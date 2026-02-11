Techniquement et selon Masayoshi Yokoyama, il ne devrait y avoir de Yakuza Kiwami 4
Tout en fêtant le lancement récent de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, le producteur exécutif Masayoshi Yokoyama a laissé entendre qu'il devrait s'agir du tout dernier jeu de la branche « Kiwami », et que s'il devait y avoir d'autres remakes du genre, ce serait pour une branche encore différente.
Pas plus explications pour le moment même si les fans pensent pouvoir pointer les raisons de ce choix : les modifications scénaristiques apportées à Kiwami 3, parfois chronologiques, pourraient tout simplement ouvrir la voie à une timeline alternative pour réinterpréter les aventures suivantes de Kiryu, permettant l'apport de nouveaux personnages et le retour d'anciens, et du coup sans faire hurler une nouvelle fois les fans.
En plus, le 4 fait partie des meilleurs.
Après, ce n'est pas un problème pour moi, car je les ai déjà tous faits et je comprends l'anglais, mais les personnes les ayant commencés en français du 0 jusqu'au 3 ne connaîtront pas la suite de l'histoire et c'est vraiment dommage pour eux.
L'histoire de Kiryu est vraiment génial et exceptionnel.
Après, c'est "peut-être" pas vraiment fini pour le 4, 5, et 6, ils vont peut-être juste changer de nom et enlever le "Kiwami".
Mais pour l'instant, ca sonne plus comme une fin.
On verra...
Ce qu'on a tous aussi demandé avec "FFVII Remake"
Je croyais juste de légères censures comme les trans ou autre truc mineur sans importance il y a aussi des choix radical pour carrément envisagé une autre timeline
J'attend plus Stranger Than Heaven.
Scénaristiquement, je te conseille de faire le 3 d'origine et pas la version Kiwami 3 si veux ensuite faire les 4, 5 et 6.
Pourquoi ?
Pour les 4, 5 et 6, il y aura des problèmes de continuité.
Ces jeux ont été conçus directement sur les événements du Yakuza 3 original, donc les changements de Kiwami 3 créent des incohérences notables (par ex., un personnage qui reste en vie, des arcs de personnages de Yakuza 4 qui ne collent plus, des évènements effacés, des modifications à la fin qui altèrent des arcs de personnages, plus de 70 quêtes annexes scénarisé en moins, etc).
Certains joueurs rapportent aussi des confusions ou des "trous" narratifs en enchaînant.
Et je précise que Yakuza 3 est d'une extrême importance dans la vie de Kiryu, et scénaristiquement.
Même si ca ne se verra pas forcément dans cet épisode, mais dans d'autres.
Il faudrait un Kiwami 4 pour recoller les morceaux mais si RGG viens de communiquer comme quoi c'est pas prévu au programme ... (incompréhensible de leur part du coup)
Sinon est-ce que faire kiwami 3 après le kiwami 2 puis reprendre le 3 remastered derrière est-ce que passe ou s'embarquer dans un truc lourd genre refaire 2 fois un jeu à la suite même s'il y a des différences niveau scénar ?
L'équipe se perd complètement depuis l'arc Kasuga (si l'on excepte le très sympathique Like a Dragon Gaiden), je trouve. C'est même à se demander s'il vaut mieux pas se pencher sur Stranger than Heaven (dont j'ai encore quelques doutes), voire Gang of Dragon.
Perso, je ne le recommande pas.
Faire Kiwami 3 juste après Kiwami 2, puis Yakuza 3 Remastered ensuite, risque de crée de la confusion narrative, et c'est assez lourd à encaisser (plusieurs dizaines d'heures par jeu, avec des divergences majeures qui font que ce n'est pas une simple "relecture").
Après, tu peux toujours foncé en ligne droite pour le scénario, ce sera beaucoup plus rapide.
A toi de voir.