[LEAK] Steam Controller : prix et date de sortie
Si le casque VR autonome ainsi que la nouvelle Steam Machine ont forcément été impacté par l'actuelle crise des composants, d'où le silence de Valve sur le sujet, le nouveau Steam Controller n'est lui pas concerné par tout cela et après un premier leak il y a quelques heures évoquant un prix de 99$ (et probablement autant d'euros), c'est maintenant le site japonais 4Gamer qui commet la bourde en ayant publié un article avec un peu trop d'avance (supprimé depuis).
La sortie mondiale aurait donc lieu le 4 mai, donc la semaine prochaine, supposant un communiqué officiel incessamment sous peu.
publié le 27/04/2026 à 07:28 par Gamekyo
C'est cher pour une manette sans rien d'exceptionnel. On verra.
Cela dit, on verra bien ; une fois la manette en main, je pourrais changer d'avis.
J'imagine qu'ils vont sortir d'abord la manette.
Par contre une autre rumeur disait qu'ils allaient bientôt faire une communication
5120x2880 La manette Stream d'epoque etait mal faite, pas du tout ergonomique, ici on est sur un steamdeck sans ecran et ca a fait ces preuves.
Le cas d'utilisation principale reste un PC en mode steam
Le feedback était bon, grâce notamment a de mini vibrations quand tu passais le doigt dessus mais vraiment, en dehors d'éventuellement naviguer dans Steam, pour les jeux la période d'apprentissage était trop longue et contraignante pour que ça devienne une alternative viable. D'ailleurs quand tu vois le design de ce Steam Controller tu vois bien que même Valve a compris que c'était de la merde, au point de les relégués dans un endroit qui semble vraiment peu confortable.