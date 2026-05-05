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Forza Horizon 6 : à J-14, le point specs, musiques et bonus pour les fans de la série
Deux semaines nous séparent maintenant du lancement de Forza Horizon 6 et il est temps pour la team Playground d'aborder quelques derniers points de communication avec pour commencer un point rendu sur Xbox Series, d'ailleurs sans grande surprise :

- Qualité 4K/30FPS & Performance 4K dynamique/60FPS sur Series X
- Qualité 1440p/30FPS & Performance 1080p/60FPS sur Series S

Apprenons également que outre les tonnes de voitures livrées avec le temps dans les différents Pass, les simples joueurs des anciens épisodes disposant de sauvegardes dédiées pourront gratter quelques véhicules gratos. Voici donc.

- Forza Motorsport (le dernier) : Chevrolet Corvette E-Ray 2024
- Forza Horizon : Dodge SRT Viper GTS 2013
- Forza Horizon 2 : Lamborghini Huracán LP 610-4 2014
- Forza Horizon 3 : Lamborghini Centenario LP 770-4 2016
- Forza Horizon 4 : Aston Martin Vulcan 2016
- Forza Horizon 5 : Mercedes-AMG ONE 2021

Enfin, le site officiel à cette adresse nous dévoile la liste des différentes stations radios, à écouter dès maintenant via Spotify grâce à ceux qui ont aussitôt concocté les playlists.

Forza Horizon 6 sortira le 19 mai sur PC et Xbox Series (également Game Pass), et d'ici la fin d'année sur PlayStation 5.
  • Forza Horizon 6 : à J-14, le point specs, musiques et bonus pour les fans de la série
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goldmen33, gasmok2, link49, ouken, elcidfx
publié le 05/05/2026 à 07:27 par Gamekyo
commentaires (9)
rogeraf publié le 05/05/2026 à 08:48
J'ai hate d'une version 60 images / secondes pour la prochaine xbox helix. Le 30 fps j'ai du mal quand meme sur Forza Horizon mais je vais faire avec ...
gasmok2 publié le 05/05/2026 à 08:59
rogeraf
Bah il y a un mode 60FPS
Qualité 4K/30FPS & Performance 4K dynamique/60FPS sur Series X
- Qualité 1440p/30FPS & Performance 1080p/60FPS sur Series S
shambala93 publié le 05/05/2026 à 12:06
120 fps sur PC
rogeraf publié le 05/05/2026 à 12:15
gasmok2 60 images par secondes / en mode graphismes ! Comme sur PC quoi (mais un gros PC)
thedoctor publié le 05/05/2026 à 15:18
étonnant de faire de la 4k native en 30 fps.
sasquatsch publié le 05/05/2026 à 15:20
rogeraf t exigeant toi...
En mode graphisme en 30 cela le fait très bien je trouve... Seulement quand t'as pleins ebagnoles et particules qui pètent cela descend un p'tit peu dans le framerate mais sinon ils avaient bien géré le truc dans les deux derniers épisodes
rogeraf publié le 05/05/2026 à 15:38
sasquatsch L exigeance des pilotes mon vieux. Les joueurs automobiles te le diront tous (pour le jeu multi), c'est 60 fps ou rien
ouken publié le 05/05/2026 à 15:56
120fps pc la oui ça parle
choroq publié le 05/05/2026 à 20:24
une 3080 rtx, c'est sensé donner quoi ?
Gras
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Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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