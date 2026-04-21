Tom Henderson : Assassin's Creed Black Flag ne devrait pas être le seul remake de la saga Tom Henderson : Assassin's Creed Black Flag ne devrait pas être le seul remake de la saga

A deux jours du plus ou moins reveal de Assassin's Creed : Black Flag – Resynced (des vidéos et visuels leaks commencent déjà à popper), attendu pour le 9 juillet 2026, Tom Henderson revient de nouveau pour nous balancer quelques trucs :



- Le multi ne sera pas inclus (on s'en doutait).

- Le DLC Freedom Cry non plus (ça, c'est pas cool).

- Ubisoft ne prévoit aucun DLC, ancien ou inédit, pour ce remake.



Également, toujours selon les mêmes sources, un autre remake du même genre serait en préparation et Ubisoft se préparerait même à enchaîner les choses de cette façon si l'audience est au rendez-vous. Ceux qui rêvent d'un retour de la trilogie Ezio peuvent donc encore croiser les doigts.