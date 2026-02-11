recherche
Techniquement et selon Masayoshi Yokoyama, il ne devrait y avoir de Yakuza Kiwami 4
Tout en fêtant le lancement récent de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, le producteur exécutif Masayoshi Yokoyama a laissé entendre qu'il devrait s'agir du tout dernier jeu de la branche « Kiwami », et que s'il devait y avoir d'autres remakes du genre, ce serait pour une branche encore différente.

Pas plus explications pour le moment même si les fans pensent pouvoir pointer les raisons de ce choix : les modifications scénaristiques apportées à Kiwami 3, parfois chronologiques, pourraient tout simplement ouvrir la voie à une timeline alternative pour réinterpréter les aventures suivantes de Kiryu, permettant l'apport de nouveaux personnages et le retour d'anciens, et du coup sans faire hurler une nouvelle fois les fans.

publié le 11/02/2026 à 08:37 par Gamekyo
adamjensen publié le 11/02/2026 à 08:52
Dommage de finir sur celui-là.
En plus, le 4 fait partie des meilleurs.
Après, ce n'est pas un problème pour moi, car je les ai déjà tous faits et je comprends l'anglais, mais les personnes les ayant commencés en français du 0 jusqu'au 3 ne connaîtront pas la suite de l'histoire et c'est vraiment dommage pour eux.
L'histoire de Kiryu est vraiment génial et exceptionnel.

Après, c'est "peut-être" pas vraiment fini pour le 4, 5, et 6, ils vont peut-être juste changer de nom et enlever le "Kiwami".
Mais pour l'instant, ca sonne plus comme une fin.
On verra...
sdkios publié le 11/02/2026 à 09:16
Dommage, mais il me semble que les 4 5 6 sont encore jouable dans leur version actuelle non? (Contrairement au 3 qui etait ignoble niveau combats et minijeux mal adaptés au 60fps)
angelsduck publié le 11/02/2026 à 09:16
J'espere au moins une ressortie du 4 au 6 avec au moins l'apport du français pour que je puisse continuer l'histoire.
shirou publié le 11/02/2026 à 09:18
Personnes a demandé une timeline alternative et des changement scénaristique, on voulais juste jouer au 3 avec de meilleur graphisme
shanks publié le 11/02/2026 à 09:21
shirou
Ce qu'on a tous aussi demandé avec "FFVII Remake"
bigsnake publié le 11/02/2026 à 09:27
J'espère une maj sous-titres fr pour les 4,5,6.
marcelpatulacci publié le 11/02/2026 à 09:54
"timeline alternative"

Je croyais juste de légères censures comme les trans ou autre truc mineur sans importance il y a aussi des choix radical pour carrément envisagé une autre timeline
xrkmx publié le 11/02/2026 à 09:54
Pareil je veux juste des sous-titres FR pour 4, 5 et 6. Le reste balec.
shirou publié le 11/02/2026 à 10:37
marcelpatulacci oui, changement scénaristique drastique, d'où la lever de bouclier de beaucoup de fan...
marcelpatulacci publié le 11/02/2026 à 11:27
shirou sans spoilé, mais de quel genre ? Genre un mec est mort dans Yakuza 3 mais reste vivant dans ce remake ?
shirou publié le 11/02/2026 à 11:30
marcelpatulacci De se genre la ouai
marcelpatulacci publié le 11/02/2026 à 11:41
shirou ah merde quand même...
yanssou publié le 11/02/2026 à 12:07
Traduction pour le reste mais je pardonne pas pour Yakuza 0 et sa maj fr à 15 balle.

J'attend plus Stranger Than Heaven.
idd publié le 11/02/2026 à 12:21
j'ai pas fait la série donc la question peut paraitre bête mais c'est pas possible de faire les 4/5/6 du remaster ps4 après le kiwami 3 ? Il faut partir du 3 original c'est ça ?
adamjensen publié le 11/02/2026 à 13:58
idd
Scénaristiquement, je te conseille de faire le 3 d'origine et pas la version Kiwami 3 si veux ensuite faire les 4, 5 et 6.

Pourquoi ?

Pour les 4, 5 et 6, il y aura des problèmes de continuité.
Ces jeux ont été conçus directement sur les événements du Yakuza 3 original, donc les changements de Kiwami 3 créent des incohérences notables (par ex., un personnage qui reste en vie, des arcs de personnages de Yakuza 4 qui ne collent plus, des évènements effacés, des modifications à la fin qui altèrent des arcs de personnages, plus de 70 quêtes annexes scénarisé en moins, etc).
Certains joueurs rapportent aussi des confusions ou des "trous" narratifs en enchaînant.

Et je précise que Yakuza 3 est d'une extrême importance dans la vie de Kiryu, et scénaristiquement.
Même si ca ne se verra pas forcément dans cet épisode, mais dans d'autres.
shirou publié le 11/02/2026 à 14:14
idd tu pourrais, mais il te faudrait aller te renseigner pour connaitre les différences de scenario entre le 3 et Kiwami 3 et les assimiler car on parle pas d'élément mineur qui n'ont pas d'importance mais d'élément majeur qui créer de grosse (très grosse) incohérences de scenario dans le 4 si tu enchaines les deux.

Il faudrait un Kiwami 4 pour recoller les morceaux mais si RGG viens de communiquer comme quoi c'est pas prévu au programme ... (incompréhensible de leur part du coup)
idd publié le 11/02/2026 à 18:46
adamjensen shirou merci pour vos réponses, le jour où je serai lancé je me note de trouver une vidéo qui présente les différences si nécessaire.

Sinon est-ce que faire kiwami 3 après le kiwami 2 puis reprendre le 3 remastered derrière est-ce que passe ou s'embarquer dans un truc lourd genre refaire 2 fois un jeu à la suite même s'il y a des différences niveau scénar ?
olex publié le 11/02/2026 à 18:47
Je l'avais dit sur une précédente news (ou article de blog je sais plus) que ce serait probablement le dernier sous cette forme. Au mieux, on aura soit une réinterprétation des suivants, soit comme pour le 0, du simple Director's Cut avec ajout des sous-titres FR.

L'équipe se perd complètement depuis l'arc Kasuga (si l'on excepte le très sympathique Like a Dragon Gaiden), je trouve. C'est même à se demander s'il vaut mieux pas se pencher sur Stranger than Heaven (dont j'ai encore quelques doutes), voire Gang of Dragon.
adamjensen publié le 11/02/2026 à 19:29
idd
Perso, je ne le recommande pas.
Faire Kiwami 3 juste après Kiwami 2, puis Yakuza 3 Remastered ensuite, risque de crée de la confusion narrative, et c'est assez lourd à encaisser (plusieurs dizaines d'heures par jeu, avec des divergences majeures qui font que ce n'est pas une simple "relecture").
Après, tu peux toujours foncé en ligne droite pour le scénario, ce sera beaucoup plus rapide.

A toi de voir.
shirou publié le 11/02/2026 à 19:31
idd je pense que c'est jouable si jamais tu rush le 3 apres kiwami 3 en te concentrant uniquement que sur l'histoire principale et sans rien toucher au contenu annexe mais pas sur que sa vaille le coup ça risque effectivement d'être lourd. En plus tu risques de prendre un sacré coup niveau graphisme (le passage de Kiwami 2 au remaster du 3 faisait déjà mal a l'époque).
idd publié le 11/02/2026 à 22:39
adamjensen shirou ça marche merci pour vos conseils
