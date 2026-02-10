[LEAK] PS Plus Extra : trois jeux déjà connus

On ne sait si la prochaine vague de jeux PlayStation Plus Extra (et Premium) sera annoncé mercredi comme le veut la coutume ou jeudi si Sony souhaite garnir le contenu de son State of Play, mais dans tous les cas, trois élus ont été dévoilés par l'habituel ninja billbil-kun.
Nous aurons donc Marvel's Spider-Man 2 pour les retardataires, également Test Drive Unlimited : Solar Crown pour ceux qui souhaitent lui donner une petite chance, et enfin la mention « poésie indé » avec Neva.
J'attends une nouvelle promo et entre-temps je joue au backlog plus que conséquent...et tant pis pour le online...
Hormis si je craque pour Arc Riders quand il sera en promo