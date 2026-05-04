Crimson Desert : la mise à jour promise ''d'ici fin juin'' a été déployée ce week-end

accueille déjà sa mise à jour 1.05.00 et lorsqu'on dit « déjà », c'est parce qu'elle était promise il y a encore quelques jours « d'ici juin » et il faut donc croire que ça charbonne à toute vitesse chez Pearl Abyss.Et comme prévu, cette nouvelle upgrade vient ajouter des fonctionnalités pour pouvoir ré-affronter les boss déjà vaincus et revivre des batailles de camp, utiles dans les deux cas pour ceux qui avaient déjà nettoyé la map de fond en comble vu qu'il n'y avait jusque-là aucun respawn une fois la domination effectuée. Petites précisions pour bien montrer qu'il ne s'agit pas que d'une simple option :- Pour les boss, choix entre les refaire dans les conditions initiales ou avec une difficulté adaptée à votre niveau. Les développeurs promettent que cette fonctionnalité évoluera à l'avenir (peut-être des affrontements multiples ou un boss bonus inédit, qui sait).- Pour les camps, vous aurez le choix entre laisser comme tel ou activer les invasions plus ou moins fréquemment. Là encore, on nous dit que ce n'est qu'un début, preuve que les mises à jour ne sont pas terminées.Enfin, comme vous pouvez le voir, outre une masse de correctifs et divers détails, on repartira avec quelques nouveaux animaux légendaires.