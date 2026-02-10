Directive 8020 : trailer et date de sortie

Bandai Namco et Supermassive annoncent conjointement quesortira le 12 mai (PC/PS5/XBS), en notant que pour lui laisser un peu plus de chance, la précommande vous donnera accès sans surcoût à la Digital Deluxe Edition (incluant un pack de tenues, des filtres, de nouveaux collectibles et OST + artbook numériques).Et sinon, on se contentera de rappeler que pour ce nouvel épisode de l'anthologie, les développeurs souhaitent enfin renouveler l'expérience avec un peu d'infiltration, un peu de gestion de ressources, un peu d'utilisation d'outils et même un peu d'exploration. Bref, un peu de tout, mais du coup une différence notable avec les précédents jeux qui se contentaient d'être un enchaînement de choix et de QTE.