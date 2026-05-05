Forza Horizon 6 : à J-14, le point specs, musiques et bonus pour les fans de la série

Deux semaines nous séparent maintenant du lancement deet il est temps pour la team Playground d'aborder quelques derniers points de communication avec pour commencer un point rendu sur Xbox Series, d'ailleurs sans grande surprise :- Qualité 4K/30FPS & Performance 4K dynamique/60FPS sur Series X- Qualité 1440p/30FPS & Performance 1080p/60FPS sur Series SApprenons également que outre les tonnes de voitures livrées avec le temps dans les différents Pass, les simples joueurs des anciens épisodes disposant de sauvegardes dédiées pourront gratter quelques véhicules gratos. Voici donc.- Forza Motorsport (le dernier) : Chevrolet Corvette E-Ray 2024- Forza Horizon : Dodge SRT Viper GTS 2013- Forza Horizon 2 : Lamborghini Huracán LP 610-4 2014- Forza Horizon 3 : Lamborghini Centenario LP 770-4 2016- Forza Horizon 4 : Aston Martin Vulcan 2016- Forza Horizon 5 : Mercedes-AMG ONE 2021Enfin, le site officielnous dévoile la liste des différentes stations radios, à écouter dès maintenant via Spotify grâce à ceux qui ont aussitôt concocté les playlists.sortira le 19 mai sur PC et Xbox Series (également Game Pass), et d'ici la fin d'année sur PlayStation 5.