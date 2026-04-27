[LEAK] Steam Controller : prix et date de sortie [LEAK] Steam Controller : prix et date de sortie

Si le casque VR autonome ainsi que la nouvelle Steam Machine ont forcément été impacté par l'actuelle crise des composants, d'où le silence de Valve sur le sujet, le nouveau Steam Controller n'est lui pas concerné par tout cela et après un premier leak il y a quelques heures évoquant un prix de 99$ (et probablement autant d'euros), c'est maintenant le site japonais 4Gamer qui commet la bourde en ayant publié un article avec un peu trop d'avance (supprimé depuis).



La sortie mondiale aurait donc lieu le 4 mai, donc la semaine prochaine, supposant un communiqué officiel incessamment sous peu.