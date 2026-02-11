Techniquement et selon Masayoshi Yokoyama, il ne devrait y avoir de Yakuza Kiwami 4

Tout en fêtant le lancement récent de, le producteur exécutif Masayoshi Yokoyama a laissé entendre qu'il devrait s'agir du tout dernier jeu de la branche « Kiwami », et que s'il devait y avoir d'autres remakes du genre, ce serait pour une branche encore différente.Pas plus explications pour le moment même si les fans pensent pouvoir pointer les raisons de ce choix : les modifications scénaristiques apportées à, parfois chronologiques, pourraient tout simplement ouvrir la voie à une timeline alternative pour réinterpréter les aventures suivantes de Kiryu, permettant l'apport de nouveaux personnages et le retour d'anciens, et du coup sans faire hurler une nouvelle fois les fans.