à 12:08
Merde je pensais a adibou
hatwa publié le 21/04/2026 à 13:12
Mdr moi qui esperais Croc 2
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Fiche descriptif
Croc : Legend of Gobbos
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Nom : Croc : Legend of Gobbos
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Argonaut Games
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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