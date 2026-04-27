recherche
News / Blogs
Valve confirme le prix et la date de sortie pour sa manette Steam (avec vidéo Unboxing)
Ce n'était qu'une rumeur ce matin encore et Valve a comme prévu lâché le communiqué pour confirmer l'ensemble : la manette Steam (on rappelle justement compatible uniquement avec Steam, et la future Steam Machine) sortira bien la semaine prochaine, précisément le 4 mai 2026, au prix de 99€. Un sacré prix même à notre époque, mais les retours ont le mérite d'aller clairement dans le bon sens au niveau de l'ergonomie, la batterie et les fonctionnalités.

Un nouveau pas sur la scène du hardware en 2026, mais le plus intéressant est à venir, et selon les promesses pour cette année quoi qu'il arrive (mais à quel prix…).

0
Qui a aimé ?
publié le 27/04/2026 à 19:48 par Gamekyo
commentaires (12)
bennj publié le 27/04/2026 à 19:59
Plusieurs tests :

Gamers Nexus : https://www.youtube.com/watch?v=wfr4QN1Hvhs

Linus Tech Tips : https://www.youtube.com/watch?v=MpJB7LTs5_s

Dave2D : https://youtu.be/0idmNj1syPs

PC Gamer : https://www.youtube.com/watch?v=SoNANE4mHlI
grospich publié le 27/04/2026 à 20:02
Après si la manette a une durée de vie énorme par rapport à mes précédentes manettes Microsoft qui ont toutes drift après 4ans, ça peut être rentable sur la longueur d'investir un peu plus.
derno publié le 27/04/2026 à 20:02
je déteste la position des sticks à la dualshock donc pour moi c'est déjà un raté niveau ergonomie.
losz publié le 27/04/2026 à 20:13
Franchement autant prendre un pad xbox ou playstation, à part les deux trackpad énorme qui vont servir deux fois dans le mois je vois pas bien l'intérêt.
torotoro59 publié le 27/04/2026 à 20:16
Elle a des allures de manette jaguar
22 publié le 27/04/2026 à 20:26
bennj globalement elle fait super bien le job mais tous pointe le même défaut que derno : la position trop rapproché des sticks, si jamais ont a de gros pouces....^^

Mais ça reste une manette officiellement anti-drift, ce qui est énorme
shambala93 publié le 27/04/2026 à 20:37
À tester mais j’ai du mal avec la forme et les pad c’est cool mais je n’ai jamais trouvé cela pertinent. Pas dingue avec le steam deck.
mooplol publié le 27/04/2026 à 20:42
Si Sony continu de faire du fake physique, je vais sérieusement pense à migrer quitte a devenir full dema
jeanouillz publié le 27/04/2026 à 21:03
Apparemment pour la Steam Machine ils sont prêts à absorber un certain coût de la Ram, notamment en attendant que ça baisse...
Vivement qu'on ait plus d'infos, et bientôt
fan2jeux publié le 27/04/2026 à 22:00
Comme dit dans un autre article, il faut avoir pris en main le steamdeck pour comprendre le potentiel de cette manette.

Pour ma part, mon choix est fait
cyr publié le 28/04/2026 à 05:16
De ce que je vois, les stick sont trop loin et les pavés tactile trop gros, mal positionné.

Va falloir l'l'essayer mais a mon avis c'est pas fait pour toute les mains...
kirk publié le 28/04/2026 à 05:52
Si seulement elle avait des stick asymétriques. Dommage mais je vais rester sur l'elite.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Valve
14
Ils aiment
Nom : Valve
Copyright © Gamekyo