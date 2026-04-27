Valve confirme le prix et la date de sortie pour sa manette Steam (avec vidéo Unboxing)

Ce n'était qu'une rumeur ce matin encore et Valve a comme prévu lâché le communiqué pour confirmer l'ensemble : la manette Steam (on rappelle justement compatible uniquement avec Steam, et la future Steam Machine) sortira bien la semaine prochaine, précisément le 4 mai 2026, au prix de 99€. Un sacré prix même à notre époque, mais les retours ont le mérite d'aller clairement dans le bon sens au niveau de l'ergonomie, la batterie et les fonctionnalités.Un nouveau pas sur la scène du hardware en 2026, mais le plus intéressant est à venir, et selon les promesses pour cette année quoi qu'il arrive (mais à quel prix…).