Mewgenics : le tactical rogue des créateurs de The Binding of Isaac a été rentabilisé en 3h
Le peuple débattait il y a encore peu sur les aléas du manque de marketing, mais quand on est l'auteur d'un des rogues les plus connus de l'histoire (The Binding of Isaac), il n'y a pas besoin de débourser une brouettes de billets pour capter l'attention du peuple, et Mewgenics le prouve : exclusivité Steam (pour le moment), le jeu a été rentabilisé en l'espace de 3h, et a atteint 150.000 ventes en 6h.

Et sinon, le jeu est pour l'heure félicité par le plus grand nombre (90 % sur Metacritic) et se présente comme un rogue x tactical dans un univers totalement déjanté, ce que vous remarquerez sans mal avec cette bande-annonce.

publié le 11/02/2026 à 09:17 par Gamekyo
liberty publié le 11/02/2026 à 09:22
ah cool ! Maintenant une version Switch 2 !
byakuyatybw publié le 11/02/2026 à 11:51
Si ça sort sur switch , possible que je le prenne mais seulement en physique .

A part cela, pour les amateurs de jeux de chat décalé, il y a aussi eu ce jeu dispo sur Switch et en physique :

https://youtu.be/laCuxgneB-4?list=PLV7QvYKLGCcfMMz-OeIP4Q2pv_8XBuYyQ />
Duré de vie énorme et persos déblocables sous forme de tirage gacha SANS débourser d'argent réel.
skk publié le 11/02/2026 à 12:41
byakuyatybw Je suis moins fan des tower defense mais merci pour la découverte
sucre15 publié le 12/02/2026 à 12:42
Pour l'avoir testé, j'aime beaucoup le jeu
