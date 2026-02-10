recherche
Directive 8020 : trailer et date de sortie
Bandai Namco et Supermassive annoncent conjointement que Directive 8020 : A Dark Pictures Game sortira le 12 mai (PC/PS5/XBS), en notant que pour lui laisser un peu plus de chance, la précommande vous donnera accès sans surcoût à la Digital Deluxe Edition (incluant un pack de tenues, des filtres, de nouveaux collectibles et OST + artbook numériques).

Et sinon, on se contentera de rappeler que pour ce nouvel épisode de l'anthologie The Dark Pictures, les développeurs souhaitent enfin renouveler l'expérience avec un peu d'infiltration, un peu de gestion de ressources, un peu d'utilisation d'outils et même un peu d'exploration. Bref, un peu de tout, mais du coup une différence notable avec les précédents jeux qui se contentaient d'être un enchaînement de choix et de QTE.

publié le 10/02/2026
mattewlogan publié le 10/02/2026 à 17:07
A tester, l’ambiance a l’air sympa
shirou publié le 10/02/2026 à 18:39
j'aime se genre de jeux avec plein d'embranchement sur des choix multiples, mais par contre la DA pour moi ça le fait pas ...
taiko publié le 10/02/2026 à 18:51
J'ai toujours trouvé les dark pictures assez mauvais.
J'espère qu'ils ont augmenté la qualité car ça n'a cessé de chuter depuis until dawn.
bennj publié le 10/02/2026 à 19:09
Toujours le même problème avec le regard des personnages. Pour moi ils ne me font rien ressentir, leurs jeux ont un vrai soucis avec ca. Même un jeu PS3 comme TLOU nous fait ressentir plus de choses que les persos de ce jeu qui sortira cette année.
tlj publié le 10/02/2026 à 20:15
On sait si un mode coop est prévu ?
fritesmayo76 publié le 10/02/2026 à 20:49
J'adore la DA.
Dommage que ce soit un dark pictures, le gameplay c'est pas ma came, trop lourd.
ioop publié le 11/02/2026 à 20:22
pff et ça sera en même temps que forza et 007 donc il va passer à la trappe .....
Fiche descriptif
Directive 8020 : A Dark Pictures Game
Nom : Directive 8020 : A Dark Pictures Game
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Supermassive Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
