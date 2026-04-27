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[LEAK] Steam Controller : prix et date de sortie
Si le casque VR autonome ainsi que la nouvelle Steam Machine ont forcément été impacté par l'actuelle crise des composants, d'où le silence de Valve sur le sujet, le nouveau Steam Controller n'est lui pas concerné par tout cela et après un premier leak il y a quelques heures évoquant un prix de 99$ (et probablement autant d'euros), c'est maintenant le site japonais 4Gamer qui commet la bourde en ayant publié un article avec un peu trop d'avance (supprimé depuis).

La sortie mondiale aurait donc lieu le 4 mai, donc la semaine prochaine, supposant un communiqué officiel incessamment sous peu.
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publié le 27/04/2026 à 07:28 par Gamekyo
commentaires (14)
gamjys publié le 27/04/2026 à 07:46
99 dollars....
C'est cher pour une manette sans rien d'exceptionnel. On verra.
cyr publié le 27/04/2026 à 07:49
Le 4 mai? Le même jour que May the force be with you....
hypermario publié le 27/04/2026 à 07:52
gamjys Rien d'exceptionnel ? Les 2 surface tactile et le mini dock de charge sont deja plus exceptionell que toutes les manettes actuel
thejoke publié le 27/04/2026 à 07:56
Le prix de la steam machine va piquer.
gamjys publié le 27/04/2026 à 08:01
hypermario Si tu trouves ça cool, tant mieux. Mais perso, ça ne m'attire pas vraiment. J'aurais besoin de plus.

Cela dit, on verra bien ; une fois la manette en main, je pourrais changer d'avis.
5120x2880 publié le 27/04/2026 à 08:09
hypermario T'avais déjà ça sur la manette Steam qui coûtait 50€ il y a 11 ans, après elle est passé à 25€ et c'était toujours cher. Par rapport au prix d'une manette d'un constructeur console ça reste mieux simplement grâce aux sticks TMR et aux palettes mais c'est pas ce qui justifie le prix par rapport à des manettes normales de 2025/26.
yanssou publié le 27/04/2026 à 08:10
Ça part sur du day one à voir le prix.
jeanouillz publié le 27/04/2026 à 08:14
Le fait qu'on ai 0 news sur la Steam Machine et Steam Frame...
J'imagine qu'ils vont sortir d'abord la manette.
Par contre une autre rumeur disait qu'ils allaient bientôt faire une communication
thauvinho publié le 27/04/2026 à 08:16
Half Life 3
hypermario publié le 27/04/2026 à 08:51
gamjys Si tu n'a jamais testé le steam deck, c'est tres agreable ces pad tactile, et permette de controller un PC - Steam avec beaucoup d'aissance. Certain jour au STR aussi moi j'ai jamais testé.

5120x2880 La manette Stream d'epoque etait mal faite, pas du tout ergonomique, ici on est sur un steamdeck sans ecran et ca a fait ces preuves.

Le cas d'utilisation principale reste un PC en mode steam
rogeraf publié le 27/04/2026 à 09:03
Ils s'embete pas sur le prix ... Apres la V1 c'etait du tres bon matos en durée de vie. thauvinho Il va retourner dans l'oublie dans le grand désarroi de Shanks. On en reparle
gamjys publié le 27/04/2026 à 09:50
hypermario Je pense qu'un jour je vais l'essayer, et peut-être que je changerai d'avis.
naoshige11 publié le 27/04/2026 à 09:59
hypermario j'ai eu une manette Steam il y a quelques années (celle avec les deux surfaces tactiles rondes qui devais simuler les sticks et facilité l'émulation de la souris) bah franchement c'était pas ouf à l'usage.

Le feedback était bon, grâce notamment a de mini vibrations quand tu passais le doigt dessus mais vraiment, en dehors d'éventuellement naviguer dans Steam, pour les jeux la période d'apprentissage était trop longue et contraignante pour que ça devienne une alternative viable. D'ailleurs quand tu vois le design de ce Steam Controller tu vois bien que même Valve a compris que c'était de la merde, au point de les relégués dans un endroit qui semble vraiment peu confortable.
ravyxxs publié le 27/04/2026 à 10:25
Les mecs te sortent tous des controlleurs mais aucun d'arrive encore à la cheville d'une Dualsense, c'est grave, très très grave !!!!
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