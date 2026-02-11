Mewgenics : le tactical rogue des créateurs de The Binding of Isaac a été rentabilisé en 3h

Le peuple débattait il y a encore peu sur les aléas du manque de marketing, mais quand on est l'auteur d'un des rogues les plus connus de l'histoire (), il n'y a pas besoin de débourser une brouettes de billets pour capter l'attention du peuple, etle prouve : exclusivité Steam (pour le moment), le jeu a été rentabilisé en l'espace de 3h, et a atteint 150.000 ventes en 6h.Et sinon, le jeu est pour l'heure félicité par le plus grand nombre (90 % sur Metacritic) et se présente comme un rogue x tactical dans un univers totalement déjanté, ce que vous remarquerez sans mal avec cette bande-annonce.