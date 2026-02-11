Après Romeo is a Dead Man, Suda51 a un autre jeu ''secret'' à venir cette année
Romeo is a Dead Man sort aujourd'hui même dans les bacs (PC/PS5/XBS) et Suda51 accompagne le lancement avec quelques rapides annonces, avec pour commencer la promesse d'une future version physique, sans pouvoir donner de date (les discussions sont encore en cours avec des partenaires) mais également la volonté de proposer dès que possible une version Nintendo Switch 2.
Mais le plus intéressant, c'est que le mec nous assure avoir une autre surprise dans son sac : un jeu secret qui, « quasiment certain à 100 % », arrivera avant la fin d'année. Aucune information n'est donnée, ni même la date de l'annonce.
Concernant les versions physique, j'hallucine toujours de voir des jeu de merde en physique type Barbie/LOL/le puit du Fou . et des jeux plus ambitieux qui se retrouve sans édition physique voir par un partenaire vendant au prix de la peau du cul.... On vit une époque de dingue que ce soit pour les JV où pour des choses plus importantes
Il a rien dit, il a même pas voulu dire le "genre" lui-même.
Maintenant si ils ont un 2em jeux pour cette année ça doit être un petit jeu, ça serait étonnant que ça soit un gros jeu comme Romeo.