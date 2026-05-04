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Crimson Desert : la mise à jour promise ''d'ici fin juin'' a été déployée ce week-end
Crimson Desert accueille déjà sa mise à jour 1.05.00 et lorsqu'on dit « déjà », c'est parce qu'elle était promise il y a encore quelques jours « d'ici juin » et il faut donc croire que ça charbonne à toute vitesse chez Pearl Abyss.

Et comme prévu, cette nouvelle upgrade vient ajouter des fonctionnalités pour pouvoir ré-affronter les boss déjà vaincus et revivre des batailles de camp, utiles dans les deux cas pour ceux qui avaient déjà nettoyé la map de fond en comble vu qu'il n'y avait jusque-là aucun respawn une fois la domination effectuée. Petites précisions pour bien montrer qu'il ne s'agit pas que d'une simple option :

- Pour les boss, choix entre les refaire dans les conditions initiales ou avec une difficulté adaptée à votre niveau. Les développeurs promettent que cette fonctionnalité évoluera à l'avenir (peut-être des affrontements multiples ou un boss bonus inédit, qui sait).
- Pour les camps, vous aurez le choix entre laisser comme tel ou activer les invasions plus ou moins fréquemment. Là encore, on nous dit que ce n'est qu'un début, preuve que les mises à jour ne sont pas terminées.

Enfin, comme vous pouvez le voir à cette adresse, outre une masse de correctifs et divers détails, on repartira avec quelques nouveaux animaux légendaires.
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goldmen33, belmoncul
publié le 04/05/2026 à 06:33 par Gamekyo
commentaires (9)
ratchet publié le 04/05/2026 à 07:57
Exceptionnel cette équipe dit donc (ironie)
#toutestcalcule

azerty publié le 04/05/2026 à 09:02
Ils vont aider Bethesda pour patcher le remake d'Oblivion...
rogeraf publié le 04/05/2026 à 10:00
La version finale a la rentrée de septembre pour un moins 40 pourcents du prix ?
zanpa publié le 04/05/2026 à 10:35
Belle déception de Crismon … 50h après et acte 8, j’ai plus eu la force !
noukous publié le 04/05/2026 à 10:51
Pas mal de cynisme dans les comm visiblement
Qu'on aime ou pas le jeu, force est de constater que l'équipe de dévellopement se met en quatres et charbonne pour sa communauté de fans.
Pour une fois qu'un AAA de cet envergure a un suivi de qualité avec des MAJ qui arrivent rapidement on va pas faire la fine bouche.
belmoncul publié le 04/05/2026 à 11:00
Quoiqu'il en soit, l'important c'est le faits Pourvu que cela créé un précédent pour le suivi des jeux vidéo dans l'avenir...
zekk publié le 04/05/2026 à 11:02
noukous il y en a un, tu as l'impression qu’il a un vrai problème personnel avec le jeu, tellement il en parle tout le temps même quand c’est pas le sujet
slyder publié le 04/05/2026 à 11:03
110h début chapitre 9, le jeu continue de m'étonner jour après jour, quelle putain de merveille merde
pcverso publié le 04/05/2026 à 11:13
ratchet bah oui ils avaient calculé le retour des joueurs et preparer des patchs a l'avance, des génies (ironie)
Gras
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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