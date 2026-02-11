En attendant sa suite, Control a tapé 1 million de ventes supplémentaires en 2025

L'année 2025 de Remedy devait être celle du maintien par la force tranquille, mais elle a malheureusement pris des allures de survie avec une perte nette équivalente à 13 millions d'euros, la faute on le sait aux mauvaises performances dequi a probablement dû sérieusement freiner les ambitions GAAS d'une boîte dont on attend toute autre chose.Les mecs ont néanmoins sauvé les meubles, car ça aurait pu être pire, avec les chèques Game Pass & PS Plus pour le précité, un autre du PS Plus pour, et les ventes sur la longueur dequi grâce aux promotions a tout de même fait 1 million de ventes l'année dernière, pour 5 millions au total.De quoi préparer le terrain pourqui devrait arriver pour le printemps ou l'été dans le pire des cas. Remedy pourrait également proposeravant la fin de l'année fiscale (donc d'ici le 31 mars 2027) mais cela ressemble pour l'heure davantage à un souhait de l'entreprise qu'une fenêtre officielle. Déjà un reveal, ce serait gentil.