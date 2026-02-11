RDV demain soir pour Silent Hill Townfall

La soirée de jeudi va être longue : peu après le nouveau State of Play (23h00), Konami tiendra son nouveau show « Silent Hill Transmission » à 1h00 du matin, ce qui n'est pas très gentil pour votre serviteur et son besoin de sommeil mais c'est ainsi.Donc le focus sera cette fois fait sur le mystérieux, une expérience apparemment narrative dont on évoque une sortie proche (le 26 mars), à confirmer donc. A voir si d'autres morceaux seront au programme, l'éditeur ayant confirmé que d'autres projets étaient en préparation dont le remake depar la Bloober Team.