RDV demain soir pour Silent Hill Townfall
La soirée de jeudi va être longue : peu après le nouveau State of Play (23h00), Konami tiendra son nouveau show « Silent Hill Transmission » à 1h00 du matin, ce qui n'est pas très gentil pour votre serviteur et son besoin de sommeil mais c'est ainsi.

Donc le focus sera cette fois fait sur le mystérieux Silent Hill Townfall, une expérience apparemment narrative dont on évoque une sortie proche (le 26 mars), à confirmer donc. A voir si d'autres morceaux seront au programme, l'éditeur ayant confirmé que d'autres projets étaient en préparation dont le remake de Silent Hill 1 par la Bloober Team.

publié le 11/02/2026 à 06:45 par Gamekyo
vanillasky94 publié le 11/02/2026 à 06:55
Le trailer est très graphique, et j’adore. Après le remake de Silent Hill 2 et F, je pense que Konami est sur une belle lancée, et j’espère qu’ils ne vont pas la gâcher.
marchand2sable publié le 11/02/2026 à 11:42
C’est mort le jeudi soir pour moi, 1h c’est trop tard. Je regarderai le lendemain.
