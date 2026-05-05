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Control Resonant évoque déjà son New Game Plus
Remedy vient de confirmer que Control Resonant disposera d'un mode New Game Plus dès le lancement, ce qui tombe bien puisqu'il sera impossible de tout maxer en un seul run quel que soit votre façon de faire. Un second run permettra donc de débloquer de nouvelles capacités et synergies dans vos compétences, booster votre puissance avec un 4e emplacement de relique mais également faire face à de nouveaux défis que l'équipe garde encore au chaud.

Un carnet de développeur (en anglais, désolé) est proposé en parallèle pour découvrir la façon dont Remedy a réinterprété Manhattan avec toujours ce besoin d'apporter une esthétique différente de la majorité des AAA, tout en confirmant un bestiaire bien plus varié que le premier, et la possibilité cette fois d'écouter les carnets audios in-game (et pas uniquement dans le menu).

Toujours pas de date en revanche, mais c'est promis pour cette année.

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gasmok2, idd, roivas
publié le 05/05/2026 à 08:14 par Gamekyo
commentaires (6)
gasmok2 publié le 05/05/2026 à 08:56
Un des jeux que j'attends le plus
ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 12:14
Day one, évidemment
perse9 publié le 05/05/2026 à 12:41
quel plaisir cette année en jeux d'actions on a quand même HADES 2, SAROS, Control raisonnance. Et c'est pas les seuls...
playstation2008 publié le 05/05/2026 à 14:17
On veut la date !!!
sasquatsch publié le 05/05/2026 à 15:22
Rohlolo quelle année... Les enfants seront privés de sortie en voilier cet été et se contenteront d'un kayak gonflable pour débloquer des fonds pour tous ces jeux.
ouken publié le 05/05/2026 à 15:55
Vivement max Payne parce que contrôle c'est vraiment pas du tout une licence que j'aime
Gras
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Fiche descriptif
Control Resonant
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Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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