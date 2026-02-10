recherche
[LEAK] PS Plus Extra : trois jeux déjà connus
On ne sait si la prochaine vague de jeux PlayStation Plus Extra (et Premium) sera annoncé mercredi comme le veut la coutume ou jeudi si Sony souhaite garnir le contenu de son State of Play, mais dans tous les cas, trois élus ont été dévoilés par l'habituel ninja billbil-kun.

Nous aurons donc Marvel's Spider-Man 2 pour les retardataires, également Test Drive Unlimited : Solar Crown pour ceux qui souhaitent lui donner une petite chance, et enfin la mention « poésie indé » avec Neva.

publié le 10/02/2026 à 16:55 par Gamekyo
commentaires (12)
xynot publié le 10/02/2026 à 17:01
J'espère qu'ils vont pas le retirer de l'abo du jour au lendemain comme le premier Spider-Man
supasaiyajin publié le 10/02/2026 à 17:12
Je crois qu'ils aiment bien annoncer l'arrivé d'un gros jeu dans le PS+ lors d'un State of Play. Il me semble ils ont fait la même chose avec TLOU2.
magneto860 publié le 10/02/2026 à 17:20
Génial ! Spider-Man 2 déjà fait (mais trop la classe), mais Neva ça me dit bien !
kisukesan publié le 10/02/2026 à 17:22
Déjà fait les deux qui m'intéressent
tlj publié le 10/02/2026 à 17:32
Neva m’a beaucoup plu, bien plus que Gris
wazaaabi publié le 10/02/2026 à 18:50
Top j’attendais Spiderman 2 dans l’abo . Et Neva je vais le faire évidemment .
fritesmayo76 publié le 10/02/2026 à 20:51
J'aurais pu être tenté par TDU
idd publié le 10/02/2026 à 22:14
Neva fait y a pas longtemps c'était vraiment plaisant
maxx publié le 10/02/2026 à 22:28
Parfait je voulais faire Neva
kalas28 publié le 11/02/2026 à 02:33
j'allais acheter neva ça tombe bien
sasquatsch publié le 11/02/2026 à 09:16
Très bon mois...mais je me suis retiré à l'instant du ps+.
J'attends une nouvelle promo et entre-temps je joue au backlog plus que conséquent...et tant pis pour le online...
Hormis si je craque pour Arc Riders quand il sera en promo
byakuyatybw publié le 11/02/2026 à 12:12
J'ai cru lire Plus Ultra dans le titre, faut que j'arrete MHA moi
