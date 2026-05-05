Control Resonant évoque déjà son New Game Plus

Remedy vient de confirmer quedisposera d'un mode New Game Plus dès le lancement, ce qui tombe bien puisqu'il sera impossible de tout maxer en un seul run quel que soit votre façon de faire. Un second run permettra donc de débloquer de nouvelles capacités et synergies dans vos compétences, booster votre puissance avec un 4e emplacement de relique mais également faire face à de nouveaux défis que l'équipe garde encore au chaud.Un carnet de développeur (en anglais, désolé) est proposé en parallèle pour découvrir la façon dont Remedy a réinterprété Manhattan avec toujours ce besoin d'apporter une esthétique différente de la majorité des AAA, tout en confirmant un bestiaire bien plus varié que le premier, et la possibilité cette fois d'écouter les carnets audios in-game (et pas uniquement dans le menu).Toujours pas de date en revanche, mais c'est promis pour cette année.